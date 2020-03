Leipzig

Trotz oder gerade wegen Corona hat das Aktionsbündnis „ Leipzig nimmt Platz“ zu Solidaritätsdemonstrationen mit geflüchteten Menschen in Griechenland aufgefordert. Dazu teilten die Aktivisten unter dem Titel #solidaritätübergrenzen einen Post bei Facebook. Menschen sollen demnach Plakate und Banner in ihre Fenster oder Balkone hängen. In den sozialen Medien sollen Bilder davon unter dem titelgebenden Hashtag geteilt werden.

Den Aktivisten ist es dabei wichtig, dass die aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie nicht die schlechte Situation von Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenzen vergessen lassen. Dafür ziehen sie immer wieder Vergleiche zwischen Aufwendungen in Deutschland und der Situation in der Grenzregion: „Wir werden aufgefordert, uns aus Solidarität mehrmals am Tag 20-30 Sekunden lang die Hände zu waschen - in den griechischen Lagern gibt es oft nicht einmal genügend Trinkwasser“, schreiben sie beispielsweise. Gleichzeitig weisen sie am Ende der Mitteilung darauf hin, dass die derzeitige Allgemeinverfügung einzuhalten sei, auch im Sinne der allgemeinen Gesundheit.

Von tsa