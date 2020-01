Leipzig

Das Leipziger Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ ruft erneut gegen eine Wahlveranstaltung der AfD auf. Die Partei, die sich mit Oberbürgermeisterkandidat Christoph Neumann auf das Amt des Stadtoberhaupts bewirbt, bekommt am Mittwoch Besuch von zwei AfD-Größen. Bundessprecher Tino Chrupalla und der umweltpolitische Sprecher der Partei Karsten Hilse wollen um 18 Uhr in der Alten Börse von Leipzig für den Unternehmer werben.

In einer Mitteilung rief das Aktionsbündnis zum Protest gegen die Veranstaltung auf. Ab 17.30 Uhr werde eine Kundgebung am Goethedenkmal auf dem Leipziger Naschmarkt in unmittelbarer Nähe zur Alten Börse veranstaltet.

Das Aktionsnetzwerk wirft der AfD nationalistische Hetze vor. Ihr öffentliches Handeln gefährde das friedliche Zusammenleben aller Menschen, heißt es in der Mitteilung. Karsten Hilse sei in der Vergangenheit wiederholt durch homophobe Äußerung aufgefallen. Zudem leugne er den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel. „Wie auch schon beim Thema Migration setzt die AfD auch beim Thema Klima bewusst auf das Schüren von Ressentiments. Das immer wieder aufzuzeigen sehen wir auch als unsere Aufgabe“, ließ sich Marco Ritzschel von den Leipziger Jusos zitieren.

SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot fügte hinzu: „Die AfD nährt mit dem von ihr verbreiteten Hass und der permanenten ausgrenzenden Hetze den Nährboden für rechten Terror.“ Dem wolle man durch den Protest widersprechen.

Von LVZ