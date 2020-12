„Leipziger Adventsandachten“ als Künstlerhilfe

Leipzig

Die Premiere am zurückliegenden ersten Adventswochenende hat „für viele zufriedene Gesichter gesorgt“, erzählt Stephan Rommelspacher. Sie sei „eine Herzenssache“ gewesen. Der Kantor der katholischen Propsteigemeinde hat die Reaktionen der bewegten Besucher, der zufriedenen Helfer, allen voran der glückseligen Musiker noch genau vor Augen.

40 Minuten Wort und Musik

Um die freischaffenden Künstler ging und geht es bei den „Leipziger Adventsandachten“ in erster Linie. In den 40 Minuten Wort und Musik, die den Zuhörern eine besinnliche Einstimmung aufs Weihnachtsfest bieten sollen, finden insgesamt 42 Instrumental- und Vokalsolisten beziehungsweise -ensembles bis einschließlich 20. Dezember die Möglichkeit, mal wieder aufzutreten. „Bekanntlich leiden die Kulturschaffenden besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie. Seit Monaten brechen ihnen nach und nach fast alle Veranstaltungen weg. Mit den , Adventsandachten‘ zeigt die Propsteigemeinde ihre Solidarität mit den freiberuflichen Künstlern“, sagt Rommelspacher über die Intention der Reihe. Die Idee zu dem speziellen Angebot hatte Propst Gregor Giele im November. Der Kantor sprach daraufhin die Musiker an – und stieß auf viel Wohlwollen.

Auftakt mit Thomas Prokein und Tilo Augsten

An diesem Freitag, Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 19.30 Uhr, gehen die Andachten in die zweite Runde. Am Abend des 4. Dezember sind Thomas Prokein (Jazzvioline) und Tilo Augsten (Piano, Electronics) zu erleben. Für theologische Gedankengänge sorgt Pfarrer Giele. Es erklingen drei Improvisationen mit den Titeln „Maria“, „Meditation“ und „Es kommt ein Schiff geladen“. Beide Musiker haben Lehraufträge an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ inne: Augsten für Improvisation und Ballettkorrepetition, Prokein für Jazzvioline. Die Empathie des Letztgenannten für die französische Violin-Tradition im Jazz führte im Jahr 2002 zur Gründung des „Hot Club d’Allemagne“, der zuletzt regelmäßig im Café Grundmann in der Südvorstadt zu erleben war.

Frauensache am Sonnabend

Am Sonnabend, 5. Dezember, setzen drei sympathische Damen den Andachtsreigen fort. Die Flötistinnen Ulrike Wolf, Johanna Baumgärtel und Anne-Kathrin Ludwig, die das Trio „Flautissimo“ bilden, bringen Musik des 18. Jahrhunderts von Johann Joachim Quantz, Joseph Bodin de Boismortier und Johann Sebastian Bach dar. Das geistliche Wort hält Gabriele Fleck-Hartmuth.

Ein Hackbrett zum Nikolaus

Der Nikolaus-Sonntag schließlich führt das Duo Karolina Trybala (Gesang) und Ali Pirabi (Santur, orientalische Perkussion) in das Sakralgebäude in der Nonnenmühlgasse 2. Die polnische Sängerin Trybala und der aus dem Iran stammende Santurspieler Pirabi lassen vorweihnachtliche Musik aus dem vorderen Orient, aus Spanien, Polen und Südamerika erklingen. „Die originelle Kombination aus Stimme und arabischem Hackbrett, angereichert durch Percussion, lässt reizvolle Klangerlebnisse erwarten“, verspricht Rommelspacher. Der Wortbeitrag dieser Andacht kommt von Rita Kotzur.

Türkollekte für Musiker

Pro Abend sind – pandemiebedingt – nur 130 Zuhörer zulässig. Zeitiges Erscheinen könnte dem Zutritt demnach förderlich sein. Es gilt die Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase. Der Eintritt ist frei. Die Türkollekte kommt den Künstlern zugute. Am vergangenen Wochenende zeigten sich die Besucher überaus großzügig. „Die Leute haben ihr Herz geöffnet. Auch das war großartig“, sagt der Propsteikantor.

