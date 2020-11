Leipzig

Wenn in Leipzig ein Hakenkreuz an eine Wand geschmiert oder jemand rassistisch beleidigt wird, dann kann es sein, dass er als Erster davon erfährt: Steven Hummel, 30, ist seit 2015 der Sprecher von „ Chronik LE“, einem Projekt, das rechtsextreme und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig dokumentiert. Hinweise erhält die Chronik meist aus der Bevölkerung, im Schnitt einen pro Tag. Auch die „ Querdenken“-Demonstration am Samstag will Hummel dokumentieren.

Steven Hummel, ist die „ Querdenken“-Demo am Samstag ein rechtes Ereignis?

Ganz klar. Für Samstag gab es die größte rechte Mobilisierung zu einer Leipziger Versammlung seit Legida. Eigentlich hat die gesamte extreme Rechte aufgerufen, zu kommen: Reichsbürger, die „Jungen Nationalisten“ oder die Neonazi-Partei „Dritter Weg“. Allerdings wird mir ein bisschen zu viel auf einzelne Nazi-Gruppen geguckt – und zu wenig darauf, was alle Demonstrierenden vereint: ein Misstrauen, eine Feindlichkeit gegenüber politischen Institutionen, Medien und Wissenschaft, die oft gekoppelt ist mit Verschwörungsideologien und Antisemitismus.

Es werden am Samstag nicht nur Neonazis mitlaufen, sondern auch Menschen, die schlichtweg über Corona verzweifelt sind …

… und dafür gibt es ja auch absolut nachvollziehbare Gründe. Jeder kann die Infektionsschutz-Maßnahmen kritisieren, zum Beispiel weil man deswegen in finanzieller Not ist. Oder weil man die Verwandten im Pflegeheim nicht mehr besuchen kann. Dann aber in Leipzig eine vermeintliche „Merkel-Diktatur“ stürzen zu wollen, halte ich für absurd.

Glauben Sie wirklich, dass alle auf der Demo das so sehen?

Jedenfalls sind autoritäre Haltungen, eine Ablehnung von Demokratie, in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Studien der Uni Leipzig haben gezeigt, dass fast jeder Dritte hierzulande rassistische Positionen vertritt. Wenn sich jemand wie Attila Hildmann, der vegane Koch, der auf einmal anfing, Hitlerreden in sozialen Medien zu posten, radikalisieren kann – warum dann nicht auch Tausende, die nicht so berühmt sind, dass man davon erfährt? Es sind also Haltungen in Leuten angelegt, die durch den „Lockdown“ sicher noch einmal verstärkt wurden. Jetzt, in Leipzig, sollen sie in Handlungen umgesetzt werden.

Wie könnten diese am Samstag aussehen?

„ Querdenken“ will in Leipzig an die Demonstration in Berlin anschließen. Diese war aus ihrer Sicht ein riesiger Erfolg, auch wegen des angeblichen „Sturm auf den Reichstag“. Für ein revolutionäres Ereignis bietet Leipzig genau die richtige Kulisse, weil hier die Wende begann. Genau auf diese beziehen sich „ Querdenken“ auf ihrem Flyer, auf dem Fotos von 1989 abgedruckt sind.

Werden Sie sich das ansehen?

Ich werde hingehen, aber zu meiner eigenen Sicherheit in Begleitung. Die haben es nicht so gern, wenn jemand zusieht, der alles dokumentiert und einordnet. Denn die Stärke der Bewegung besteht ja darin, dass sie so diffus ist und dadurch eine Menge unterschiedlicher Leute anspricht – vom Heilpraktiker bis zum Reichsbürger.

Von Josa Mania-Schlegel