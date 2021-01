Leipzig

Von Scheidung bis Strafprozess, von Zivilverfahren bis Zwangsversteigerung: Im Leipziger Amtsgericht geht es um viele Streitfälle des Lebens. Welche Auswirkungen hat der verschärfte Corona-Lockdown für die Justiz? Müssen Prozesse abgesetzt werden? Dazu befragte die LVZ Gerichtspräsident Michael Wolting.

An diesem Montag startet das Impfzentrum auf der Leipziger Messe. Die Justiz ist da aber noch lange nicht an der Reihe ...

... sie ist zunächst bei der vom Bundesgesundheitsministerium festgelegten Impfreihenfolge schlicht vergessen worden. Das hat nachdenklich gemacht – und manche auch etwas ärgerlich.

Erst nach der Intervention von Juristen zählt sie nun zur Kategorie drei wie Polizei und Feuerwehr. Gehört die Justiz ganz nach vorne?

Nein, nach ganz vorne bestimmt nicht. Wir werden mit der vorgenommenen Eingruppierung leben, uns gehen sicher viele Berufsgruppen vor. Aber besonders relevante Positionen in der Justiz stehen nun auf einer Stufe mit Übergewichtigen – und wer das in der Justiz überhaupt sein soll, weiß ich nicht. Bei uns geht es nicht um den Schutz einer einzelnen Richterin, sondern um die Absicherung dessen, was sie gewährleistet: Rechtsschutz.

Sind Justiz-Mitarbeiter Helden?

Helden der Pandemie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Intensivstationen und wohl nicht nur dort in den Kliniken. Sie haben lange Schichten, müssen wichtige Operationen verschieben und sehen Menschen sterben, denen sie nicht mehr helfen können. Viele andere haben sich auch verdient gemacht. Die Justiz ist weiterhin da, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Da und dort ist es deutlich schwieriger als sonst, aber wir sind keine Helden.

Größtes Gericht in Ostdeutschland

Das Amtsgericht Leipzig als größtes Gericht in Ostdeutschland mit seinen rund 500 Mitarbeitern besuchen normalerweise mehr als 1000 Personen täglich. Richter, Rechtspfleger oder etwa Justizwachtmeister haben zwangsläufig viele Kontakte. Strafprozesse dürfen jedoch nach aktueller Rechtslage gar nicht per Videoschalte abgehalten, höchstens mal ein Zeuge auf diese Weise angehört werden. Fallen jetzt alle Prozesse aus?

Nein, die Richter reduzieren die Verhandlungen, setzen aber nicht komplett ab. Immer erledigt werden müssen Haftsachen, also Verhandlungen mit Angeklagten in Untersuchungshaft. Normale Strafprozesse müssen teilweise verschoben werden, weil Beteiligte nicht durch das ganze Land zu uns reisen sollen. Es ergeben sich aber auch Einschränkungen, weil nicht ausreichend viele große Sitzungssäle zur Verfügung stehen. Das ganz große Problem sind Verzögerungen für Angeklagte aber meistens nicht: Denn sie bekommen längere Zeit nach der Tat eine etwas geringere Strafe, damit kann der Staat leben. Und wenn wir ein Falschparken mal nicht als Ordnungswidrigkeit ahnden können, geht davon die Welt auch nicht unter. Es gibt derzeit Wichtigeres. Aber im Kernbereich des Rechtsschutzes sind wir immer da.

Was meinen Sie damit?

Viele Verhandlungen können verlegt, durch ein schriftliches Verfahren ersetzt oder in Zivilsachen per Videokonferenz erledigt werden. Da sein müssen wir bei der Anordnung von Untersuchungshaft, weil die Beschuldigten angehört werden müssen, bei eiligen Betreuungen und bei Fixierungen in der Psychiatrie, bei dringenden Vormundschaften und Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz, also in Fällen häuslicher Gewalt.

War das seit der ersten Pandemie-Welle durchgehend gewährleistet?

Ja, unsere Richterinnen und Richter, aber auch die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger waren immer da, werden das auch künftig sein. Natürlich stehen auch die Geschäftsstellen und Wachtmeister parat.

Zur Person Michael Wolting (59) stammt aus Osnabrück in Niedersachsen. Studiert hat er in Göttingen. 1994 wechselte er zur sächsischen Justiz, war zunächst Regierungsrat im Justizministerium. Es folgten die Stationen Staatsanwalt, Richter und die Ernennungen zum Richter am Oberlandesgericht, später zum Ministerialrat. Ab 2006 war Michael Wolting Vizepräsident des Amtsgerichts Dresden, seit 2009 ist er Präsident des Amtsgerichts Leipzig. Es ist das größte Gericht in Ostdeutschland und das achtgrößte in Deutschland. Mit seiner Lebensgefährtin reist er gern nach Italien. Hobby: das Erlernen der italienischen Sprache.

Betrieb zwangsläufig reduziert

Was passiert in anderen Bereichen? Werden weiterhin Ehen geschieden?

Natürlich, unser Betrieb ist zwangsläufig reduziert, läuft aber weiter. In Zivil- und Familiensachen gibt es nur wenige Einschränkungen. Am schwierigsten sind große Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken, weil dort – anders als im Strafverfahren, wenn der Saal voll ist – niemand zurückgewiesen werden darf. Und beim 60. Biet-Interessenten reicht dann auch unser großer Saal unter Corona-Bedingungen nicht mehr aus. Bei den Verfahren im Nachlass, in der Betreuung, im Register und im Grundbuchamt machen wir gute Erfahrungen mit Terminvereinbarungen. Die Besucherinnen und Besucher lassen sich einen Termin geben, statt bei uns zu warten, bis sie dran sind – darauf hätte ich eigentlich schon vor der Krise kommen können.

Hat das Amtsgericht keine Ausfälle wegen Corona?

Doch, wir haben auch Fälle, sind statistisch aber etwas weniger betroffen als die Stadt Leipzig insgesamt. Wir haben inzwischen Schichtsysteme und eine eigene Nachverfolgung von Kontakten, die ganz gut funktioniert. Und wir haben seit dem Frühjahr Notfallpläne für alle Bereiche.

Elektronische Erfassung von Besucherdaten

Welche Veränderungen gab es nach dem Beginn der Corona-Krise?

Im Unterschied zu manchen anderen Bereichen haben wir uns über den Sommer gut gerüstet: Wir haben die Heimarbeit mit ihrer IT-Unterstützung konsequent weiter ausgebaut und geben regelmäßig FFP2-Masken aus, die Lager mit Desinfektionsmitteln sind gut gefüllt, die Besucherdaten werden kontaktlos elektronisch erfasst und das gesamte Gericht ist inzwischen mit Luftreinigern und CO2-Warnern ausgestattet. Die waren nicht ganz einfach zu beschaffen.

Diese Luftreiniger sind ja auch für die Schulen erwogen worden. Was machen die eigentlich genau?

Das sind Geräte, die mit einer Kombination aus Karbon- und sogenannten HEPA-Filtern die Luft reinigen: von Staub, Pollen und ultrafeinen Partikeln bis hin zu Bakterien und Viren. Die bei uns verwendeten Filter sind mit Abstand feiner als Corona-Viren groß sind, sie sind hocheffizient.

Und die machen dann das Lüften entbehrlich?

Ja und nein. Grundsätzlich ja, die Filter leisten das. Problematisch ist, die Luftmenge in den großen Sälen mit ihren hohen Decken sechs Mal pro Stunde zu filtern, wie es empfohlen wird. Deshalb kombinieren wir die Filter mit der Stoßlüftung. Wann die erforderlich ist, zeigen die CO2-Warner an. Das funktioniert in dieser Kombination gut.

Das Amtsgericht in Leipzig ist das größte Gericht in Ostdeutschland und das achtgrößte in Deutschland überhaupt. Die Größe eines Gerichts ergibt sich aus der Zahl der Mitarbeiter, ganz genau genommen aus der Zahl der Richter. Quelle: Kempner

Zurück zum Impfen. Werden die Menschen, die sich immunisieren lassen, aus Ihrer Sicht Vorteile haben?

Ja, und auch wenn das nicht dem Mainstream entspricht, nach meiner Meinung zu Recht. Ich wüsste wirklich nicht, weshalb Kreuzfahrtschiffe leer im Hafen liegen bleiben sollten, statt mit Geimpften wieder in See zu stechen. Die Impfung sollte die freie Entscheidung der Menschen bleiben. Damit entscheiden sie sich dann aber auch, was sie mitmachen können und was nicht. So ist das Leben, ohne bestimmte Impfungen darf ich auch in viele Regionen der Welt nicht reisen. : Sabine Kreuz

Unter www.justiz.sachsen.de/agl können sich Besucher über alle Abteilungen schnell informieren. Unter der Telefonnummer 0341 4940-563 steht zudem eine Hotline bereit. Betroffene in Gewaltschutzsachen können sich auch direkt an die Wachtmeisterinnen im Foyer des Gerichts, Bernhard-Göring-Straße 64, wenden.

