Leipziger Ärztin in der Pandemie: „Ich mache doch nur meine Arbeit.“

Leipzig

Zwei Masken übereinander, zusätzlich ein Schild. Eine regelrechte Rüstung fürs Gesicht hat Susanne Knoll manchmal getragen, aus Angst, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren oder jemand anderen anzustecken. Das ganze vergangene Jahr hat sie so gelebt – und das nicht unbegründet. Susanne Knoll ist Ärztin. Hautärztin zwar, was bedeutet, dass sie nicht mit Erkältungssymptomen konfrontiert wurde, doch während den meisten Menschen geraten wurde, Kontakte einzuschränken, hatte Susanne Knoll in ihrer Praxis am Johannisplatz, die sie gemeinsam mit einer Kollegin führt, täglich mit zahlreichen Menschen zu tun. Obwohl Operationen oft verschoben und einige Termine telefonisch geführt wurden, besuchten an manchen Tagen dennoch etwa 40 bis 50 Patientinnen und Patienten die Praxis.

Ärztin in der Pandemie: Die Angst vor dem Virus ist immer da

Die Angst vorm Virus, sie erhöhte den Stress, der ohnehin auf Susanne Knoll lastete, denn sie ist nicht nur Ärztin, sie ist auch Mutter zweier Töchter, Ehefrau – und Tochter. Susanne Knolls Mutter leidet unter Demenz und lebt seit einiger Zeit in einem Pflegeheim. Nach der Arbeit und an den Wochenenden kümmert Susanne Knoll sich um sie, schmeißt nebenbei noch Haushalt und Homeschooling. „Das ist alles ziemlich viel auf einmal“, sagt die 49-Jährige, „aber irgendwie geht es schon.“ Eigentlich mache sie ja auch nur ihre Arbeit – so wie immer eben, sagt Knoll. Irgendwie geht es schon – fast scheint dieser Satz wie ein Motto über dieser Frau zu schweben, die sich selbst, ihre Familie und ihre Patientinnen und Patienten fast pragmatisch durch die Pandemie steuert. Die Angst vorm Virus ist da, aber die Arbeit, die macht sie eben trotzdem. Und darüber hinaus sogar noch mehr: Susanne Knoll hat sich als Impfärztin gemeldet – und wurde Anfang Januar deshalb bereits selbst geimpft.

Trotz Maske und Abstand: Das Virus kam im Krankenhaus

Fast zu spät, möchte man sagen. Denn trotz der ausführlichen Vorsichtsmaßnahmen, erwischte sie das Virus im vergangenen Jahr. Ob sie sich in der Praxis infiziert hat, kann sie nicht sagen, denn auch ihr Mann, Chefarzt im Leipziger St. Elisabeth Krankenhaus, hatte sich mit dem Virus infiziert und zeigte schon früher Symptome als sie. Beide überstanden die Krankheit aber ohne schlimmen Verlauf. Seitdem sie Anfang Januar geimpft wurde, ist vieles leichter, sagt Susanne Knoll. Das Virus aber überholte sie ein zweites Mal – und traf ihre Mutter. Dabei war Susanne Knoll sogar selbst als Impfärztin im Pflegeheim ihrer Mutter, die Impfungen der dortigen Bewohner und Pflegekräfte hatte sie selbst übernommen. Doch ausgerechnet in dieser Zeit war ihre Mutter im Krankenhaus und infizierte sich dort mit Corona. Sie erlitt in Folge der Erkrankung einen schweren Demenzschub. “In ein Impfzentrum kann sie so auf keinen Fall“, sagt Susanne Knoll.

Impfärztin in Leipzig: Sobald Impfstoff da ist, wird es stressig

Auch zu Hause habe sich durch den Lockdown einiges geändert, erzählt sie. Ihre beiden Töchter, die das Gymnasium in der 7. und 9. Klasse besuchen, sind nun schon seit einigen Monaten im Homeschooling. „Sie machen das ganz gut, aber rufen immer mal an und fragen, was es zu Essen gibt“ erzählt Knoll. Natürlich müsse sie den 13- und 15-jährigen Mädchen auch die eine oder andere Hilfestellung für die Schule geben oder auch einfach mal Mut machen. Ihr Mann sei öfter zu Hause gewesen als sonst, weil er als Chirurg zeitweise nicht operieren konnte und Kongresse nicht oder nur online stattfanden. So saß die Familie öfter gemeinsam am Abendbrottisch. „Das zum Beispiel kam vor Corona so gut wie nie vor“, sagt Knoll.

Bald könnte Susanne Knoll allerdings noch weniger zu Hause sein. Wenn wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht, wird sie als Impfärztin eingespannt sein – neben ihrem eigentlichen Job, neben Familie, Haushalt und dem Betreuen ihrer Mutter. Als Corona-Heldin sieht Susanne Knoll sich trotzdem nicht. „Ich mache doch nur meine Arbeit“, sagt sie. So wie immer eben.

Von Lilly Günthner