Jetzt trifft es das nächste Leipziger Gewässer: Nachdem die Stadt bereits vor Blaualgen in mehreren Badeseen gewarnt hatte, ist nun auch der Karl-Heine-Kanal in Plagwitz betroffen. „Der Kontakt mit dem algenhaltigen Wasser sollte möglichst vermieden werden“, teilte das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Mittwoch mit. „Dies gilt für Menschen, aber auch für Hunde und andere warmblütige Tiere.“

Ein Badegewässer ist der Kanal ohnehin nicht. Das Wasser aus dem Kanal dürfe aber auf keinen Fall getrunken werden. Denn der Kontakt kann laut Gesundheitsamt Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Atemnot auslösen. An der Ostsee waren zuletzt zwei Hunde an den Folgen gestorben.

Mehrere Badeseen betroffen

Unklar ist, ob sich die Warnung auf den Bootsbetrieb oder andere Wassersport-Arten wie Stand-Up-Paddling auswirken könnte. Neben dem Karl-Heine-Kanal sind auch der Auensee und die Kiesgrube in Leipzig-Großzschocher (Naturbad Südwest) von Blaualgen befallen. Nur für die ersten beiden ist das Amt für Stadtgrün und Gewässer zuständig, die anderen werden monatlich vom Gesundheitsamt überprüft.

Eine Warnung gilt auch für den „Bagger“ in Leipzig-Thekla (Naturbad Nordost), bei dem in den vergangenen Jahren immer wieder eine bedenkliche Bakterienkonzentration festgestellt wurde. Bei anhaltend hohen Temperaturen sei dies auch 2020 wahrscheinlich, vermutet die Stadt.

Blaualgen – auch Cyanobakterien genannt – sind eigentlich keine Algen, sondern Bakterien. Einige von ihnen schimmern bläulich, andere rot oder schwarz. Bei viel Sonne vermehren sie sich besonders stark.

In den vergangenen Jahren haben sich einer Analyse von Umweltschützern zufolge Badeverbote wegen Blaualgen in Seen erhöht. (Archivbild) Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

