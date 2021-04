Leipzig will Hilfen zur Erziehung besser organisieren

Leipzig

Die Kosten sowie die Fallzahlen für die Erziehungshilfe in Leipzig explodieren. Nun zieht Leipzig die Notbremse. Beim Jugendamt wird eine Stabsstelle eingerichtet, die die Arbeit des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) koordiniert und Veränderungen anschiebt. Dies kündigte Vicki Felthaus (Grüne) im Stadtrat an, der sich mit einem Antrag der Grünen-Fraktion beschäftigte. Und ihr offiziell den Auftrag erteilte, die Kostenexplosion besser in den Griff zu bekommen, ohne die notwendigen Hilfen zu vernachlässigen.

Die aktuelle Situation: Auf einen ohnehin geplanten Etat von 150 Millionen Euro musste der Stadtrat 2020 noch einmal nahezu 36,73 Millionen Euro drauflegen. Dieses Jahr wurde gleich mehr Geld eingeplant. Dieser Trend, von Stadträten aller Fraktionen immer wieder heftig kritisiert, lässt sich seit Jahren beobachten. Hintergrund: Die Fallzahlen haben sich in Leipzig seit 2010 verdoppelt, die Kosten sind auf das fast Vierfache gestiegen. Im Vorjahr gab es eine durchschnittliche Fallzahl von 3770 Kindern und Jugendlichen, die durch die Erziehungshilfe betreut werden müssen. Ein Problem: 300 bis 400 Betroffene pro Jahr werden sogar außerhalb Leipzigs untergebracht, was ebenfalls teuer ist.

Mehr Inhobhutnahmen durch Corona

Worum geht es? Der ASD macht regelmäßig Hausbesuche, wenn es um vernachlässigte Kinder oder um Eltern geht, die mit der Erziehung Probleme haben oder schlichtweg überfordert sind. Je nach Sachlage wird dann entschieden, ob ambulante Beratungen, die stationäre Unterbringung der Sprösslinge in einer Wohngruppe oder einem Heim beziehungsweise bei einer Pflegefamilie notwendig sind. „Die Entwicklungen der vergangenen Jahre führen uns auch vor Augen, dass ein undifferenzierter Ausbau der stationären Angebote die Probleme nicht löst, sondern nur weiter zementiert“, sagte Grünen-Stadtrat Michael Schmidt, der auch dem Jugendhilfeausschuss vorsteht.

Die Grünen fordern, bei den Hilfen zur Erziehung rasch Veränderungsprozesse einzuleiten. Denn es deutet sich bereits jetzt an, dass durch die Corona-Pandemie die Zahl der Inhobhutnahmen eher steigt als sinkt. „Der Fokus muss viel stärker als bisher in einer unbedingten Unterstützung familiärer Strukturen und Netzwerke liegen, damit Kinder in der Familie verbleiben oder in diese zurückkehren können“, sagte Schmidt und referierte, dass eben gerade wegen des „vergleichsweise sehr hohen Anteils an stationären Hilfen“ in Leipzig die Kosten aus dem Ruder laufen würden. Das ist zwar keine Besonderheit – betrifft viele deutsche Großstädte. Leipzig weise hier bundesweit allerdings die höchste Leistungsdichte auf, wie er betont.“ Und ich gehe nicht davon aus, dass unsere sozialen Probleme größer sind als die in Berlin, Dortmund und anderswo.”

Bedingungen für Familien verbessern

Der bisherige Ansatz „ambulant vor stationär“ habe sich längst ins Gegenteil verkehrt. Alle internen Prozesse kommen daher nun auf den Prüfstand. Geplant ist, die organisatorischen Strukturen zu verändern sowie die Fachstandards zu überarbeiten. Bis Ende 2021 will Felthaus eine Struktur umsetzen, um die notwendigen Hilfen möglichst passgenau anbieten zu können. Die sind eine Pflichtaufgabe der Stadt. Auch der Ausschuss bildet ein eigenes Untergremium, um den Prozess zu begleiten.

Karsten Albrecht (CDU): „Eine Umsteuerung erfolgt jetzt – wir sind auf einem deutlich besseren Weg.“ Seine Fraktion hatte angeregt, die im ASD vorherrschende Trennung von Eingangs- und Fallmanagement aufzuheben. „In der Sozialarbeit ist es sinnvoll, dem Klienten möglichst einen Ansprechpartner zuzuordnen“, so Albrecht. Das werde nun geprüft. Das Ziel ist im Sozialgesetzbuch klar definiert. Es geht darum, in den Familien die Bedingungen zu verbessern, damit Kinder aus Heimen oder betreuten Wohngruppen letztlich zurückkehren können. Leipzig übt nun den Spagat, einerseits den Kindern zu helfen, zugleich aber die Fallzahlen und damit auch die enormen Kosten deutlich zu verringern.

Von Matthias Orbeck