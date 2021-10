Leipzig will vier Garagenhöfe aufgeben

Leipzig

Das wird Autobesitzer aufhorchen lassen: Gleich von vier Garagenhöfen will sich die Stadt Leipzig trennen. Wie aus einem jetzt veröffentlichten Papier an den Grundstücksverkehrsausschuss des Stadtrates hervorgeht, planen Baudezernat und Liegenschaftsamt, die kommunalen Garagengrundstücke gegen ein 23 799 Quadratmeter großes, im Privatbesitz befindliches Areal am Torgauer Platz zu tauschen. Dort soll ein neuer Schulcampus entstehen.

Garagenplätze als Wohnstandort geeignet

Konkret geht es um zwei Garagenhöfe in der Paunsdorfer Geutebrückstraße mit 81 beziehungsweise 47 Garagen, um 118 Garagen in der Bremer Straße in Gohlis und 104 Garagen in der Bautzner Straße in Schönefeld. Alle vier Standorte – Verkehrswert: 6,9 Millionen Euro – sind für den Wohnungsbau geeignet. Das war eine Forderung des Käufers. An den müsste die Stadt dann noch 2,5 Millionen Euro überweisen. Denn das Grundstück am Torgauer Platz ist abzüglich der Kosten zur Altlastenentsorgung (ehemaliger Maschinenbaubetrieb Mikrosa) 9,4 Millionen Euro wert.

Am Torgauer Platz sind eine Grundschule und ein Gymnasium für 1344 Schüler geplant. Die Grundschule, für die im kommenden Jahr im Haushalt schon 367 000 Euro vorgesehen sind, soll 2025/26 ans Netz gehen.

Von Klaus Staeubert