Leipzig will mit neuen Regelungen unter 35 Neuinfektionen pro Woche bleiben

Leipzig

Die Stadt will in der kommenden Woche mit einer neuen Allgemeinverfügung die vom Freistaat am Donnerstag angekündigten verschärften Corona-Schutzmaßnahmen präzisieren. Der Verwaltungsstab im Neuen Rathaus, der seit dieser Woche wieder regelmäßig tagt, hat bereits ein Stufenkonzept erarbeitet. Geprüft wird derzeit die Einrichtung von Testambulanzen und -praxen in der Stadt sowie eine Lösung für die Teststation am Flughafen, die eigentlich Ende Oktober schließen sollte.

Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ist noch nicht geregelt

„Wir wollen alles tun, um einen weiteren Corona-Lockdown zu verhindern, Schulen und Kitas offen zu halten, unsere älteren Mitbürger nicht allein zu lassen und die wirtschaftliche Betätigung weiter zu ermöglichen. Unser Ziel bleibt es, den Inzidenz-Wert unter 35 pro 100 000 Einwohner zu halten“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Donnerstag.

Anzeige

In der neuen Rahmenverordnung des Freistaates, die vom kommenden Sonnabend an gilt, wird unter anderem festgelegt, dass Städte und Landkreise ab einer Inzidenz von 35 (das heißt: bei 35 Corona-Fällen in einer Woche) auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht anordnen müsse. Es gehe um „die Orte, an denen Menschen enger zusammen kommen“, erklärte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD). An welchen potenziellen Orten in Leipzig künftig eine Maskenpflicht angeordnet werden könnte, sagte die Stadt gam Donnerstag nicht. Dies werde noch beraten.

Infektionslage derzeit stabil – fünf Leipziger im Krankenhaus

Derzeit breitet sich das Sars-Cov2-Virus in Leipzig noch langsamer aus als im Rest des Freistaates. Die Inzidenz lag am Donnerstagmorgen nach Angaben der Stadt bei 22,1. Fünf Leipziger werden derzeit stationär wegen einer Infektion mit dem Virus behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 141 coronapositiv getestete Leipzig sowie 506 Kontaktpersonen.

Im Klinikum St. Georg, das auch infizierte Patienten aus der Region aufnimmt, wurden laut einer Sprecherin werden 21 Corona-Patienten stationär behandelt, davon zwei auf der Intensivstation (Stand: Donnerstagmorgen). Das Uniklinikum versorgt derzeit sieben Corona-Patienten stationär – davon vier auf der Intensivstation (Stand: Donnerstag, 17 Uhr).

Stadt verstärkt Kontrollen in der Gastronomie

Ungeachtet der noch neuen sächsischen Regelungen zu den Schließzeiten für Gaststätten (ab einer Inzidenz von 35 müssen Wirte um 23 Uhr schließen, ab 50 bereits um 22 Uhr) wurden nach Angaben der Stadtverwaltung bereits die Kontrollen in der Gastronomie, in Bars, Clubs und im Handel sowie in Bussen und Straßenbahnen verstärkt. OBM Jung appellierte in einem Schreiben an die Leipziger Gastronomen: „Unser gemeinsames Ziel muss sein, durch entschlossenes und der Situation angemessenes Handeln die Zahlen jetzt niedrig zu halten, um die Kontrolle über das Virus zu behalten. Ich bitte Sie deshalb, Ihre Hygienekonzepte auf Aktualität zu prüfen und auf deren Einhaltung strikt zu achten. Dies gilt gerade mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft mit den dazugehörenden Feierlichkeiten.“ Die Kontrollen sollen noch weiter ausgebaut werden.

Von Klaus Staeubert