Leipziger Apotheker Mohammed Radman wirbt für mehr Offenheit gegenüber Migranten

Leipzig

Der kompetenteste und netteste Apotheker der Welt streift in seinem Büro die Schutzhandschuhe ab. Die Urkunde mit den beiden Superlativen hat Dr. Mohammed Radman zur Eröffnung seiner Filiale vor 15 Jahren „von einer Ärztin bekommen, die ich beliefere“, sagt er, und unter dem Mundschutz lässt sich ein Lächeln erahnen. Gerade hat der 56-Jährige die Corona-Tests bei den Kunden beendet, die am Seiteneingang Schlange standen. Der Kontrollgewinn über das Virus ist das eine, was Radman derzeit beschäftigt. Das Andere: mehr darüber zu reden, wie Integration funktionieren und Ausländerhass reduziert werden kann.

Der diplomierte und promovierte Pharmazeut stammt aus dem Jemen. 1984 zog er zum Studium in die DDR, das er fast zeitgleich zur Friedlichen Revolution an der Martin-Luther-Universität in Halle beendete. Bis 1997 blieb er als Assistent an der Hochschule und promovierte dort, wechselte dann für ein Jahr nach Jena und folgte anschließend einem Job-Angebot aus seiner Heimat. Doch dort hielt er es nur ein Jahr aus. „Der Jemen hat sich für mich seltsam fremd angefühlt“, sagt er rückblickend.

2001 Apotheke eröffnet

Weil Radman als Lehrkraft an den Hochschulen nur befristete Verträge erhalten hatte, beschloss er nach seiner Rückkehr, sich selbstständig zu machen. 2001 eröffnete er in der Leipziger Südvorstadt die Vitalis-Apotheke, fünf Jahre darauf die Filiale in der Gohliser Coppistraße. Längst ist der freundliche, höfliche Mann in seinem Beruf und in der Stadt angekommen, fühlt sich weit mehr als akzeptiert, hat einen herzlichen Kontakt zu seiner Stammklientel. Eine Bestätigung dafür steht gerade auf dem Esstisch eines hinteren Raums: „Einer unserer Kunden hat heute Geburtstag, er hat uns Piccoloflaschen vorbeigebracht“, berichtet Radman mit Lachfalten in den Augenwinkeln.

Dennoch: Argwohn und wachsenden Rassismus in Teilen der Gesellschaft gegenüber Migranten registriert und beobachtet er mit Besorgnis. „Durch pauschale Urteile werden vor allem diejenigen, die erst seit kurzem hier leben, weitgehend als Bedrohung angesehen werden.“ Radman will sich nicht als Anwalt für Ausländer aufspielen, „doch es ist mir wichtig klarzustellen, dass hier Ausnutzer des sozialen Systems und Kriminelle eine Minderheit darstellen – so wie es sie überall gibt.“

Rassismus schon zu DDR-Zeiten

Mit Ausländerfeindlichkeit hat auch Radman früh gelernt zu leben. Schon zu DDR-Zeiten wurde er vor Diskotheken oft abgewiesen. Zu Beginn der 90er, als Perspektiv-Armut auch dem Rassismus neuen Auftrieb gab, spürte der junge Mann immer häufiger misstrauische bis feindliche Blicke, hörte abfällige bis bedrohliche Kommentare. „Da hatte ich abends Angst, in die Stadt zu gehen“, sagt er. Auch die Morde durch den so genannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) im Lauf der frühen 2000er beunruhigten ihn. „Oft habe ich daran gedacht, dass eines Tages auch jemand in meinen Laden stürmen und eine Waffe zücken könnte.“

Dass die Pandemie die seit den Flüchtlingsströmen 2015 wachsende Rassismus-Welle seit über einem Jahr überragt, ändert für Radman nichts. Denn die Spalt in der Gesellschaft durch Covid 19 tut sich an den selben Stellen auf, die zwischen Willkommenskultur und Nationalismus klaffen. „Im Umland, in den kleineren Orten, halte ich mich sehr ungern auf“, räumt Radman ein. Und die Großstadt selbst - ist Leipzig so weltoffen, wie es der Werbekatalog und OBM Jung immer wieder betonen? Er nickt. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Bei nächtlichen Notdiensten ist mir manchmal etwas mulmig, aber insgesamt kann ich mich ohne Sorge bewegen, die Menschen sind sehr freundlich.“

„Mehr Berührungsängste“

Dass zum Beispiel Sachsen weniger selbstverständlich mit Ausländern umgehen als beispielsweise Menschen im Ruhrgebiet, sieht Radman in der unterschiedlichen Entwicklung begründet. „Die meisten haben mit Migranten einfach weniger Erfahrung und daher mehr Berührungsängste.“ Und natürlich, setzt er hinzu, bekäme auch er Angst, wenn jemand in der Straße plötzlich laut „Allahu Akbar“ gerufen würde.

Auch wenn Corona das noch eine Weile erschweren wird: Radman setzt auf mehr Miteinander, mehr Begegnung, „dann wächst auch die Offenheit“. Der verheiratete Vater von vier Kindern zwischen 12 und 17 Jahren möchte mit seiner Vita „ein Beispiel dafür geben, dass sich von weither Zugezogene integrieren wollen, sich mit Deutschland identifizieren, dass sie bereit sind, geschäftliche Wagnisse einzugehen und Arbeitsplätze zu schaffen.“

Das Ziel: Brücken bauen

Mohammed Radman ist einer, der Vorurteile abreißen und Brücken bauen will. „Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen.“ Dann wartet auf den kompetentesten und nettesten Apotheker der Welt ein neuer Kunde, der getestet werden möchte. Es ist Oleksandr Netrebin, der die Nase für das lange Stäbchen freimacht. „Ich brauche einen negativen Test für meinen Deutschkurs“, sagt der 62-jährige gebürtige Ukrainer. Noch jemand, der sich integrieren will.

Von Mark Daniel