Leipzig will Wohnungssuche für Migranten erleichtern

Leipzig

Die Stadt Leipzig will asylberechtigte Personen und andere Einwohner, die besondere Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt haben, in Zukunft stärker unterstützen. Das geht aus Stellungnahmen der Dezernate für Soziales sowie für Bau und Stadtentwicklung auf einen Antrag der Grünen hervor.

Geprüft werden soll noch in diesem Jahr, ob sich durch die Einführung eines Siegels für eine diskriminierungsfreie Vermietung der Zugang zu Wohnungen für benachteiligte Gruppen verbessern lässt. Falls ja, könnten die Leitlinien des Siegels dann für den kommunalen Großvermieter LWB gelten. Es könnten sich aber auch andere Unternehmen anschließen, erläuterte die Stadtverwaltung. Interesse dafür gebe es etwa im „Bündnis für bezahlbares Wohnen“.

Berichte von Vorbehalten bei Vermietern

Ziel des Siegels wäre, dass Haushalte mit Migrationshintergrund bei der Neuvergabe von Mietwohnungen in Leipzig ebenso stark berücksichtigt werden wie Haushalte ohne einen solchen Hintergrund. Nach Angaben des Statistikamtes ist das gegenwärtig nicht so. Unter den Migrantinnen und Migranten liege der Anteil der Personen, die länger als sechs Monate nach einer Wohnung im Stadtgebiet suchen müssen, fast doppelt so hoch wie in der Vergleichsbevölkerung. Insbesondere Menschen aus islamisch geprägten Ländern und aus Syrien berichteten von Vorbehalten bei Vermietern.

Damit Betroffene mehr Unterstützung erhalten, will die Kommune zwei Kontaktstellen in Paunsdorf und Grünau finanziell besser ausstatten. Auch soll der Verein Antidiskriminierungsbüro Sachsen regelmäßig verlässliche Daten über die Wohnungsprobleme von Bürgern mit Migrationshintergrund erheben.

Listenverfahren bei der LWB umstritten

Bedenken äußerte die Verwaltung zu einem weiteren Vorschlag der Grünen. Er zielte darauf ab, das sogenannte Listenverfahren bei der LWB umgehend abzuschaffen. Dieses Verfahren war nach Korruptionsvorwürfen im Jahr 2017 entwickelt worden. Aktuell nutzt es die LWB für die Wohnungsvergabe an Asylberechtigte mit Aufenthaltsstatus von mindestens einem Jahr. Für die jährlich etwa 600 Anfragen aus diesem Personenkreis werden etwa 60 Wohnungen reserviert. Zum Vergleich: Ansonsten sind es rund 48.000 Anfragen pro Jahr, aus denen 3300 Mietverträge folgen.

Nach Ansicht der LWB würden die Chancen für Asylberechtigte ohne die Liste eher sinken. Andererseits werde auch dieses Verfahren teilweise als Benachteiligung empfunden, weil die hier Berechtigten nicht mehr auf den sonstigen Wohnungsbestand der LWB zugreifen können. Der Großvermieter arbeite jedoch bereits „mit externer Unterstützung“ an einem wohnungspolitischen Integrationskonzept. Ziel sei, für alle Leipziger mit Zugangsschwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt ein diskriminierungsfreies Vergabeverfahren zu etablieren. Das Ergebnis solle im Herbst 2022 vorliegen und dann auch die Liste überflüssig machen.

Voraussichtlich noch in diesem Monat wird sich der Stadtrat mit dem Antrag der Grünen und den Stellungnahmen der Verwaltung befassen.

Von Jens Rometsch