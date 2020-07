Leipziger Amtsgericht erklärt Schlüsselfigur im „Sachsensumpf“ für tot

Leipzig

Im Amtsgericht Leipzig ist jetzt ein spektakulärer Vermisstenfall endgültig zu den Akten gelegt worden. Michael Mielke, der als eine der Schlüsselfiguren zur Aufklärung des sogenannten „Sachsensumpfes“ galt, wurde offiziell für tot erklärt. Er hatte sich am 24. Februar 1996 in Burghausen verabschiedet, um mit seinem Mercedes nach Berlin zu fahren. Dort kam er nie an und wurde seitdem auch nie wieder gesehen. Gefunden wurde nur der Wagen des damals 24-Jährigen – in Rückmarsdorf, mit Mielkes Blut am Fahrersitz.

Die Polizei meldet Michael Mielke als vermisst. LVZ vom 6. März 1996. Quelle: LVZ

Rocker, Clans und Mafia

In der offiziellen Bekanntmachung vom Wochenende heißt es jetzt, Mielkes Todeserklärung sei von seinem Vater beantragt worden. Die erforderlichen Tatsachen seien „aufgrund der vorgenommenen Ermittlungen als erwiesen“ erachtet worden. „Es muss angenommen werden, dass der Verschollene mit größter Wahrscheinlichkeit ums Leben gekommen ist“, ist in der Bekanntmachung zu lesen.

Mielke war Anfang der 1990er-Jahre im Zusammenhang mit dem „ Sachsensumpf“ ins Visier des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz geraten. Der Geheimdienst hatte über mehrere Jahre Informationen und Material über die organisierte Kriminalität in Sachsen gesammelt. Auf 15 600 Seiten waren damals in 100 Aktenordnern fünf Fallkomplexe untersucht worden: Zwei Komplexe betrafen kriminelle Aktivitäten von Rockerbanden und Ausländerkriminalität, einer handelte von russischen Gruppen, die vor allem in Dresden Schutzgelderpressung, Waffen- und Drogenhandel betrieben, und ein anderer die italienische Mafia in Leipzig. Ein Arm der kalabresischen Mafia „ Ndrangheta“ sollte in Sachsen im Drogenhandel und in Geldwäsche-Geschäften aktiv gewesen sein.

Zu Billig-Verkäufen genötigt

Der größte Fallkomplex beschäftige sich allerdings mit Leipzig: Unter dem Operationsnamen „Abseits“ wurden mafiöse Strukturen, Prostitution, Rotlichtgrößen, illegale Grundstücksgeschäfte, Erpressbarkeiten sowie Vernetzungen zwischen Politik, Justiz und Kriminellen beleuchtet.

Eine These der Ermittler damals: Ein Geflecht aus Politikern und Immobilienexperten habe die Rückgabe von Immobilien an Alteigentümer hintertrieben, diese so zu Billig-Verkäufen genötigt, die Gebäude dann saniert und die Wohnung zu guten Preisen verkauft. In diesem Zusammenhang ging es auch um den Fall eines hochrangigen Mitarbeiters der stadteigenen Leipziger Wohnungsgesellschaft LWB, der in seiner Wohnung angeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, weil sich zwei Immobilienkäufer hintergangen fühlten.

Kontakte in die Pädophilenszene

Die Akten sollen auch Hinweise auf Korruption, Amtsmissbrauch sowie Verrat von Dienstgeheimnissen enthalten haben, ebenso Kontakte von bekannten Politikern und Würdenträgern ins Rotlichtmilieu und in die Pädophilenszene. In diesem Zusammenhang kam das Leipziger Kinderbordell „Jasmin“ in der Merseburger Straße 115 in die Schlagzeilen, das 1993 von einem Sondereinsatzkommando der Polizei gestürmt wurde. Dort sollen auch viele Kunden aus der besseren Gesellschaft verkehrt haben, viele Anzug- und Schlipsträger, hieß es. „Mitinhaber“ sei ein Polizist gewesen. Eine Beteiligte, die damals befreite 13-jährige Mandy, ging mit ihrem Schicksal an die Öffentlichkeit und schrieb darüber 2013 das Buch „Die Zeit des Schweigens ist vorbei“.

Das illegale Kinderbordell in der Merseburger Straße. Es war Teil des „Sachsensumpfes“ und wurde 1993 von der Polizei gestürmt Quelle: Jörg ter Vehn

„ Mielke wollte aussagen“

Die LVZ berichtete damals, dass Beamte des Landeskriminalamtes Michael Mielke in einem internen Dossier als Verdächtigen geführt haben. Er hätte wohl möglich mit dubiosen Bauschiebereien zu tun gehabt und könnte gar „aus diesem Grund ,beseitigt’ worden sein“, wurde aus internen Akten zitiert. „ Mielke wollte aussagen“, bestätigte auch ein ehemaliger LKA-Beamter. „Wir wollten ihn als Zeuge hören, plötzlich war er verschwunden.“

Fünf Monate später verschwand auch eine andere Schlüsselfigur, die ins Visier der Ermittler geraten war: Die damals 49-jährige Justizsekretärin Barbara Beer, die am Amtsgericht Leipzig beschäftigt war. Beer soll kurz vor ihrem Verschwinden zufällig Zeugin eines Sechs-Augen-Gesprächs mit einem führenden Leipziger Richter gewesen sein. Ihr blauer Renault wurde ein halbes Jahr später auf einem Leipziger Aldi-Parkplatz gefunden. Erst im Jahr 2000 entdeckten Arbeiter in der Raßnitzer Elsteraue ihren Schädel und weitere Skelettteile.

Ermittlungen eingestellt

Es gebe Hiweise, dass Beer im Dienst illegalen Immobiliengeschäften auf die Spur gekommen sein könnte, hieß es in diesem Zusammenhang. Aber die Ermittlungen führten zu nichts. Im Jahr 2006 wurde der Fall Beer zu den Akten gelegt – ungelöst.

Die Ermittlungen zum „ Sachsensumpf“ wurden ebenfalls zu den Akten gelegt. Die Quellen der Verfassungsschützer würden lediglich unbestätigte Informationen enthalten und keine rechtlich verwertbaren Beweise, hieß es – die mutmaßlichen Zeugen Mielke und Beer waren ja „verschwunden“.

Auch offiziell wurde erklärt, die Vorwürfe seien nichts weiter als eine „Gerüchtesammlung“ gewesen. Gleichzeitig begann auch eine juristische Hetzjagd gegen Ermittler, Zeugen aus dem Bordell „Jasmin“ und Journalisten, die den Fall recherchiert und darüber berichtet hatte. Ermittler wurden sogar wegen „Verfolgung Unschuldiger“ angeklagt, aber in diesem Punkt freigesprochen.

Von Andreas Tappert