Leipzig

Die Stadtverwaltung Leipzig berät zurzeit intensiv die ab 22. November in Kraft tretende Corona-Schutzverordnung und deren Folgen für das städtische Leben, teilte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Sonntag mit. Oberbürgermeister Burkhard Jung erklärte vorab: „Die jetzige, dramatische Situation ist Folge der in Sachsen noch immer viel zu geringen Impfquote. Nur mit einer deutlichen Steigerung der Impfbereitschaft in der Bevölkerung werden wir aus dieser äußerst angespannten Situation wieder herauskommen.“

Der Freistaat Sachsen hatte Ende der Woche signalisiert, die mobilen Impfteams personell aufzustocken, zusätzliche Teams zu bilden und die Kommunen mit finanziellen Mitteln auszustatten, damit in den Landkreisen und kreisfreien Städten eigene Impfangebote eingerichtet werden können. Jung: „Leipzig bekommt hierfür vier Millionen Euro. Wir werden die Impfangebote in Leipzig so schnell wie möglich verdoppeln. Ich erneuere meinen Appell an die Menschen in Leipzig: Lassen Sie sich impfen! Dies ist der einzige Weg, das Virus zu besiegen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die absehbaren Folgen der neuen Corona-Verordnung für die Stadt Leipzig sind die Absage des Leipziger Weihnachtsmarktes, ein Alkohol-Verkaufs- und -Konsumverbot auf öffentlichen Plätzen sowie die Unterstützung von Kontrollen in allen betroffenen Bereichen. Über die Details wollen die Verantwortlichen am Montag informieren.

Von LVZ