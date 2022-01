Leipzig wächst trotz Pandemie – jetzt fast 610.000 Einwohner

Leipzig

609.869 Einwohner mit Hauptwohnsitz zählte die Stadt Leipzig am 31. Dezember 2021. Das geht aus Daten des Melderegisters beim Ordnungsamt hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der registrierten Bürgerinnen und Bürger damit um 4462 (0,74 Prozent). Das war etwas mehr als im ersten Corona-Jahr 2020: Damals legte die Messestadt um lediglich 3739 Personen zu.

Das Wachstum im Jahr 2021 basierte laut den Daten fast vollständig auf Personen mit ausländischem Pass. Ihr Anteil an der Leipziger Bevölkerung stieg um 4296 Personen (Frauen und Männer jeweils etwa zur Hälfte) auf nun insgesamt 67.585. Das war die höchste Zunahme in den vergangenen fünf Jahren. Ende 2017 lebten in Leipzig erst 56.011 Menschen mit ausländischem Pass.

Umzugsgeschehen deutlich abgeflacht

Ungewöhnlich sind die Zahlen auch deshalb, weil das Aufkommen an internationalen Studierenden wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und erschwerten Reisebedingungen jüngst gesunken war. Im Wintersemester 2020/21 immatrikulierten sich an Leipzigs Hochschulen nur 1159 junge Menschen aus aller Welt, was einem Rückgang von fast 45 Prozent entsprach. Die Gesamtzahl der internationalen Kommilitonen nahm damit um 5,9 Prozent auf 4575 ab. Durch mehr inländische Erstsemester konnte das Manko in der Statistik indes mehr als ausgeglichen werden. Für das Wintersemester 2021/22 liegen noch keine Daten vor.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Momentan können wir noch nicht sagen, ob das Wachstum nach Abklingen der Pandemie wieder mehr Fahrt aufnehmen wird“, hatte Christian Schmitt, Leiter des Leipziger Amtes für Statistik und Wahlen, erst im vergangenen Monat erklärt. Das Umzugsgeschehen sei in vielen Städten deutlich abgeflacht. Zugleich habe die Pandemie die Sterbezahlen in die Höhe getrieben.

Wieder mehr Asylbewerber in Sachsen

Eine Besonderheit ist, dass fast ein Viertel des ganzen Wachstums im Jahr 2021 auf den Dezember entfiel. Allein in diesem Monat gewann Leipzig 1061 Einwohnerinnen und Einwohner hinzu. Wie berichtet, verzeichnete Sachsen im vergangenen Jahr einen starken Anstieg neu eingetroffener Asylbewerber. Nach Angaben der Landesdirektion kamen bis Ende November 9342 in den Freistaat. Im gesamten Jahr 2020 waren es 4463. Damit hatte sich die Zahl binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.

Von Jens Rometsch