Leipzig und seine Unternehmen investieren 2021 knapp 900 Millionen Euro – Der Überblick über die Vorhaben

Die Steuereinnahmen sind in der Corona-Krise eingebrochen. Investiert wird trotzdem kräftig. Oder gerade deswegen. Das ist die Botschaft von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der am Freitag das Investitionsprogramm der Stadt und der städtischen Unternehmen vorstellte. Allein rund 889 Millionen Euro sollen vor allem in die Infrastruktur fließen, um frische Impulse für die regionale Wirtschaft zu setzen. „Wir investieren, wir arbeiten weiter, wir bereiten uns vor auf die Zeit nach der Pandemie. Die Kommune ist einer der wichtigsten Investoren in einer Region“, betonte der Rathauschef. „Geld in die Zukunft zu investieren – in Klimaschutz, in Mobilität, in Bildung und digitale Infrastrukturen – soll gerade jetzt unser wichtigstes Ziel sein.“ Abstriche bei freiwilligen Leistungen solle es ebenfalls nicht geben. Jung hofft, dass der Stadtrat den Etat so genehmigt.

Das sind die Schwerpunkte bei den Investitionen:

Schulen und Kitas: 134 Millionen gibt Leipzig für Schulen aus, darunter für den Neubau des Gymnasiums an der Prager Spitze. Dort entsteht ein großes Gymnasium mit fünf Parallelklassen pro Jahrgangsstufe. Dazu eine gestapelte Dreifeldsporthalle, die untere wird als behindertengerechte paralympische Vereinssport- und Wettkampfhalle ausgebaut. Kitas werden erweitert und saniert (10,2 Millionen Euro), so entsteht ein Neubau in der Tarostraße.

Das neue Gymnasium Prager Spitze ist eines der größten Schulneubauten Leipzigs. Fünf Parallelklassen pro Jahrgangsstufe sollen künftig hier unterrichtet werden. Zudem entsteht eine Dreifeldsporthalle. Quelle: André Kempner

Leipziger Straßennetz: Die Sanierung der Schlachthofbrücke in der Südvorstadt, der Ausbau der Althener Straße in Engelsdorf sowie die Neugestaltung des Lindenauer Marktes gehören zu den wichtige Vorhaben (21,6 Millionen Euro). Gestartet wird auch ein Aktionsprogramm Radverkehr (8,7 Millionen Euro 2021/22).

Die Sanierung der Schlachthofbrücke gehört zu den großen Investitionen im Bereich des Leipziger Straßennetzes. Quelle: André Kempner

Wirtschaftsförderung: Der Breitbandausbau, die weitere Erschließung des Industriegebietes Seehausen 2 sowie der Bau des Wissenschafts- und Gewerbeparks „EnergyCity Campus“ sind Schwerpunkte (9,8 Millionen Euro).

Kultur: Die Sanierung des Altes Rathauses geht weiter, die des Kaffeehauses „Zum Arabischen Coffee Baum“ beginnt (2 Millionen Euro). Die Oper beendet die Sanierung der Musikalischen Komödie (2,8 Millionen Euro) und das Gewandhaus plant die Sanierung seiner Nordfassade mit dem Austausch der Einscheibenverglasung gegen eine Zweischeibenverglasung mit Wärmeschutzisolierung und UV-Schutz (3,6 Millionen Euro).

Soziales: Das Übernachtungshaus für wohnungslose Männer in der Rückmarsdorfer Straße wird saniert (3 Millionen Euro).

Stadtgrün und Gewässer: Die Öffnung des Elstermühlgrabens geht weiter, hinzu kommen Baumpflanzungen (12,9 Millionen Euro).

Eins der Projekte 2021 des Amtes für Stadtgrün und Gewässer ist die weitere Öffnung des Elstermühlgrabens zwischen Elster- und Lessingstraße. Quelle: Visualisierung: GFSL gruen fuer stadt + leben clausen landschaftsarchitekten

Branddirektion: Neue Löschfahrzeuge und Rettungswagen werden gekauft, die Sanierung der Hauptfeuerwache sowie der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Nordost kosten rund 9,9 Millionen Euro.

Die Sanierung der Hauptfeuerwache Leipzig geht 2021 weiter. Quelle: André Kempner

Stadtreinigung: Neue Fahrzeuge werden angeschafft, darunter auch für den Winterdienst (6,9 Millionen Euro).

Sport: Die Radrennbahn wird saniert (3,7 Millionen Euro).

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft: Die LWB plant in der Landsberger und Saalfelder Straße zwei Neubauten mit insgesamt 406 mietpreisgebundenen Wohnungen und einer integrierten Kita. In Paunsdorf, Schönefeld und Grünau werden Häuser saniert (rund 137,3 Millionen Euro).

Leipziger Stadtwerke: Größtes Projekt sind das neue Heizkraftwerk Leipzig Süd und der Abschluss der Modernisierung der Gas- und Dampfturbinenanlage in der Eutritzscher Straße. Hinzu kommen Investitionen für den Klimaschutz und den Ausbau des Fernwärmenetzes (insgesamt 181,7 Millionen Euro).

Leipziger Wasserwerke: Vorgesehen sind die Ertüchtigung des Kanalnetzes und die Erweiterung der Blockheizkraftwerk-Anlage im Klärwerk Rosental zur Eigenenergiegewinnung aus Faulgas (83,4 Millionen Euro).

Leipziger Verkehrsbetriebe: Schwerpunkte sind die Beschaffung neuer Stadtbahnfahrzeuge und klimafreundlicher E-Busse sowie Baumaßnahmen am Adler und Martin-Luther-Ring (137,5 Millionen Euro).

Klinikum St. Georg: Ein Eltern-Kind-Zentrum und ein neues Ambulanzgebäude entstehen (52,1 Millionen Euro).

Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft: Der Ausbau der Messehalle 12 auf der Alten Messe für das Jugendamt geht weiter (rund 24,5 Millionen Euro). In Halle 12 investiert zugleich der Leipziger Gewerbehof. Geplant sind Flächen für die Gesundheitswirtschaft und Life Sciences.

Städtische Altenpflege: Eine Wohnanlage Altersgerechtes Wohnen entsteht als „Dorf für Ältere“. Dort sollen Demenzkranke betreut werden. Als Ort wird ein Areal an der August-Bebel-Straße favorisiert.

Zoo: Die Sanierung des Aquariums geht weiter – die Eröffnung ist noch in diesem Jahr geplant. Zudem entsteht ab dem Frühjahr 2021 die neue Wasserwelt „Feuerland“ für Pinguine und Robben (rund 13,4 Millionen Euro)

