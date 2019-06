Leipzig

Leipzig präsentiert sich für vier Tage wieder düster. Mehr als 20.000 Anhänger der schwarzen Szene werden von Freitag bis zum Pfingstmontag zum 28. Wave-Gotik-Treffen (WGT) erwartet. 200 Bands und Solokünstler werden an etwa 40 Orten auftreten.

Ein Höhepunkt wird am Freitag zwischen 14 und 17 Uhr wieder das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park sein. Hunderte Teilnehmer kommen zum Essen, Trinken und Plaudern zusammen. Die meisten von ihnen in aufwendigen Kostümen, was auch viele Besucher begeistert, die nicht der Szene angehören.

So war es 2018 beim Viktorianischen Picknick:

Zur Galerie Für viele Besucher und Schaulustige ist das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park eines der Highlights beim jährlichen Wave-Gotik-Treffen.

Im Park vor dem Leipziger Hauptbahnhof bildeten sich bereits am Donnerstag lange Schlangen. Die WGT-Besucher mussten Geduld mitbringen, um an ihr Festivalbändchen zu kommen. Etwas entspannter ging es am Agra-Messepark zu. Die Campinggäste konnten aufgrund der vorhergesagten Gewitter den Zeltplatz eine Stunde früher als geplant stürmen.

Trotz des Andrangs war die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeiten in diesem Jahr leichter. Aufgrund des Baubooms bei Hotels in Leipzig gab im Vorfeld noch genügend Zimmer in allen Kategorien, berichtete der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Vor allem kleinere und mittlere Pensionen und Hotels seien nicht – wie viele Jahre üblich – ausgebucht. Im Vergleich zu 2017 wuchs das Angebot in der Stadt um 1500 Betten.

Bereits seit 1992 trifft sich die Szene beim Musik- und Kulturfestival in Leipzig. Nach Angaben der Veranstalter ist es europaweit die größte Veranstaltung der Art.

Von LVZ