Leipziger Abiturienten starten in Prüfungsphase: Auf Biegen und Brechen zum Abschluss

Leipzig

Abiturient Marius Wittwer ist 21 Jahre jung und absolviert in Kürze seine Abschlussprüfungen. Am Freitag feiert er mit seinen Mitschülern der Jahrgangsstufe 13 den letzten Schultag in der Karl-Heine-Schule in Plagwitz. Coronakonform – mit alkoholfreiem Schampus und viel Abstand im Freien.

Vorbereitungen auf die Prüfungen gestartet

Seit vier Wochen schwitzt Marius über dem Lernstoff für seine Abi-Prüfungen, die am 30. April mit der schriftlichen in Deutsch eingeläutet werden. „Am besten man bewahrt Ruhe und strukturiert seine Themengebiete“, erzählt der Schüler in einer Pause. Obwohl man allen Grund hätte, panisch zu werden, betont er. „Das Ministerium versucht, alles wie in den letzten Jahren zu realisieren. Aber in der Praxis funktioniert das leider nicht“, meint er. Auf Biegen und Brechen würde man die Abiturientinnen und Abiturienten zum Abschluss führen wollen. Dazu gehören auch Zusatz-Unterrichtsstunden, die Marius im Fach Mathematik wahrnimmt.

Ausnahmezustand am 13. März 2020

Das Bild vom 13. März 2020 bleibt ihm im Gedächtnis. Plötzlich waren alle Schulen geschlossen. Die Schüler wurden per E-Mail verständigt und dann war eine Woche lang Stille. Ein Digitalkonzept gab es nicht. Und dann sollte die Software „LernSax“ laufen. Lief aber nicht. Das sorgte für Unmut und machte es allen noch schwerer, kontinuierlich am Ball zu bleiben. „Mit viel Motivation und Selbstdisziplin bin ich drangeblieben“, so Wittwer, der sich auch als frisch gewählter Vertreter des Leipziger Jugendparlaments viele Fragen zum aktuellen Bildungssystem stellt und Antworten sucht. Er spricht von einer „absurden Adventszeit“: Obwohl im Dezember immer mehr Schüler in der Quarantäne verschwanden, blieben die Einrichtungen geöffnet. „Noch heute wird vom Kultusminister Christian Piwarz der Fakt negiert, dass die Schulen Pandemietreiber sind.“

Mini-Lernteams auf der Lieblingsparkbank

Im ersten Lockdown habe er wochenlang zu Hause vorm Rechner gesessen, sämtlicher Kontakt zu seinen Mitschülern fand ausschließlich online statt. Später drückten alle wieder gemeinsam die Schulbank - mit Abstand und Maske. „In der Freizeit haben wir uns über Messenger verständigt, nur selten über ein gängiges Videoportal.“ An den sonnigen Tagen im Februar saß Marius gerne auf einer Lieblingsbank im Park – mit einem Mitschüler als Zweier-Lernteam fürs Abitur. Auf die Frage, was er von der Debatte über die Absage der Prüfungen hält, antwortet er kurz und knapp: „Wichtig und richtig, aber zu spät.“ Eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres hat der junge Mann nicht ins Auge gefasst. Er sieht sich ab Oktober auf dem Campus der Leipziger Universität, wo er Geschichte studieren möchte.

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften

Für den Schüler sei vor allem wichtig gewesen, Verständnis von den Pädagogen gezeigt zu bekommen. Seiner Lehrerin im Fach Gesundheit und Soziales sei das am besten geglückt. „Sie hat sich schöne Aufgaben ausgedacht, die im Lockdown daheim gut lösbar waren.“

Gewappnet geht Marius Wittwer in die letzte Vorbereitungswoche, um die letzten Hürden des chaotischen Schuljahres zu meistern. Vor ein paar Tagen erreichte ihn folgende Nachricht. „Zu guter Letzt kam noch eine absolute Breaking News aus dem Dresdner Ministerium. Im Belehrungsplan wurde festgeschrieben, dass es zu den Prüfungen keine Maskenpflicht am Platz geben wird.“ Marius wünscht sich keinen Supergau, um seine gesteckten Ziele zu erreichen und im Herbst das studentische Leben genießen zu können.

Von Regina Katzer