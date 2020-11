Leipzig will an Bücherverbrennung 1933 erinnern

Leipzig

Heinrich Heine hat es auf den Punkt gebracht. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Deshalb ist es wichtig, an die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 zu erinnern, die die Nationalsozialisten nach ihrer Machtübernahme in ganz Deutschland zelebrierten. Das wird auch Leipzig tun – etwa mit Gedenktafeln an historischen Orten. Der Stadtrat hat das – auf Initiative der Leipziger SPD – diese Woche mehrheitlich so beschlossen. Ziel ist die Umsetzung bis zur Buchmesse 2023.

Uni und Museum sollen weiter forschen

Doch wo sind die historischen Orte? Die bisherige Forschungslage zeigt, dass es in Leipzig 1933 anders als in vielen anderen deutschen Städten keine konzentrierten Bücherverbrennungen gegeben hat. Warum das so war, ist noch nicht detailliert geklärt. Vermutet wird, dass der damalige Oberbürgermeister Friedrich Goerdeler (1884-1945) seinen Einfluss geltend gemacht hat. Denn Leipzig hatte als international anerkannte Buchstadt einen Ruf zu verlieren. Die Stadt wollte keine wirtschaftlichen Einschränkungen riskieren. Das Ausland hatte schon mit Sanktionen reagiert, nachdem die NSDAP am 1. April 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen hatte. In Leipzig war davon besonders der Pelzhandel betroffen. Belegt ist aber, dass in Leipzig am 10. Mai 1933 Propaganda-Aufzüge der Studentenschaften geplant waren, die auch Bücher anzünden wollten. Vorher wurden Werke verfemter Autoren aus vielen Büchereien entfernt – auch aus der Stadtbibliothek. Dort wurden bis Ende April 1933 rund 7000 Bände gesperrt, heißt es. Selbst die Leipziger wurden aufgefordert, unerwünschte Werke aus ihren privaten Regalen zu entsorgen. Der Stadtrat regte nun an, dass die Geschichtsfakultät der Universität Leipzig und das Stadtgeschichtliche Museum gemeinsam weitere Forschungen dazu unternehmen.

Anzeige

Das Volkshaus in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße. Quelle: Archiv Held

SA verbrannte Bücher auf dem Hof des Volkshauses

Belegt ist, dass am 2. Mai 1933 – nach der Stürmung des Volkshauses in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße durch die Deutsche Arbeitsfront ( DAF) – mit Akten und Schriftstücken auch Teile der dortigen Bibliothek auf dem Hof verbrannt worden waren. Beteiligt war die SA, die das Haus bereits am 9. März 1933 gestürmt hatte. Am 10. Mai 1933 sollen dann auf dem Messplatz (heute: Am Sportforum) weitere Bücher verbrannt worden sein, die man vorher beispielsweise aus der Stadtbibliothek aussortiert hatte. Auch dazu ist die Quellenlage allerdings dünn. Ziel der Nationalsozialisten war es, Bücher von Autoren zu vernichten, die aufgrund ihrer politischer Gesinnung oder ihrer jüdischen Abstammung nicht in ihr Weltbild passten. Bei der Zerstörung der Ez-Chaim-Synagoge in der Reichspogromnacht ging auch die Bibliothek der Gemeinde in Flammen auf.

Stadtbibliothek soll einst verbrannte Bücher stempeln

Die CDU mahnte derweil eine „ausgewogene Erinnerungspolitik“ an. So würden sich im Stadtrat Anträge zur punktuellen Erinnerung an einzelne historische Ereignisse häufen. Deshalb wird ein Gesamtkonzept gefordert. Darin soll auch das Gedenken an die Bücherverbrennung 1933 eine wichtige Rolle spielen.

Vorgeschlagen wurde zudem vom Leipziger Kulturdezernat, Neuauflagen einst verbrannter Bücher wie in Berliner Bibliotheken zu stempeln. In der Hauptstadt wird das Heine-Zitat verwendet. Diese Idee, schlägt das Kulturdezernat vor, könnte in Leipzig bereits bis Mai 2021 in der Stadtbibliothek umgesetzt werden. Beispielsweise als Stempel-Aktion gemeinsam mit Bürgern.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Mathias Orbeck