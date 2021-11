Leipzig

Die Stadt hat als Reaktion auf die Corona-Notverordnung erste Einschränkungen geregelt. So wird sie für die Innenstadt, die Karl-Liebknecht-Straße, die Karl-Heine-Straße sowie die Eisenbahnstraße – wie in der Landesverordnung gefordert – ein Alkoholverbot verhängen. Der Konsum alkoholischer Getränke ist dort ab Mittwoch im Freien untersagt. Die Stadt kündigte zudem an, die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln zu verstärken.

Zugang zu Behörden unter 3G-Regel

„Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche so wenig Einschränkungen wie möglich erleben müssen, deshalb sind wir als Erwachsene gefordert, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um dem Virus die Verbreitung zu erschweren“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Montag.

Sachsen im Teil-Lockdown: Diese Corona-Regeln gelten seit Montag

Wie die Stadt mitteilte, sei der Zugang zu Behörden in Leipzig künftig nur noch unter 3G-Regel gestattet. Gremiensitzungen der Verwaltung und Politik tagen nur noch digital. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz wird am 1. Dezember eine neue Impfstelle im Stadtbüro öffnen, weitere Standorte werden folgen. „Wir wollen und werden die Impfangebote in Leipzig verdoppeln“, unterstreicht Jung.

Jung: Wir müssen entschlossen handeln!

Die Schließung von Kultur- und Freizeitangeboten sowie die Absage des Weihnachtsmarktes seien für die Menschen zwar schmerzhaft. „Aber schmerzhafter ist es, noch weitere Tote im Freundes- und Familienkreis betrauern zu müssen. Und diese Situation wird unweigerlich eintreten, wenn wir nicht entschlossen handeln“, so der Rathauschef.

„Ein Teil der Menschen, die jetzt zunehmend auf unseren Intensivstationen liegt, werden wir in einigen Wochen zu Grabe tragen. Das steht jetzt schon fest.“ Damit es nicht noch mehr werden, müssen wir jetzt handeln. Jung: „Den Impfausweis beim Einkaufen vorzuzeigen ist nichts gegen den Verlust weiterer Freunde oder Familienmitglieder.“

