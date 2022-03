Leipzig wird zur zentralen sächsischen Aufnahmestelle für ukrainische Geflüchtete

Leipzig

Die Stadt Leipzig – Partnerstadt der aktuell schwer umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kyiev – wird bei der Aufnahme von Geflüchteten aus den Kriegsgebieten offenbar eine Hauptrolle spielen. Wie Holm Felber, Sprecher der Landesdirektion Sachsen am Mittwoch gegenüber der LVZ erklärte, sollen alle Geflüchteten aus der Ukraine die in Sachsen ankommen, in der Messestadt eine erste Übernachtungsmöglichkeit bekommen.

Dafür werde die Erstaufnahmeeinrichtung „Mockau III“ am Leipziger Graf-Zeppelin-Ring bis zum Donnerstag komplett leergezogen und vorbereitet. Dann stünden dort laut Felber 550 Unterbringungsplätzte bereit, die nach Bedarf auch noch erweitert werden könnten. „Wir versprechen uns durch die Konzentration von Betroffenen aus einer Region in einer Stadt auch gewisse Synergieeffekte“, so der Behördensprecher.

Neben der Erstaufnahmeeinrichtung in Mockau gibt es in Leipzig auch noch eine zweite in der Max-Liebermann-Straße (Stadtteil Möckern). Diese sei aktuell mit etwa 500 Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zu etwa Dreiviertel ausgelastet. Am Donnerstag kommen nun noch etwa 150 Menschen dazu, die bisher am Zeppelin-Ring auf die Annahme ihres Asylantrages warteten.

Von Matthias Puppe