Leipzig will mehr Grün in überhitzte Stadtviertel bringen

Leipzig

Wo sind die Probleme mit Überhitzung und Mangel an Natur und Bäumen in Leipzig am größten? Das hat das Umweltdezernat untersuchen lassen, um eine Datengrundlage für den neuen Masterplan Grün zu schaffen. Der Beteiligungsprozess zu diesem Thema geht jetzt ins Finale.

Noch bis zum 15. Januar können sich alle Bürgerinnen und Bürger an einer Online-Umfrage auf www.leipzig.de/masterplan-gruen beteiligen. Sie sind eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge zu einem 30-seitigen Konzeptentwurf einzubringen, der unter derselben Adresse zu finden ist. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 würden die Ergebnisse in einem öffentlichen Bürgerforum präsentiert, so das Dezernat. Anschließend will die Verwaltung Nägel mit Köpfen machen, den Masterplan überarbeiten und zur Abstimmung im Stadtrat bringen.

Neun Landschaftsgebiete mit Priorität

Für den Entwurf wurde das Stadtgebiet zu fünf Themen analysiert und beurteilt. Dabei geht es um Anpassung an den Klimawandel, Biodiversität, Gesundheit, Umweltgerechtigkeit und Mobilität. Ziel sei, die grün-blaue Infrastruktur zu schützen und so zu erweitern, dass sie sich wie ein Netz über ganz Leipzig zieht. Dafür seien mehr Querverbindungen zwischen neun Gebieten nötig, deren Naturpotenzial vordringlich gestärkt und erweitert werden soll. Sie liegen rings um das Lindenthaler Wäldchen, an der Parthenaue bei Seehausen, am grünen Bogen Paunsdorf, im Kiesseenland Kleinpösna, im Leipziger Osten mit Stünzer Park und am Ostfriedhof. Ferner zählen dazu der Erholungspark Lößnig-Dölitz samt agra-Gelände, der Lindenauer Hafen, der Kulkwitzer See samt Zschampert, und der Elster-Saale-Kanal mit dem Bienitz-Wald.

Zum Beispiel könnte am Westufer des Lindenauer Hafens ein Landschaftsschutzgebiet „Schönauer Lachen“ entstehen, das auch frühere Baustellen, Kiestagebaue und den Schönauer Park überspannt. Für die Bürger bringe das neben Klima-Vorteilen mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung, Naturbeobachtungen oder urbanes Gärtnern. Zudem entstehe über den Karl-Heine-Kanal eine Verbindungslinie nach Plagwitz und Lindenau, also dicht bebauten Stadtteilen mit wenig Grün, die eine „starke bis extreme thermische Belastung“ aufweisen.

Hälfte der Gewerbeflächen unterversorgt

Knapp zwölf Prozent der Fläche aller Leipziger Wohnviertel stuft das Amt für Grünflächen und Gewässer in der am stärksten belasteten Kategorie ein: auch die City und City-Randbereiche, Teile der Süd- und Nordvorstadt, von Gohlis oder Volkmarsdorf, außerdem Magistralen wie die Georg-Schumann-Straße. Weitere acht Prozent der Wohnviertel gelten als unterversorgt mit Grün, weisen aber nur eine mäßige thermische Belastung auf. Insgesamt hat demnach etwa jeder fünfte Haushalt in der Messestadt zu wenig Natur in der Nähe.

Schlechter ist der Sachstand bei den Industrie- und Gewerbegebieten, wo rund 1200 Hektar (50,5 Prozent aller Flächen) nur wenig Grün und eine „starke bis extreme thermische Belastung“ attestiert werden. Zu den Problem-Schwerpunkten gehören da die großen Industriegebiete im Norden – wie das Güterverkehrszentrum samt Porsche-Werk und rings um das BMW-Werk. Auch im Gewerbe-Bereich seien Verbesserungen nötig – zum Beispiel durch Begrünungen von Hallen, heißt es in dem Entwurf.

Von Jens Rometsch