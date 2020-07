Leipzig

Im Leipziger Tapetenwerk an der Lützner Straße 91 dürfte an diesem Donnerstag (16. Juli 2020) Andrang herrschen. Denn um 18 Uhr lädt die Stadtverwaltung in den zum Teil überdachten Hof ein, um ein neues Konzeptverfahren-Programm vorzustellen. Es ist der Auftakt einer sechsmonatigen Vorbereitungsphase, in der sich Baugemeinschaften für zunächst sechs kommunale Grundstücke suchen und finden können, teilte das Rathaus mit. Nach LVZ-Informationen läuft im Hintergrund aber schon die Arbeit an der nächsten Liste mit weiteren sechs Flächen im Stadtgebiet.

„Ziel ist bezahlbares Wohnen für alle“

Die Konzeptverfahren sind eines der Instrumente, mit denen die Stadtverwaltung etwas gegen die Mietenexplosion in der Messestadt tun will. „Unser Ziel ist es, bezahlbares Wohnen für alle zu fördern und die Vielfalt an Wohnformen auf dem Leipziger Wohnungsmarkt zu erhalten“, erläutert dazu Frank Amey, der Leiter des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung.

Das Grundprinzip funktioniert so, dass die Stadt ihre Baugrundstücke nicht mehr meistbietend verkauft, sondern in Erbpacht vergibt. Den Zuschlag erhält die Bewerber-Gruppe mit dem besten Konzept. Sie spart sich dann den hohen Kaufpreis, muss aber einige Auflagen erfüllen und jedes Jahr Pacht zahlen.

Sechs Bauflächen in fünf Stadtteilen

Bei den ersten sechs Grundstücken, die nun im Tapetenwerk vorgestellt werden, handelt es sich um die Gothaer Straße 42 in Gohlis, die Wittenberger Straße 55 in Eutritzsch, die Braustraße 22 im Zentrum-Süd sowie um die Breitschuhstraße 28/30 und die Breitschuhstraße 31 in Großzschocher. Diese Flächen sind im Besitz der Stadt. Hinzu kommt ein Areal des Großvermieters LWB mit 2620 Quadratmetern und Bestandsgebäuden am Mockauer Walter-Albrecht-Weg.

Laut Matthias Kaufmann, dem Leiter des Liegenschaftsamtes, können auf den Flächen je nach Größe neue Häuser mit acht bis in der Spitze 20 Wohnungen entstehen. Alle Interessenten würden durch das Netzwerk Leipziger Freiheit (Telefon 0341 97 49 399, Leibnizstraße 15) beraten und unterstützt. Weitere Treffen folgen am 6. August, 17. September und zu den Wohnprojekttagen am 27. und 28. November.

Genossenschaft zieht am Hafen ein

Wie berichtet, wurden Konzeptvergaben in Leipzig bereits mehrfach versucht. So kürte die LWB im Januar 2018 zwei Baugruppen zum Sieger eines Pilotprojektes in Lindenau und Plagwitz. Zumindest in der Klingenstraße 10 in Plagwitz ist bisher aber noch kein Baustart erfolgt.

Hunderte Leipziger Familien kamen dennoch schon als Baugruppen zu den eigenen vier Wänden. Zum Beispiel bezieht die Genossenschaft OurHaus in diesem Sommer einen großen Neubau am Lindenauer Hafen. Architekt Tim Augustin, Vorsitzender des örtlichen Selbstnutzervereins, hatte jüngst in einem LVZ-Interview erklärt, dass sich durch Baugemeinschaften bis zu 100 000 Euro pro Eigentumswohnung sparen ließen. Das Hauptproblem für die Interessenten sei ein Mangel an preisgünstigen Grundstücken.

Für das erste Konzeptverfahren zum Sozialen Wohnungsbau in Leipzig wurden soeben die Verträge unterschrieben. In der Prager Straße 226 soll dabei ab Oktober dieses Neubau-Ensemble mit 34 mietpreisgebundenen Wohnungen entstehen. Quelle: Casa Concept

Allerdings hat das Erbpachtmodell offenbar auch seine Tücken. So tauchten die jetzt wieder im Topf befindlichen Grundstücke Braustraße 22 und Wittenberger Straße 55 unter anderem schon mal in einem städtischen Konzeptverfahren zum Sozialen Wohnungsbau im November 2018 auf. Damals gab es ein halbes Dutzend kommunaler Flächen zu verteilen und einen Ansturm von Bewerbern. Letztlich geklappt hat es nur in einem einzigen Fall – und das auch erst nach zweieinhalb Jahren. Gerade eben, am 15. Juli 2020, unterschrieben das Liegenschaftsamt und die Leipziger Firma Casa Concept den Notarvertrag für eine Fläche in der Prager Straße 226. Ab Oktober sollen dort 34 belegungs- und mietpreisgebundene Wohnungen in einem Neubau entstehen, der etwa fünf Millionen Euro kostet. Die Kaltmiete liegt dort bei 6,50 Euro.

Zu klein für Sachsens Förderprogramm

Im Liegenschaftsamt heißt es intern, die meisten der schonmal angebotenen Grundstücke seien wegen ihrer zu geringen Größe ungeeignet für Sozialen Wohnungsbau gewesen. Um das entsprechende Förderprogramm des Freistaates Sachsen zu nutzen, bräuchte man größere Areale. Hinzu kommt das Problem, dass Erbbaurechtsverträge traditionell mit einem Jahreszins von vier Prozent des Grundstückswertes vereinbart werden. Bei den aktuellen Mini-Zinsen auf dem Kapitalmarkt kann das teurer werden als ein Bankkredit für einen Kauf.

Dennoch versucht das Rathaus, Optimismus zu verbreiten. Bei den neuen Konzeptverfahren würden die nicht gerade berauschenden Erfahrungen der früheren Ausschreibungen berücksichtigt, ist zu hören.

Noch ein halbes Dutzend auf der Liste

Es zirkuliert bereits eine Liste, auf der sechs weitere Grundstücke für die wohl nächste Vergaberunde stehen. Dabei handelt es sich um die Saarbrückenstraße 5 (eine Garagenfläche) sowie Bernhardstraße 17 in Anger-Crottendorf, um die Riesaer Straße 185 in Sommerfeld, die Delitzscher Straße 39 in Eutritzsch sowie gleich zwei Baugrundstücke an der Holzhäuser Straße in Stötteritz.

Von Jens Rometsch