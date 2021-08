Leipzig will seine maroden Fußwege auf Vordermann bringen

Leipzig

Leipzigs Fußwegekonzept lässt immer länger auf sich warten. Das Papier – das die systematische und dauerhafte Förderung des Fußverkehrs in Leipzig regeln wird – sollte eigentlich schon längst fertig sein. Auf den Rathausfluren ist zu hören, dass es in der Dienstberatung des Oberbürgermeister „hängengeblieben“ sei. In der CDU-Fraktion heißt es inzwischen, die Stadtverwaltung ignoriere die Belange von Fußgängern. Im Rathaus wird widersprochen.

„Leipzig lässt Fußgänger im Stich“

„Wir planen und verwirklichen regelmäßig neue Radwege und unser Straßen- und ÖPNV-Netz wird ständig überarbeitet“, macht CDU-Stadtrat Konrad Riedel seinem Ärger Luft. „All dies sind wichtige und nötige Aufgaben. Genauso dringend und nötig ist aber ein schlüssiges Vorgehen beim Erhalt, Aus- und Umbau von Fußwegen. Zu Fuß geht nun mal jeder.“

Riedel kritisiert, dass die bisherige Sanierung der Fußwege in Leipzig hauptsächlich mit den Bauarbeiten an den Magistralen kombiniert wird. „Der meiste Fußverkehr spielt sich aber in den Wohngebieten ab und hier hat sich bisher viel zu wenig getan“, sagt er. „Leipzigs Fußgänger werden von der Stadtverwaltung im Stich gelassen.“

„Strategiepapier ist fast fertig“

Im Rathaus heißt es, das Papier trage inzwischen die Überschrift „Fußverkehrsstrategie“ und sei deutlich umfassender geworden, als ein normales Fußwegekonzept. Denn die Stadt wolle damit Leipzigs „Mobilitätsstrategie 2030“ ergänzen. Außerdem seien erste Empfehlungen zu Modellprojekten aufgenommen worden, um einen beispielhaften Einstieg in die systematische Fußverkehrsförderung zu schaffen. „Der Fußverkehr soll sich ungestört, angst- und konfliktfrei bewegen können“, beschreibt Friedemann Goerl die aktuelle Intention des Papiers. Goerl ist seit Anfang 2018 Leipzigs Fußverkehrsbeauftragter.

Rathaus will „Bedeutungsstufen“ vergeben

Goerl & Co. planen, ihre neue Fußverkehrsstrategie noch in diesem Jahr durch den Stadtrat beschließen zu lassen. „Die Vorlage dazu ist fertiggestellt und wird nach der Freigabe durch die Dienstberatung des Oberbürgermeisters dem Stadtrat nach seiner Sommerpause zur Beratung übergeben“, umreißt Goerl den aktuellen Bearbeitungsstand. „Die Erstellung war mit einem internen wie externen Beteiligungsprozess und entsprechend aufwändiger Verarbeitung der Stellungnahmen verbunden und hat daher einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen.“

Aufbauend auf diese Fußverkehrsstrategie soll bis zum Jahr 2022 ein Fußverkehrsentwicklungsplan (FußVEP) beschlossen werden, der auch Gehwege erfasst, für die nur noch Neubau infrage kommt. Für dieses Gehwegsanierungsprogramm soll der Zustand aller Gehweg mit einer Begehung ermittelt werden. „Die letzte Erhebung fand 2019 statt“, sagt Goerl. „Um die vermutlich sehr große Zahl von Bauprojekten strategisch einzuordnen, wird anschließend die Bedeutung der Gehwege für die Nutzenden bestimmt.“ Darauf aufbauend würden „Bedeutungsstufe“ vergeben.

Mittel werden deutlich aufgestockt

Der Fußverkehrsbeauftragte betont auch, dass Leipzig seinen Etat für den Neu- und Ausbau von Gehwegen seit 2018 verdreifacht hat. Wurden 2018 rund 537.000 Euro ausgegeben, so kletterte dieser Betrag von jeweils 1.087.000 Euro in den Jahren 2019 und 2020 auf 1.383.000 Euro in diesem Jahr und 1.883.000 Euro im Jahr 2022. „Die Mittel kamen dabei insbesondere Anliegerstraßen in Wohngebieten zu gute“, sagt Goerl. Einen weiteren großen Haushaltsposten gebe es für die Schulwegsicherung. „Auch hier wurden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 535.000 Euro eingestellt.“ Wie es ab 2023 weiter gehe, entscheide der Stadtrat.

Von Andreas Tappert