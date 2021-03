Leipzig wächst am Bildschirm in die dritte Dimension

Leipzig

Die Messestadt geht in die Höhe. Ab sofort ist der Online-Stadtplan auf Leipzig.de um die dritte Dimension erweitert: „Erstmals ist ein dreidimensionales Modell Leipzigs unter www.leipzig.de/3d-stadtmodell abrufbar“, freut sich die Stadt in einer Mitteilung.

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung habe das Modell auf Grundlage amtlicher Geobasisdaten unter anderem mit speziellen Luftbildern erstellt. „Es bildet die Erdoberfläche in ihren Höhen und Tiefen über das Stadtgebiet nach und stellt die etwa 154 000 Gebäude in Leipzig dar.“ Selbst städtische Bäume in Parks und an Straßen sowie Windräder und auch Wartehäuschen sind modelliert. „Derzeit sind bereits 130 000 Objekte erfasst“, meldet die Stadt stolz.

Schattenwürfe simulieren

Wer als Hausinteressent zum Beispiel wissen will, ob er von seinem künftigen Wohnsitz aus bis auf den Rathausturm oder das RB-Stadion schauen kann, gibt ganz einfach die Adresse ein, scrollt mit der Maus ein bisschen an der Höhenansicht – und kann sehen, was die künftige Lage zu bieten hat. Auch ein „Flug“ über die Dächer der Stadt sei per Mausklick möglich, so das Rathaus. Ebenso könnten Schattenwürfe simuliert werden.

Die Web-Anwendung unterscheidet dabei Innenstadt und Außenbereich. Für die City liegen detailliertere Daten vor, „diese ermöglichen eine fotorealistische Oberflächenstruktur etwa der Hausfassaden und der vielfältigen Dachformen“, erklärt das Rathaus. Für den Außenbereich seien die Dachformen und Texturen der Fassaden erkennbar und in einer „Klötzchenform“ visualisiert, einige Kennzahlen der Häuser wie zur First- und Gebäudehöhe, Dachfläche und -neigung hinterlegt.

Befliegung war 2019

Ganz aktuell sind die Ansichten allerdings nicht. Die Höheninformationen zu den Gebäudedaten stammten größtenteils aus der Befliegung im Jahr 2019, so die Stadt. Sie würden aber anhand neuer Aufnahmen in diesem Jahr aktualisiert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das 3-D-Modell wird auch in der Verwaltung bereits genutzt. Stadtplaner und Wirtschaftsförderer hätten es in Gebrauch, heißt es. Auch für Umweltfragen wie zu möglichen Lärmemissionen werde es herangezogen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich nun ebenfalls des Modells bedienen. Der Stadtrat habe zudem beschlossen, das 3D-Stadtmodell künftig bei Informationen über bedeutsame Planungs- und Bauvorhaben einzusetzen. Die 3D-Simulation war in den vergangenen Jahren zudem bei den virtuellen Ständen des Weihnachtsmarkt-Modells im Einsatz. Der Service ist laut Rathaus für das gesamte Stadtgebiet kostenfrei online nutzbar.

Von -tv