Leipzig

Da ging für manchen Leipziger buchstäblich die Sonne auf: Mit einer halben Million Euro wird die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger beim Kauf kleiner, privater Solaranlagen unterstützen. Seit diesem Beschluss des Stadtrates ist knapp ein Jahr vergangen – und bislang wurde kein einziger Cent ausgezahlt. Der Grund: Es fehlt eine Förderrichtlinie. Die, so heißt es aus dem Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne), befinde sich „derzeit noch in Erarbeitung“. Leipzigs Solaroffensive kommt nicht vom Fleck. Sie steckt in den Amtsstuben fest.

Lesen Sie auch Kommentar: Energiewende: Wir müssen uns von alten Zöpfen trennen

Bis zu zwei Solarmodule pro Haushalt sollen gefördert werden

„Das ist sehr enttäuschend“, sagt Grünen-Stadträtin Sophia Kraft, Sprecherin ihrer Fraktion für Energiepolitik und Digitales. „Wir bekommen fast jeden Tag Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern.“ Seit Beginn des Krieges in der Ukraine kennen die Energiepreise nur eine Richtung: steil nach oben! „Die Leute merken jetzt am eigenen Geldbeutel, was es heißt, von fossilen Energien abhängig zu sein“, so Kraft. Bis zu zwei Solarmodule – jedes mit 200 Euro – sollen je Antrag aus dem städtischen Programm gefördert werden. „Das sind dann pro Haushalt bis zu 600 Watt und damit ein großer Anteil des eigenen Stromverbrauchs“, sagt Kraft. „Das spüren die Leute dann auch in ihren Geldbeuteln.“

„Die Leute merken jetzt am eigenen Geldbeutel, was es heißt, von fossilen Energien abhängig zu sein“, sagt Grünen-Stadträtin Sophia Kraft. Quelle: privat

Eigentlich sollte es möglich sein, seit Beginn dieses Jahres Förderanträge zu stellen. Nun, so Kraft, soll die Richtlinie wohl im zweiten Quartal kommen. Auch wenn die Pandemie die Arbeit der Verwaltung beeinträchtigt und der Aufbau neuer Strukturen wie des Klimareferats langwierig sei, ist für sie eines klar: „So ein wichtiges Thema darf nicht aufgeschoben werden. Denn wir müssen sowohl die zentralen Strukturen für alternative Energieversorgung wie das Heizkraftwerk Süd als auch die dezentralen Strukturen wie die Balkonkraftwerke aufbauen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Erarbeitung der Richtlinie hatte man sich bei den Grünen einfacher vorgestellt. Immerhin gibt es solche Solarförderungen bereits in anderen Städten, in Freiburg, Erlangen und Stuttgart etwa. Die hätte man in Leipzig direkt übernehmen können.

Grüne fordern Task Force für erneuerbare Energien

Um das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, fordern die Grünen jetzt die Einrichtung einer Task Force im Rathaus bis Ende September. „Da werden beispielsweise Mitzeichnungsrechte verkürzt, Beteiligte können schneller an einen Tisch geholt werden“, nennt Kraft einige Vorteile. Gute Erfahrungen hatte Leipzig damit schon beim Ausbau der Schulinfrastruktur gemacht, der anfangs auch stockte.

„Wir haben einfach viel zu lange Planungs- und Genehmigungsverfahren“, sagt die Grünen-Politikerin. Ein Beispiel dafür sei auch ein Projekt der Stadtwerke in Leipzig-Lausen. Die haben dort schon länger ein 14 Hektar großes Feld gepachtet, auf dem Deutschlands größte Solarthermieanlage entstehen soll. „Das ist auch schon in totalem Zeitverzug, weil die Planungs- und Genehmigungsprozesse viel zu langsam sind“, so Kraft. „Das können wir uns nicht länger leisten.“

Von Klaus Staeubert