Leipzig – weiter Baustellen ohne Ende

Leipzig

Es gibt ab Montag, 9. August, nur eine neue Baustelle, die Auswirkungen auf den Verkehr in Leipzig hat; konkret auf den in der Hans-Driesch-Straße im Stadtteil Leutzsch. Hier eine Übersicht über die aktuell größten Tiefbaumaßnahmen in der Messestadt:

Martin-Luther-Ring/Harkortstraße/Wilhelm-Leuschner-Platz: Wegen Gleisbauarbeiten kommt es bis Ende des Monats zur Vollsperrung des Knotens Martin-Luther-Ring/Harkortstraße/Karl-Tauchnitz-Straße und zur halbseitigen Sperrung des Bereichs Martin-Luther-Ring/Peterssteinweg/Wilhelm-Leuschner-Platz; Umleitung in Richtung Norden und Osten über Riemannstraße/Peterssteinweg/ Wilhelm-Leuschner-Platz/Windmühlenstraße/Grünewaldstraße; Umleitung Richtung Tröndlinring über Karl-Tauchnitz-Straße/Edvard-Grieg-Allee/Marschnerstraße/Käthe-Kollwitz-Straße/Goerdelerring; Umleitung Richtung Süden über Grünewaldstraße/Brüderstraße/Wilhelm-Leuschner-Platz/Peterssteinweg.

Antonienstraße/Dieskaustraße/Zschochersche Straße: Wegen komplexen Leitungsbaus sind Antonienstraße und Dieskaustraße bis Anfang September voll gesperrt; Umleitung Antonienstraße über Erich-Zeigner-Allee/Limburgerstraße/Gießerstraße und umgekehrt; Umleitung Dieskaustraße/Zschochersche Straße über Windorfer Straße/Altranstädter Straße/Erich-Zeigner-Allee/Limburgerstraße. Die Gießerstraße wird zwischen Antonienstraße und Rolf-Axen-Straße zur Einbahnstraße mit Richtung Süden.

Brandenburger Straße: Die Sanierung der Fahrbahndecke bis Anfang September führt gegenwärtig zur Vollsperrung zwischen Am Gothischen Bad und Mecklenburger Straße. Die Fahrtrichtung Gera/Süd ist gesperrt, die Fahrtrichtung Nord/A 14 wird über Gegenspuren aufrechterhalten.

Hans-Driesch-Straße: Ab Montag wird die Haltestelle „Otto-Schmiedt-Straße“ barrierefrei umgebaut. Parallel dazu erhält die Hans-Driesch-Straße eine neue Querungshilfe. Die Zufahrt zum Kleingartenverein muss daher für zwei Wochen gesperrt werden. Über die Rietschelstraße ist es aber möglich, die Gärten anzufahren.

Jahnallee: Fahrspurreduzierung zwischen Am Sportforum und Zeppelinbrücke bis 11. August in stadtauswärtiger Richtung wegen Straßenbauarbeiten.

Käthe-Kollwitz-Straße (Klingerbrücke): Vollsperrung bis 14. August aufgrund von Brückenbauarbeiten mit Umleitung stadtauswärts über Marschnerstraße/Edvard-Grieg-Allee/Karl-Tauchnitz-Straße/Wundtstraße/Schleußiger Weg/Rödelstraße/Antonienstraße; Umleitung stadteinwärts über Erich-Zeigner-Allee/Antonienstraße/Rödelstraße/Schleußiger Weg/Wundtstraße.

Permoserstraße: Halbseitige Sperrung in stadteinwärtiger Richtung bis 14. August wegen Arbeiten am Trinkwassernetz.

Richard-Lehmann-Straße: Vollsperrung zwischen Altenburger Straße und Zwickauer Straße bis März 2022 wegen Straßen- und Brückenbaus; Umleitung in beiden Richtungen über Arthur-Hoffmann-Straße/Arno-Nietzsche-Straße/Zwickauer Straße; im weiteren Verlauf der Richard-Lehmann-Straße Sperrung des Abschnitts zwischen Hofer Brücke und An der Tabaksmühle in westlicher Richtung wegen Arbeiten am Abwassersammler; Umfahrung für Anlieger über An der Tabaksmühle/Zwickauer Straße; Umleitungsführung für die Bundesstraße 2 über An der Tabaksmühle, Arno-Nitzsche-Straße und Arthur-Hoffmann-Straße.

www.leipzig.de/baustellen und www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von dom