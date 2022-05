Leipzig will Untergrund-Toilette am Neuen Rathaus zurück

Leipzig

Es hätte alles so schön werden können. Vor 23 Jahren wollte die Stadt Leipzig ihren „Großen Bürgermeister“ versilbern. Der Name galt nicht etwa dem seinerzeitigen Stadtoberhaupt Wolfgang Tiefensee (SPD), einem sehr hochgewachsenen Mann. Vielmehr ging es um eine denkmalgeschützte Untergrund-Toilette vor dem Neuen Rathaus, die etwas versteckt durch Gebüsche in dem Grünstreifen am Martin-Luther-Ring liegt. Der dortige Geschäftsbetrieb war kurz nach der Wende eingestellt worden.

„Großer Bürgermeister“ hieß die Anlage deshalb, weil in den Annalen der Stadtgeschichte auch noch ein „Kleiner Bürgermeister“ steht. Auch das war ein öffentliches WC, das sich ebenfalls in Rathaus-Nähe befand. Doch die Erinnerungen sind da schon verblasst. Wahrscheinlich stand die Mini-Bedürfnisanstalt vor dem Stadthaus – in dem Grünstreifen nahe der Lotterstraße, haben Experten aus der Verwaltung jüngst recherchiert.

Immobilienkönig griff zu

Ihren „Großen Bürgermeister“ jedenfalls verkaufte die Kommune am 12. November 1999 an den Immobilienunternehmer Wolfgang Kaiser – samt Investitionsverpflichtung. Der stets freundliche Geschäftsmann hatte der Stadt zuvor schon mehrere andere, ruinierte Sorgenkinder abgenommen, zum Beispiel die Südbrause am Connewitzer Kreuz, das Glashaus im Clara-Zetkin-Park und auch die Parkgaststätte am Völkerschlachtdenkmal saniert.

Bei der Toiletten-Anlage geriet Kaiser, den die Medien gern Immobilienkönig nannten, obwohl er keineswegs stinkreich war, allerdings ins Stocken. Nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ reichte er immer wieder neue Bauanträge ein, um auf dem Grundstück vor dem Rathaus oberirdisch ein kleines Café oder eine Eisdiele zu errichten. Mit den Einnahmen aus der Gastronomie wollte er den Betrieb der öffentlichen Untergrund-Toilette stützen. Doch die Stadtplaner zeigten sich hartleibig. Alle Bauanträge wurden abgelehnt – vorwiegend aus Gründen des Denkmalschutzes. 2009 beauftragte Kaiser sogar ein Architekturbüro – ohne Erfolg.

Alle Bauanträge abgelehnt

Lange blieb es dann ruhig um das stillste aller Örtchen. 2016 verstarb der aus Wiesbaden stammende Kaiser nach einer kurzen, schweren Krankheit mit nur 63 Jahren. Zwei Jahre später legten seine Hinterbliebenen dem Baudezernat einen neuen Projektentwurf für das Flurstück vor. Ziel war nach wie vor eine gastronomische Nutzung vom „Großen Bürgermeister“. Doch weil die Verwaltung dafür keine Chance mehr sah, empfahl sie den Eigentümern, eine Entscheidung der Landesdirektion über das Nein aus dem Rathaus herbeizuführen. Gesagt, getan: Den Widerspruch lehnte die Landesdirektion 2020 ab.

Auf dieser Grundlage will die Stadt Leipzig nun den Kaufvertrag von 1999 möglichst „einvernehmlich“ rückabwickeln. Ein Happy End ist trotzdem nicht in Sicht. Denn eine Verwaltungsvorlage dazu führt aus: „Da mit einer Wiedererschließung bzw. Instandsetzung der unterirdischen baulichen Anlagen zum jetzigen Zeitpunkt unwägbare finanzielle Risiken für die Stadt Leipzig verbunden sind, soll im Falle einer erfolgreichen Rückabwicklung des Kaufvertrages zunächst eine Eingliederung des Grundstücks in die Grünanlage geprüft werden.“ Übersetzt heißt das wohl: Eine öffentliche Toilette könnte den Etat der Metropole sprengen. Deshalb soll die denkmalgeschützte Bedürfnisanstalt lieber ganz in der Versenkung verschwinden.

Sehr bescheidener Preis

Die Kommune geht davon aus, dass sie bei der Rückabwicklung des Kaufvertrages nur den erhaltenen Preis von 1999 zinslos erstatten muss – abzüglich etwaiger Wertminderungen am Grundstück, erläutert die Vorlage weiter. Dem Grundstück könne aber „lediglich noch ein symbolischer Wert von 1 Euro zuerkannt werden“. Folglich bekämen die Eigentümer einen sehr bescheidenen Betrag für den „Großen Bürgermeister“. Er reicht ungefähr für eine Kugel Eis.

Von Jens Rometsch