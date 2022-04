Leipzig

Verrücktheit spielt eine gewisse Rolle bei Kay Dominte. Die Fähigkeit zum Schrägdenken ist ohnehin wichtig in einem Kreativunternehmen, doch bei der Agentur des Leipzigers kommt eine Komponente hinzu: „Strange Designs“ beschäftigt psychisch Kranke, die bei anderen Arbeitgebern keine Chance haben. Seit dem Start der Firma mit Sitz in Plagwitz gehört Inklusion zum Konzept. Und offenbar funktioniert das.

„Hier gilt niemand als merkwürdig oder komisch, nur weil Körpersprache oder Verhalten anders sind als gewohnt“, so die Haltung Domintes. Antje L. ist seit März dabei. Die 56-Jährige leidet unter einer Essstörung, Borderline und einer posttraumatischen Belastungsstörung. „Woanders hätte ich kaum eine Beschäftigungsmöglichkeit gehabt, deswegen bin ich sehr froh, hier eine Chance zu bekommen“, sagt die Frau, die gerade eine Umschulung zur Grafikerin absolviert hat. Ihr Kollege Billy H. hat chronische Depressionen, eine Sozialphobie und eine generalisierte Angststörung.

Verein mit aufgebaut

Dass seine Medienagentur auch Inklusionsprojekt sein würde, war für Chef Kay Dominte ein Antrieb, sie zu gründen. Schon lange setzt sich der 30-Jährige, der im Januar 2021 seine Weiterbildung zum Mediengestalter im Berufsförderungswerk Leipzig (BFW) abschloss, für Benachteiligte ein. „Mir geht es um Unterstützung für die, die um Teilhabe an der Gesellschaft kämpfen müssen“, sagt er. Dominte hat den Verein TiMMi ToHelp mit aufgebaut, der Obdachlosen hilft. Unter anderem konnte zuletzt deren Unterbringung im Hostel „HomePlanet“ für rund drei Monate finanziert werden.

Strange Designs geht spielerisch-ungezwungen mit seinem inklusiven Konzept um. Man findet hier „unsere Mitarbeiter:innen nicht nur in der Gummizelle, eingewickelt in Zwangsjacken“, sondern „auch in Einhornkostümen durch unsere Räumlichkeiten laufen“. Doch abseits der Mittagpause gebe man 100 Prozent, „wir sind immer mit Herzblut dabei“. Noch besteht das „Wir“ aus einem Dreierteam. Dominte kümmert sich um Geschäftsführung, Design und Illustration. Billy H., der auch sein Lebenspartner ist, verantwortet Websites und weitere Gestaltung von Online-Auftritten, vor allem auf Social Media. Antje L. ist vor allem für den grafischen Bereich zuständig.

Wenn die Grenze erreicht ist

Wie aber machen sich die psychischen Erkrankungen im Alltag bemerkbar, und wie geht man damit um? Billy hat – je nach Tagesform und Beanspruchung – Schwierigkeiten, bei Telefonaten Überblick und klaren Kopf zu behalten. „Ich habe gelernt, den Anderen Bescheid zu geben, wenn bei mir eine Grenze erreicht ist“, sagt der 38-Jährige. „Dann übergebe ich das Gespräch, die Kundschaft reagiert total verständnisvoll.“ Mailverkehr hingegen fällt ihm leicht.

Zu den großen Erleichterungen als Arbeitnehmende gehört für Beeinträchtigte hier, dass sich niemand verstellen muss. „Die Achtsamkeit untereinander ist sehr ausgeprägt“, betont Kay Dominte. „Ich frage nach, wenn jemand einen schlechten Tag hat oder bekomme das signalisiert, damit kann man bestens umgehen.“ Antje L. weiß das sehr zu schätzen. „Wenn man nicht behandelt wird wie ein Kranker, fühlt man sich auch weniger krank.“

Hoffnung auf neue Projekte

Ein Augenmerk hat Dominte darauf, dass bei den Angestellten keine Krankheitsbilder aufeinandertreffen, die sich gegenseitig triggern und schlecht miteinander vertragen. Für die Zukunft ist der 30-Jährige optimistisch, dass das Unternehmen und weitere inklusive Arbeitsplätze geschaffen werden. Bis auf Weiteres hat Strange Designs den Firmensitz in den Räumen von DeltaDruck in der Wachsmuthstraße 3. Dominte: „Wir freuen uns über spannende Projekte und interessante Vernetzungsmöglichkeiten.“

Von Mark Daniel