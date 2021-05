Leipzig verschenkt seine Frühblüher  – Andrang auf dem Augustusplatz

Leipzig

Der Sommer beginnt – zumindest auf Leipzigs öffentlichen Grünflächen. Hier werden dieser Tage nach und nach die Frühblüher durch Sommerblumen ersetzt. Am Montagmorgen wurde die Blütenpracht rund um den Mendebrunnen auf dem Augustusplatz ausgegraben. Doch die Blumen werden wohl auf einigen Leipziger Balkonen und in Gärten weiterblühen. Die Stadt hat die noch intakten Pflanzen verschenkt.

Schon um sieben Uhr – eine Stunde vor dem offziellen Beginn der Verschenk-Aktion – tummelten sich die ersten Blumenfreude auf den Augustusplatz. Ausgestattet mit Kisten und Tüten holten sich im Laufe des Vormittags viele Leipzigerinnen und Leipziger Stiefmütterchen oder Vergissmeinnicht im Stadtzentrum ab.

„Ich freue mich sehr, dass die Aktion so gut ankommt“, sagt Ulrike Görgen-Lahr. Die Mitarbeiterin der Stadt ist sichtlich gut gelaunt. Mit ihrem Team der „Abteilung Grün“ ist sie seit sechs Uhr morgens dabei, die Frühblüher rund um den Mendebrunnen auszugraben. Rund 90 Kisten hätten sie inzwischen rausgeholt erzählt sie.

Einige Leute sind sogar mehrmals gekommen

Stadt-Mitarbeiterin Ulrike Görgen-Lahr feut sich, dass sich so viele Leipzigerinnen und Leipziger Blumen abholten. Quelle: Andre Kempner

Davon sind am späteren Vormittag schon viele leer. „Einige Leute sind sogar mehrfach gekommen“, berichtet Ulrike Görgen-Lahr. Kistenweise würden die Blumen abgeholt werden. „Ob von WGs, für die Bepflanzung vor dem Haus oder den Friedhof – alle freuen sich sehr.“ In den vergangenen Jahren landeten die Pflanzen auf dem Müll – erstmal startete die Stadt in diesem Jahr eine Verschenk-Aktion.

Lydia Hopp will das Hochbeet auf ihrer Dachterrasse mit den geschenkten Blumen bepflanzen. Quelle: Andre Kempner

Lydia Hopp hat sich einen bunten Blumenkorb zusammengestellt. „Ich habe mir ein paar schöne Blumen rausgesucht, die noch gut aussehen“, erzählt sie, „die kommen auf meine Dachterrasse.“ Hier hat sie ein großes Hochbeet gebaut, in dem noch Platz ist. Von der Aktion ist sie begeistert. „Das ist wirklich eine sehr schöne Idee, die Blumen zu verschenken. Ich freue mich.“

Anneli Köhler pflanzt die Frühblüher im Garten hinter ihrem Haus – hier hat sie die Patenschaft für eine kleine Grünfläche übernommen. Quelle: Andre Kempner

Gute Stimmung auf dem Augustusplatz

Der Schüler David D. hat ein paar Blumen für den Garten geholt. Quelle: Andre Kempner

Auf dem Augustusplatz ist die Stimmung gut. Viele Leipzigerinnen und Leipziger beladen ihre Fahrradkörbe mit Blumen. Anneli Köhler hat sich Stifmütterchen in verschiedenen Farben zusammengestellt. Sie pflegt in Patenschaft eine kleine Grünfläche hinter ihrem Haus. Hier werden die Frühlingsblumen eingepflanzt. „Ich hoffe, dass sie sich weiter aussähen und dann nächstes Jahr wieder kommen“, sagt sie. Auch David D. verstaut einige Pflanzen auf seinen Fahrradgepäckträger. „In unserem Garten finde ich bestimmt noch ein paar schattige Plätzchen“, so der Schüler.

Das Beet um den Mendebrunnen wird nicht lange blumenlos bleiben. Schon am Dienstag werden die Sommerblumen gepflanzt. Nach Angaben der Stadt soll hier ein besonders reich blühendes Beet entstehen, um Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten anzulocken. Im gesamten Stadtgebiet werden rund 58.000 Pflanzen von 53 Arten und Sorten gepflanzt. Leipzig wird also auch im Sommer blühen.

Von Lilly Günthner