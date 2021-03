Leipzig

Die Leipziger Innenstadt hat seit ein paar Wochen ein neues Schmuckstück – die Adler-Apotheke in der Hainstraße. Das Traditionsunternehmen befindet sich seit über 310 Jahren am selben Standort und ist damit die älteste Apotheke der Messestadt. Nach einem zweijährigen Umbau mit laufendem Verkaufsgeschäft konnte eine Feier mit treuen Kundinnen und Kunden wegen der derzeitigen Pandemie leider nicht stattfinden. „Wir holen das aber nach“, verspricht der leitende Apotheker Michael Gäbe.

Historie der Apotheke beginnt im 18. Jahrhundert

Im Jahr 1704 hatte Nicolaus Jerre den Kurfürsten Friedrich August I. um Erlaubnis zur Neugründung einer Apotheke in Leipzig gebeten. Bis dato hatte es in der Pleißestadt nur drei Apotheken gegeben, deren Besitzer auf einem Privileg aus dem Jahr 1604 bestanden und gegen die Pläne des Dresdners vorgingen. Erst am 18. Januar 1709 bekam Jerre von Sachsens Herrscher August dem Starken die Zulassung für seine „Apotheke zum weißen Adler“, die er bis zu seinem Tod 1715 in dem Haus betrieb, das zuvor im „Gasthof zum blauen Adler“ Gäste beköstigt hatte. Nach seinem Ableben übernahmen sein Schwager und später weitere Familienmitglieder den Laden, der auch Gewürze, Seifen, Tabak und Wein anbot. Von 1735 bis 1920 trug die Apotheke den Titel „Hofapotheke“ und war bei den Bürgern gut angesehen.

Berühmter Dichter als Gehilfe im Adler

Theodor Fontane, dessen Vater Apotheker war, arbeitete als 21-Jähriger für elf Monate als Apothekengehilfe in der Adler-Apotheke. Zur damaligen Zeit waren die Räumlichkeiten der „Pillendreher“ auch beliebte Lesehallen für Mediziner und Professoren. Der spätere Schriftsteller lernte Verleger und Journalisten kennen, die ihn inspirierten. Nach dem soeben abgeschlossenen Umbau erinnert unter anderem ein Amulett an den „Effi Briest“-Autoren, das über den neuen Regalen im vorderen Verkaufsraum glänzt und eigenhändig vom verantwortlichen Architekten Gert-Ingulf Müller vom Büro Fuchshuber bemalt wurde.

Neues Haus für den Adler

Zum 200-jährigen Jubiläum der Apotheke wurde das 300 Jahre alte Gebäude abgerissen und vom damaligen Besitzer Richard Lux im Jugendstil wiederaufgebaut. An der Außenfassade breitet noch heute der namensgebende Adler seine Flügel aus; Reliefs zeigen typische Apotheker-Werkzeuge wie Waage, Mörser und Pistill sowie eine Destille.

Altes trifft Neues

Die denkmalgerechte Sanierung der Apotheke nach dem historischen Grundriss begann im Frühjahr 2019. Der heutige Apotheken-Besitzer Thomas Neitemeier legte besonderen Wert auf die Erhaltung von Tradition und eine Symbiose zur Modernen. Das Geschäft blieb während des Umbaus weiter geöffnet und lockte viele Neugierige an, erinnert sich Michael Gäbe. „Alle drei Wochen gab es für die Kundschaft Veränderungen zu entdecken. Beispielsweise als der Fußboden komplett erneuert wurde, standen wir vor der Tür und bedienten auf der Straße“, plaudert der 30-jährige Pharmazeut, der in Frankfurt/Main studiert hat. Die Jugendstil-Einrichtung mit den verspiegelten Türen, einem alten Teeschrank, antiken Ausstellungsstücken wie der Adler-Uhr aus Porzellan kommt im hinteren Teil der Apotheke gut zur Geltung. Während im vorderen Verkaufsraum schlichte, klare Linien und schwarz-weiße Oberflächen mit integrierter Beleuchtung für ein modernes Ambiente sorgen, kann der Kunde hier ein bisschen Geschichte schnuppern.

Im Keller befindet sich noch ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten – hinter einer schweren Stahltür befindet sich ein winziger ehemaliger Gefahrstoffraum, wo früher die hochexplosive Pikrin-Säure gelagert wurde. Heute arbeitet im unteren Bereich ein flinker Kommissionierautomat, der die Medikamente über ein 30 Meter langes Laufband in den Laden transportiert und somit dafür sorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Zeit für Kundengespräche haben. „Der Umbau war eine spannende Zeit und historisch bedeutsam für unsere Stadt“, sagt Innenarchitekt Müller mit Blick auf das Kleinod mitten im Herzen von Leipzig.

