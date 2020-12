Leipzig

Um rund 700 Weihnachtsbäumen ein zweites Leben und somit ein zweites Zuhause zu schenken, verteilt die Stadt Leipzig am Dienstagvormittag jene Tannen, die bislang die Innenstadt geschmückt hatten. Statt des alljährlichen Weihnachtsmarktes waren die Nadelbäume in der gesamten City verteilt worden.

Wer den eigenen Baum also nicht bereits selbst geschlagen oder seit Wochen aufgebaut hat, kann so einen ganz legal last minute ab 9 Uhr von einem der drei Sammelplätze – am Augustusplatz, in der Grimmaischen Straße und auf dem Markt – ergattern und schließlich als eigenen Weihnachtsbaum im heimischen Wohnzimmer schmücken, teilte das Marktamt mit. Zuvor standen die Bäume bereits fünf Wochen im Freien und sollen so eine „zweite Chance“ erhalten.

Anzeige

Die Baumabholung erfolgt unter Einhaltung der geltenden AHA-Regeln und ist ohne Reservierung möglich. Es wird zudem extra darauf hingewiesen, dass die Bäume keinesfalls vorher schon entfernt werden dürfen.

Von lcl