Leipziger Aktionsbündnis plant Demo für Luftbrücke nach Kabul

Leipzig

Ein Aktionsbündnis verschiedener Akteure will am Samstag in der Leipziger Innenstadt für eine andauernde Luftbrücke nach Kabul und die bedingungslose Aufnahme von bedrohten Menschen aus Afghanistan demonstrieren. „Als solidarische Gesellschaft müssen wir jetzt Druck aufbauen, Menschen dürfen nicht zurückgelassen werden“, betonte Nina Oswald von der Seebrücke Leipzig am Donnerstag: „Evakuierungen, Unterstützungen und Schutzprogramme müssen jetzt sofort in Kraft treten.“ Die Luftbrücke nach Kabul müsse über das Monatsende hinaus aufrecht erhalten werden.

Regierung muss Verantwortung übernehmen

„Außerdem braucht es Transparenz und Verantwortungsübernahme seitens der deutschen Regierung, denn die Lage in Afghanistan ist kein Zufall, sondern war vorherzusehen und resultiert aus der imperialen, rassistischen Politik des Globalen Nordens“, erklärte Kay Lima von der Gruppe „Protest LEJ“. Die Situation in dem Land sei katastrophal, nicht nur für besonders bedrohte Bevölkerungsgruppen. Die Kundgebung soll am Samstag um 14 Uhr auf dem Leipziger Marktplatz beginnen.

Von RND/epd