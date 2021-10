Tausende Teilnehmende werden zu einer Großdemonstration am Samstag in Leipzig erwartet. Nun hat die Stadt die Versammlung untersagt. Begründet wird das Verbot mit einer Gefahrenprognose von Polizei und Verfassungsschutz.

Stadt Leipzig verbietet linke Demonstration am Samstag