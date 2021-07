Leipzig

Welche Rolle spielt dicke Luft im Klassenzimmer bei der Viren-Verbreitung? Auch nach den Sommerferien werden die meisten Kinder und Jugendlichen noch nicht gegen Corona geimpft sein. Können da mobile Luftfilter eine erneute Schließung von Kitas und Schulen im Herbst verhindern? Der Chemiker Hartmut Herrmann vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig ist Aerosol-Experte. Er hofft, dass die Stadt Leipzig ihre bisherige Ablehnung solcher Geräte überdenkt, nachdem das Umweltbundesamt seine ursprüngliche Skepsis revidiert hat, die Bundesregierung eine Förderung in Aussicht stellt und auch die sächsische Staatsregierung die Anschaffung von Luftfiltern neuerdings unterstützt.

Was bewirkt ein mobiler Luftfilter im Klassenzimmer?

Er entnimmt der Luft Aerosolpartikel, die Viren transportieren können. Beim Atmen und Sprechen stoßen wir diese Schwebeteilchen aus. Sie sind nur wenige Millionstel Meter groß: 5, 10 oder 15 Mikrometer. Erst ab einem Durchmesser von 100 Mikrometern spricht man von Tröpfchen, die wie ein Ball, den man wirft, in einer Parabel zu Boden fallen. Dagegen legen die kleineren und leichteren Aerosole sehr viel weitere Entfernungen zurück. Wenn die Partikel Viren enthalten, sind daher vor allem Innenräume nicht sicher.

Wie lange überlebt das Coronavirus in der Luft eines Zimmers?

Darüber streiten die Fachleute noch. Mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dem Universitätsklinikum stecken wir am TROPOS-Institut selbst aktuell im Genehmigungsverfahren, um das in unseren Aerosolkammern zu erforschen. Wir wollen testen, wie virusbeladene Partikel sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten. Welche Rolle spielt die Konzentration? Welchen Einfluss haben Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Was bewirkt ein Luftreiniger? Wir werden nicht mit SARS-CoV-2 experimentieren, aber mit einem ähnlichen Coronavirus, das für den Menschen ungefährlich ist. Was wir schon jetzt aus der Aerosolphysik kennen, ist die Lebensdauer der Schwebeteilchen, ob sie nun mit organischen Substanzen, Salzen oder Viren beladen sind. Je nach Größe überdauern sie durchaus viele Minuten. Ein Partikel mit fünf Mikrometern Durchmesser braucht 40 Minuten, um aus zwei Metern Höhe auf den Boden zu sedimentieren. Die Aerosolpartikel aus der Raumluft zu filtern, ist also auf jeden Fall eine gute Idee.

Modellversuch an Leipziger Schule und Kita Die Stadt Leipzig erprobt die Wirksamkeit von mobilen Luftfiltern aktuell in einem Modellversuch in einer Schule und einem Kita-Komplex mit zwei Kindergärten. Bis 30. Juli werden die Daten erhoben, erst danach beginne die Auswertung, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. In welcher Schule und welchen beiden Kindergärten die Geräte ausprobiert werden, verrät die Stadt nicht.

Warum tut sich die Politik so schwer damit, die Idee umzusetzen?

Ich vermute, es ist eine Kombination: Einerseits drücken die Kosten, denn es gibt ja sehr viele Klassenräume. Andererseits sagen immer wieder Leute, dass wir nicht wissen, ob das wirklich etwas nützt, und dass wir vielleicht ja denselben Effekt erreichen, wenn wir einfach mehr lüften. Daher ist zum Beispiel die Stadt Leipzig als Schulträger bislang so zurückhaltend. Ich würde mir aber wünschen, dass man lieber proaktiv sagt, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand, um überhaupt etwas zu erreichen. Zum Glück hat das Umweltbundesamt seine ursprünglich skeptische Haltung gegenüber Luftfiltern revidiert, und das Bundeskabinett will die mobilen Geräte fördern. Ich bin selber Vater von drei Kindern an einem Leipziger Gymnasium. Über unsere Elternratsvorsitzende hatten wir eine Anfrage gestellt. Die Antwort bestand im Wesentlichen aus einem Textblock der Stadt, die sich wiederum auf die alte Position des Umweltbundesamtes berief und darauf, dass es keine Fördermöglichkeiten gebe – was sich ja jetzt ändert. Die Stadt sollte überdies ihre Ablehnung von CO2-Ampeln aufgeben, die anzeigen, wie viel durchgeatmete Luft sich im Klassenraum staut: Spätestens bei Rot ist es angesagt zu lüften. So ein Messgerät kostet etwa 100 Euro.

Und von welchen Kosten sprechen wir bei den mobilen Luftfiltern?

Gute Geräte speziell für Klassenzimmer kann man für 4000 bis 5000 Euro bekommen. Die heulen dann auch nicht wie ein Industriegebläse herum. Vielleicht braucht man in einem Klassenraum zwei davon. Noch besser wäre natürlich eine richtige Raumlufttechnik: Systeme, die nicht nur Viren aus der vorhandenen Luft filtern, sondern die verbrauchte Luft abführen und von außen neue Luft zuführen, die sie vorher reinigen und eventuell befeuchten – eine moderne Variante der Steinzeit-Methode des Fensterlüftens also. An den Schulen sind wir damit in Deutschland weitgehend unterentwickelt. Das lässt sich in zwei Monaten zwar nicht aufholen: Es handelt sich um größere Baumaßnahmen. Aber man könnte damit ja jetzt trotzdem beginnen – als Investition in die Zukunft, falls irgendwann noch ein anderes Virus auftaucht. Wir führen diese Diskussion schließlich nicht erst seit ein paar Tagen, sondern mindestens seit vergangenem Sommer. Ohne, dass viel passiert ist.

Zur Person Professor Hartmut Herrmann, 59 Jahre alt und gebürtiger Niedersachse, ist stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung und leitet dort die Abteilung „Chemie der Atmosphäre“. Zudem lehrt er an der Universität Leipzig und an zwei chinesischen Hochschulen. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern im Alter von 18, 14 und 12 Jahren in Leipzig.

Was halten Sie als Aerosol-Experte von der weitgehenden Aufhebung der Maskenpflicht in Sachsen seit vergangener Woche?

Ich bin einigermaßen erschüttert. Um angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern, dass es in der kalten Jahreszeit zu einem neuen Lockdown kommt, gehören Masken auf jeden Fall dazu. Wir stehen in Deutschland aktuell besser da als viele andere Länder in Europa. Wenn wir es schaffen würden, die niedrigen Inzidenzen zu halten, könnten wir viel beruhigter in den Herbst gehen. Wir haben uns doch eigentlich alle gut darauf eingestellt, in bestimmten Situation einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Warum bleiben wir nicht am Ball? Ich finde, man muss in Deutschland auch nicht solche Musikfestivals wie in Holland veranstalten, wo sich zwar alle testen, aber trotzdem 1000 Leute anstecken. Ich halte es für gefährlich, auf jede Öffnungsmöglichkeit zu springen.

Von Mathias Wöbking