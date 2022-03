Leipzig

Das für die Geflüchteten des Kriegs gegen die Ukraine eingerichtete Ankommenszentrum im Neuen Rathaus hat am Mittwochmorgen unter großem Andrang seinen Betrieb aufgenommen. Hunderte Menschen, die meist privat gekommen sind, warteten auf ihre Registrierung.

Einige Geflüchtete berichteten, dass sie bereits seit drei Stunden in der Schlange stehen. Dennoch zeigten sich die Menschen zufrieden. Viele fühlen sich gut aufgenommen in Leipzig. So auch Tanja (46), die am 3. März aus Charkiv geflohen und bei ihrer Cousine in Leipzig untergekommen ist. Für die Wartenden, die vor der Registrierung auf Corona schnellgetestet wurden, wurden Getränke bereitgestellt. Auch Spielmöglichkeiten für Kinder stehen zur Verfügung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schnelle Hilfe für Geflüchtete

Mit dem Ankommenszentrum der Stadt Leipzig sollen insbesondere die Dienstleistungen des Amts für Bürgerservice, des Referats für Migration und Integration, des Sozialamts sowie der Ausländerbehörde gebündelt werden. Schutzsuchende Menschen, die aus der Ukraine eingereist sind, erhalten dort alle Serviceangebote aus einer Hand – von der Beratung über die Anmeldung und die Bearbeitung aufenthaltsrechtlicher Anträge bis hin zu Sozialleistungen.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte am Morgen per Videonachricht das Engagement in der Messestadt gelobt und angekündigt: „Wir wollen und wir werden diesen Tausenden von Menschen Zuflucht bieten.“Das Ankommenszentrum im Neuen Rathaus befindet sich in der Unteren Wandelhalle und steht Geflüchteten montags bis freitags von 9 und 15 Uhr offen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist für den Zutritt in das Neue Rathaus bis auf Weiteres ein 3G-Nachweis und eine FFP2-Maske erforderlich.

Von Anton Zirk