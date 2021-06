Leipzig/Landkreis

In Sachsen wurden in den vergangenen Wochen immer mehr Corona-Teststationen eröffnet – eine Entwicklung, die nicht ganz überraschend ist. Bei der achtsamen Rückkehr in die Normalität gehören regelmäßige Überprüfungen auf Infektionen für die meisten Bürgerinnen und Bürger noch zum Alltag. Denn nur etwa ein Viertel ist schon vollständig gegen das gefährliche Virus geimpft und kann deshalb auf den Beleg verzichten – ohne Gefahr zu laufen, andere vielleicht doch noch anzustecken.

Um einen möglichst einfachen Zugang zu ermöglichen, hat der Bund die Einrichtung von Teststationen praktisch für alle Interessierten freigegeben. Lediglich ein paar Absprachen mit dem Gesundheitsamt und eine kurze Schulung der Mitarbeiter bei Sozialverbänden müssen eingehalten werden. Entsprechend vielfältig sind nun auch die Möglichkeiten geworden, sich überprüfen zu lassen. Wir haben uns ein paar sehr unterschiedliche Corona-Teststationen und ihre Betreiberinnen und Betreiber angeschaut.

Das Stadtteilzentrum

Im äußeren Leipziger Osten, mitten im Plattenbauviertel Neu-Paunsdorf, liegt „Die Brücke“ (Südblick 5a). Im Stadtteilzentrum der christlichen Heilsarmee treffen sich seit 20 Jahren Jugendliche, gibt es Frühstücks-Klatsch mit Senioren, diverse andere soziale Angebote. In den vergangenen Monaten war allerdings auch diese „Brücke“ zwangsläufig hochgezogen. Jetzt kehrt langsam wieder Leben ein. Um 10 Uhr Morgens hat sich schon eine kleine Schlange am Seiteneingang gebildet. Die meisten wollen gleich in die Stadt, noch schnell einen Test machen. Dauert ja nur 15 Minuten.

„Das Testzentrum ist ein bisschen auch unsere Rückkehr“, sagt „Brücke“-Chefin Barbara Backhaus. Weil die Kleiderkammer im Gebäude inzwischen auch wieder geöffnet ist, lässt sich der Weg für manche im Quartier so auch gut verbinden. Für andere ist es der erste Kontakt mit dem Begegnungszentrum – Wiederkehr nicht ausgeschlossen.

Untergebracht ist die „Brücke“-Teststation im Raum für Gottesdienste – quasi mit bestem Beistand von oben. Darin warten freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums St. Georg. „Wir haben hier täglich etwa 50 bis 150 Personen, die sich testen lassen“, erklärt Ulrike Janke. Zusammen mit Jakob Friedrich ist sie immer da, organisiert auch die Testungen in der Robert-Koch-Klinik in Grünau. Die anderen drei Kollegen im Team wechseln sich im St. Georg ab. „Wer sonst in der Chirurgie arbeitet, für den ist das hier fast wie ein Tag Urlaub“, sagt Janke mit einem Lächeln.

Das Team aus dem St. Georg hat im Gottesdienstraum der „Brücke“ Station bezogen. Quelle: Nora Börding

Der Schönheitssalon

Mit lächelnden Augen wird man auch in der „Body & Beauty Lounge“ in Leipzig-Gohlis (Breitenfelder Straße 101) empfangen. Inhaberin Nancy Rufatov ist beim Corona-Testen quasi Vorreiterin – bietet die Überprüfungen im Laden bereits seit März an. „Wir waren in Österreich und da gab es so etwas schon überall. Da dachte ich: Das kommt bestimmt auch bald bei uns und hab mich informiert“, erzählt sie. First Mover nennt man solche Weitsicht in anderen Branchen.

Ihr ist wichtig, dass die Tests nicht nur professionell, sondern auch mit Bedacht durchgeführt werden. Sie kennt sich schließlich mit körperlichem Wohlbefinden aus. Das kommt offenbar an: 180 bis 190 Menschen lassen sich täglich in ihrem Schönheitssalon testen. Parallel ist nun auch das ursprüngliche Angebot im kleinen Gohliser Laden wieder verfügbar – sind fast alle Termine auf Monate im Voraus vergeben. „Inklusive der Abrechnung am Abend ist das inzwischen ein 14-Stunden-Job geworden“, sagt Nancy Rufatov. Aufhören zu testen will sie dennoch nicht. „Viele sind sehr dankbar, dass ich das mache. Manche bringen auch mal Blumen oder kleine Aufmerksamkeiten mit.“

Zumal sie bei der Hilfe im Quartier sogar ihr ganz persönliches Glück gefunden hat: „Ich hab meinen Mann hier kennengelernt. Er kam zum Testen her, dann immer wieder und wieder. Jetzt sind wir zusammen“, erzählt sie mit einem Strahlen, das auch trotz Maske zu sehen ist.

Nancy Rufatov in ihrem Beauty-Salon in Leipzig Gohlis. Sie war Vorreiterin im Quartier, gibt auch besonders darauf Acht, dass es für die Getesteten nicht unangenehm wird. Quelle: Nora Börding

Die Wassersportler

Nachmittags, die Sonne brennt. Julia und August haben im Testzentrum des SC DHfK Leipzig am Klingerweg (Stadtteil Schleußig) viel zu tun. Am Rand eines Beachvolleyball-Platzes und im Schatten eines kleinen Pavillons kümmert er sich um das Schriftliche, sie um die Durchführung der Tests. Sonst wird hier Wassersport betrieben, können Boote ausgeliehen und gepaddelt werden. Jetzt kommen im Minutentakt Leute, die meist anderes im Sinn haben. Desinfizieren, Formular ausfüllen, Teststäbchen in die Nase, Abstrich auf den Teststreifen. Julia und August handeln routiniert.

Rings herum warten Menschen im Grünen auf ihr Ergebnis. Ein kurzer Moment zum Verschnaufen: „Ich komme aus Weimar und bin eigentlich erst seit drei Wochen hier in Leipzig“, erzählt August. Als er gesehen hat, dass Leute zum Helfen gesucht werden, hat es sich gleich gemeldet. „Wir arbeiten in zwei Schichten, hier kommen täglich bis zu 300 Menschen, um sich testen zu lassen“, ergänzt Julia. Sie will später Pädagogin werden, studiert auf Lehramt an der Universität Leipzig.

„Ursprünglich ging es eigentlich darum, dass wir wieder Sport treiben wollten“, sagt DHfK-Generalsekretär Alexander Schlenzig. Deshalb seien für die Aktiven des Vereins nicht nur am Klingerweg, sondern auch am Sportforum Teststationen eingerichtet worden. Inzwischen profitieren aber eben auch viele andere davon.

Julia und August haben sich im Testzentrum am Klingerweg in Schleußig freiwillig gemeldet, um mitzuhelfen. Dort wird im Schichtsystem von 10 bis 19 Uhr gearbeitet. Quelle: Nora Börding

Das Frühstücksrestaurant

Eigentlich wollte Aimal Barikzay in dem hohen Raum an der Karl-Liebknecht-Straße Frühstück servieren, aber dann kam die Pandemie und seitdem serviert er eben Termine für Coronatests. Das Testzentrum „Karli 12“ gehört zu den größeren in der Stadt. In bis zu sieben Testkabinen nehmen Medizinstudenten gleichzeitig Abstriche, rund 500 Tests zählt Barikzay derzeit am Tag.

Ist eigentlich Gastronom: Aimal Barikzay (rechts). Als sein Restaurant schließen musste, eröffnete er ein Corona-Testzentrum. Ende Juli soll damit aber Schluss sein. Dann will er die Räume an der Karl-Liebknecht-Straße zum neuen Frühstückslokal "The Breakfast Club" umbauen lassen. Quelle: Nora Börding

Barikzay kam 2010 von Berlin nach Leipzig, hat Medizin studiert und betreibt das Zentrum zusammen mit zwei seiner ehemaligen Kommilitonen. Einer davon ist heute Inhaber eines Dolmetscher-Diensts und Barikzay Gastronom, eigentlich. Er betreibt das Zhino in der Innenstadt. Die Räume in der Karl-Liebknecht-Straße hatte er gerade für sein geplantes Frühstücksrestaurant angemietet, als die Pandemie kam. Das Testzentrum war für ihn die ideale Zwischenlösung. „So kann ich vielleicht dazu beitragen, dass die Pandemie schneller endet“, sagt Barikzay. Nebenher gleicht er zumindest einen Teil seiner Einnahmeausfälle durch den Zentrumsbetrieb aus - vielleicht 30 Prozent, schätzt er, kann er wettmachen.

Das Zentrum will Barikzay nur noch bis Ende Juni betreiben. Schon jetzt habe sich seine Arbeit verändert: Statt vieler Senioren am Morgen, kämen nun die jungen Menschen am frühen Abend. Im Sommer will er die Räume des Zentrums umbauen - und dann bald wirklich Frühstück servieren.

Der Ratskeller

Stäbchen statt Bierchen: Da wo einst die Gäste im Brauhaus im Döbelner Ratskeller mit Hausmannskost und selbst getrautem Bier bewirtet wurden, werden seit dem 19. Juni Stäbchen in Näsenlöcher gesteckt und seit einigen Wochen auch Spucktests angeboten. Als erstes Testzentrum im Landkreis Mittelsachsen belebte die Stadtverwaltung den seit vier Jahren geschlossenen Ratskeller im Döbelner Rathaus wieder. Das hatte Oberbürgermeister Sven Liebhauser in seinem Wahlkampf vor der Oberbürgermeisterwahl 2019 zwar versprochen. Ein Testzentrum hatte er damals sicher nicht im Blick.

1997 hatten zwei junge Unternehmer den Ratskeller übernommen und begannen im Rathaus in großen Tanks 5000 Liter helles und dunkles Bier zu brauen. 2006 mussten sie aufgeben. Bis 2009 sorgten anschließend der ehemalige Stadtwerberingchef und Händler-Urgestein Klaus Hajek dafür, dass im ersten Haus am Platz nicht das Licht aus ging. Danach war Bürgergartenwirt Lars Lemke bis 2015 Wirt im Ratskeller. Nach einem kurzen Gastspiel eines Dresdner Italieners ging im Ratskeller 2017 das Licht aus.

Nun also das kleine Comeback ausgerechnet in Corona-Zeiten. Das Testzentrum am Tresen hat wochentags geöffnet und zwischenzeitlich die Öffnungszeiten deutlich erweitert. Etwa Personen 250 Personen pro Tag lassen sich hier testen.

Mit Aussicht auf den Döbelner Markt: Der Ratskeller ist jetzt ein Corona Test Quelle: Sven Bartsch

Der Fitnessclub

In der Pandemie ist Erfindungsgeist gefragt, dass ahnte Ron Haferkorn schon im März 2020. Als sein Fitness-Club „Top Fit“ im Grimmaer Ortsteil Klostergut Nimbschen wie alle anderen in der ersten Welle schließen musste, kaufte er gebrauchte Geräte, um sie im Freien unter gespannten Planen aufzustellen. Damit schlug Haferkorn den Aerosolen ein Schnippchen. Nun, ein Jahr später, ist das „Top Fit“ auch zur Teststation ausgerüstet worden.

Der Fitness-Unternehmer ließ Azubi Lukas quasi kurzerhand beim Deutschen Roten Kreuz zum Corona-Tester umschulen. Mit den Zahlen aus der nahen Großstadt kann das „Top Fit“ zwar noch nicht mithalten. Aber immer 30 Besucher hätten das Angebot inzwischen wahrgenommen, überwiegend eigene Mitglieder, sagt Haferkorn.

„Wir sind hier im Klostergut Nimbschen eine Gemeinschaft mit Hotel und Gaststätte. Da auch dort tagesaktuelle Tests benötigt werden, bieten wir diesen Service an“, erklärte er. Abgesehen davon hat die Teststation auch einen positiven Nebeneffekt: „Natürlich bekommen dadurch auch Nutzer erstmalig so richtig mit, das es hier einen modernen Fitnessclub gibt.“

Azubi Lukas Hiller führt im Grimmaer Fitness-Club „Top Fit“ die Corona-Testungen durch. Quelle: Thomas Kube

Von Denise Peikert, Matthias Puppe, Thomas Sparrer