Leipziger Astoria – warum die Hotel-Legende seit 25 Jahren dicht ist

Leipzig

Als Christa Schwarz unlängst mit der Straßenbahn an ihrem geliebten Hotel Astoria vorbeifuhr, konnte sie nicht hinschauen. „Ich habe schon am Hauptbahnhof meinen Kopf in Richtung City gedreht, damit ich das Trauerspiel dieser Baustelle nicht ansehen muss“, erzählt die 77-Jährige.

Christa Schwarz war früher Marketing-Chefin der Leipziger Nobelherberge. Sie liebte diese Arbeit so sehr, dass sie sogar ihren Geburtstag am 24. Dezember nicht zu Hause feierte, sondern stets mit der Familie an einem Restaurant-Tisch im Astoria. Auch 1996 war das so. Doch danach nahm sie Resturlaub, weil das berühmteste Hotel am 30. Dezember schließen sollte – also heute vor genau 25 Jahren.

Ein Blumenstrauß für die letzte Besucherin

Von den einstmals 70 Köchinnen und Köchen waren zum Schluss nur noch fünf da. Es flossen Tränen an jenem traurigen Montag – als noch während des Frühstücks die ersten Gemälde von den Wänden abgenommen wurden. Restaurant-Leiterin Sigrid Ammer zauberte einen Blumenstrauß herbei, den die letzte Hotel-Besucherin – Magdalene Esche aus Oberhausen – gegen 11 Uhr mit auf den Weg bekam. Dann schlossen sich die Türen: das Ende nach 81 zumeist sehr glanzvollen Jahren. Bis März wurde das ganze Inventar beräumt.

Die Verabschiedung einer brasilianischen Delegation im Jahr 1960: Gäste aus aller Welt logierten im Hotel Astoria. Quelle: LVZ-Archiv / Donath

Immer wieder war eine Sanierung des legendären Hauses versprochen worden. Doch es blieb bei den Versprechen. Stattdessen bekamen alle Angestellten die Kündigung. Der Pächter Maritim-Hotels und der Gebäudebesitzer Interhotel-Gruppe (im Besitz von Depfa- und Deutscher Bank) schoben sich gegenseitig die Schuld an der Schließung zu.

Die Astorianer – wie sich die Mitarbeiter selbst voller Stolz nannten – hofften noch lange auf einen Neustart. Sie trafen sich fortan jedes Jahr am 5. Dezember, denn das war der Eröffnungstag des Hotels im Jahre 1915. Nur in diesem und im vergangenen Dezember fielen die Treffen wegen der Corona-Pandemie aus, berichtet Eckhard Werner (78), der letzte Hotel-Direktor. Der Connewitzer hatte 1957 als Küchen-Lehrling im Astoria angefangen, saß dort später zum Beispiel mit Juri Gagarin und mit David Copperfield an einem Tisch. „Es ist eine Schande, dass die Baustelle jetzt schon seit fast zwei Jahren ruht“, sagt er. „Hintenrum hab’ ich gehört, dass es frühestens 2023 weitergehen soll.“

2015 steigt milliardenschwerer Investor ein

Nach langem Leerstand hatte 2015 ein Unternehmen des milliardenschweren israelischen Fonds-Experten Amir Dayan das inzwischen ruinöse Gebäude gekauft. Der neue Investor versprach die denkmalgerechte Sanierung zum Vier-Sterne-Plus-Haus mit 250 Zimmern, Ball- und Kongresszentrum für 1000 Gäste, Spa, Tiefgarage, Restaurants und Bars. Im Jahr 2018 begannen tatsächlich Arbeiten vor Ort. Doch am 14. Februar 2020 erklärte ein Gericht die Baugenehmigung der Stadt Leipzig wegen erheblicher Mängel für unwirksam. Seitdem liegt wieder alles auf Eis.

Zum 100. Geburtstag am 5. Dezember 2015 trafen sich die Astorianer im Berufsförderungswerk in der Georg-Schumann-Straße. Wenige Tage danach wurde bekannt, dass das Hotel einen neuen Besitzer hat. Quelle: André Kempner

Zwar erteilte die Kommune schon am 11. Juni 2020 eine neue Baugenehmigung. Aber vom Investor Vivion folgten nur noch vage Vertröstungen. „Vorbereitende Planungen zur Fortführung der Arbeiten am Hotel sind in unserem Haus in Erarbeitung“, versicherte Unternehmenssprecher Robert Döring vor wenigen Tagen auf LVZ-Nachfrage. Ähnlich äußerte er sich in den 22 Monaten seit dem Bau-Stopp aber schon oft. Im Rathaus betonte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege jüngst, die neue Baugenehmigung könne „jederzeit in Anspruch genommen werden“. Änderungswünsche habe der Investor nicht eingereicht. Obwohl das Haus entkernt ist und das Dach komplett abgerissen wurde, sei es standsicher, so die Behörde. „Das Objekt wurde im letzten Winter vor Witterungseinflüssen geschützt. Weitere Maßnahmen wurden bislang nicht erforderlich.“

Diese Stars schliefen im Astoria Schon vor der Eröffnung am 5. Dezember 1915 – also mitten im Ersten Weltkrieg – streute die Erbauerfirma Cohn & Kreh, es handle sich beim neuen Astoria um „das modernste und vornehmste Hotel in Deutschland“. Erster Direktor wurde Heinrich-Georg Hartung, der vom Berliner Adlon kam. Er erfüllte die hohen Erwartungen. Das Astoria galt jahrzehntelang zumindest in Leipzig als feinste Adresse. Unzählige Stars stiegen dort ab. Hier eine kleine Auswahl: UFA-Star Adele Sandrock verschreckte 1921 mit ihrer Donnerstimme die Zimmermädchen. Als diese nicht mehr zu klopfen wagten, hängte sie ein Schild an die Tür: „Ich habe ein goldenes Herz.“ Schriftsteller Klaus Mann checkte im Astoria ganz selbstverständlich ein, obwohl er pleite war. Hans Albers veranstaltete 1931 im besten Hotel der Stadt ein legendäres Trinkgelage, sodass noch fünf Jahre später Johannes Heesters unbedingt dessen Zimmer buchen wollte. „Da oben ist bestimmt noch eine Flasche versteckt“, soll er gesagt haben. Inge Meysel dachte in dem Hotel am Hauptbahnhof an ihre Jugend am Leipziger Schauspiel zurück. Udo Jürgens gab ein Gratiskonzert am Piano für alle Mitarbeiterinnen des Hauses, das zu DDR-Zeiten bis zu 1000 Gäste in den Restaurants, Bars und Salons bewirten konnte. Nur zur Frühjahrs- und Herbstmesse blieb das Interhotel für Kundschaft mit Westgeld oder besondere Staatsgäste reserviert. Kosmonaut Juri Gagarin, Schriftsteller Lew Kopelew, Geigenvirtuose Yehudi Menuhin, Kabarettist Dieter Hildebrandt, Sänger David Hasselhoff, Magier David Copperfield, Entertainer Rudi Carrell – die Liste prominenter Besucher ist lang.

Eine Postkarte aus den Goldenen Zwanzigern: Der Haupteingang der Nobelherberge lag ursprünglich genau gegenüber vom Hauptbahnhof – an der heutigen Kurt-Schumacher-Straße. Quelle: LVZ-Archiv

Manche Fachleute glauben, Vivion habe bei der Suche nach einem Hotel-Betreiber zu lange gepokert. Jetzt liege der Tourismus wegen Corona am Boden, gebe es kaum noch Chancen für einen teuren Pachtvertrag, der ja auch die hohen Sanierungskosten für den Altbau abdecken müsste. Gegen diese Theorie spricht freilich, dass in Leipzig aktuell ein halbes Dutzend neuer Herbergen mit rund 2500 Betten entsteht – trotz Pandemie.

Leipzig erhält aktuell sechs weitere Hotels

So wuseln in der Berliner Straße 22-30 die Bagger für ein neues Radisson mit 450 Betten. Nächsten Monat beginnt die Erschließung des Krystallpalast-Areals, wo auch ein Lindner-Hotel (600 Betten) geplant ist. An der Nikolaistraße soll im historischen Harmelin-Haus in Kürze der erste Teil eines Amano-Hotels fertiggestellt werden, das insgesamt 670 Betten zählt. Am Brühl laufen die Arbeiten für ein Leonardo-Hotel mit 330 Betten. In der Gottschedstraße/Ecke Bosestraße wird ein Stay KooooK mit 270 Betten im Sommer 2023 öffnen. Bereits Mitte 2022 soll zudem ein Hotel in der früheren Löwenapotheke in der Grimmaischen Straße mit 136 Betten aufschließen.

Marketing-Chefin Christa Schwarz konnte im Astoria auch den russischen Schriftsteller und Dissidenten Lew Kopelew begrüßen. Quelle: LVZ-Archiv

„Natürlich würde das neue Astoria anders als das alte sein“, sagt Christa Schwarz, die nach der Schließung vor 25 Jahren zur stadtbekannten Gästeführerin wurde. Zum Beispiel kümmerten sich zu DDR-Zeiten 500 Astorianer um das Wohl der Gäste, hingegen hatte Vivion mit 110 Beschäftigten für das neue 500-Betten-Haus kalkuliert. Dennoch dürfe diese Institution nicht verschwinden, betont sie. „Das Astoria gehört zu Leipzigs Aushängeschildern wie die Messe und der Zoo.“

Mit vielen Schätzen aus ihrem Privatarchiv half Christa Schwarz bei einem Projekt, das die Erinnerung wachhalten soll. Der Leipziger Krimiautor Henner Kotte hat das erste Buch über die gesamte Geschichte dieser außergewöhnlichen Herberge geschrieben. Der Titel lautet: „Astoria Leipzig – Biografie eines Hotels“. Das Manuskript sei allerdings schon vor mehr als einem Jahr fertig gewesen, verrät er. Denn ursprünglich hatte Investor Vivion die Neueröffnung des Hauses für Ende 2020 angekündigt. Später hieß es: Ende 2021. Mittlerweile gibt es gar keinen Termin mehr.

Erstes Buch über die Geschichte des Hauses

„Wer sich wundert, woher der Frust vieler Ostdeutscher kommt, der muss nur auf diese Ruine neben dem Hauptbahnhof schauen“, betont Kotte. „Unter den älteren Leipzigern hat jede Familie eine Geschichte oder Anekdote, die sie mit dem Astoria verbindet. Aber was sie sich wünschen, das interessiert in der heutigen Marktwirtschaft nicht.“

Die Geschichte von Leipzigs legendärem Hotel Astoria wurde jetzt erstmals in einem Buch zusammengefasst. Die 248 Seiten von Autor Henner Kotte (rechts) lesen sich spannend wie ein Krimi. Quelle: Mitteldeutscher Verlag/Bert Hähne

In seinem neuen Buch erzählt Autor Kotte etliche dieser Geschichten. Er hat in Archiven gestöbert, zahllose Presseartikel gesichtet und mit Zeitzeugen gesprochen – dabei auch viel Neues zum Astoria ans Tageslicht befördert. Spannend wie ein Krimi liest sich zum Beispiel, wie vermeintlich ehrenwerte Leipziger Firmen den Nazis dabei halfen, den jüdischen Erbauern ihr Hotel wegzunehmen. Später folgte eine Enteignung unter sozialistischen Vorzeichen, aber mit verblüffend ähnlichen Methoden.

Zwei Spionage-Thriller spielen im Astoria

Im Kalten Krieg spielten gleich zwei Kino-Spionage-Thriller in Leipzigs bekanntestem Hotel. Den einen („Schwarzer Samt“, 1964) produzierte die Defa mit Oststars wie Herbert Köfer und Fred Delmare. Für den anderen („Lautlose Waffen“, 1966, mit Montgomery Clift und Hardy Krüger) wurden Leipzigs Kulissen in München nachgestellt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kotte selbst hat nur noch wenig Hoffnung, dass der Stern eines Tages wieder leuchtet. „Ich fürchte, der Eigentümer hat längst andere Pläne – für Büros oder Wohnungen. Aber das wäre ein unglaublicher Verlust für Leipzig.“ Wer die 248 Seiten über das Astoria bereits lesen konnte, wird ihm aus ganzem Herzen zustimmen. Der Mitteldeutsche Verlag will das Buch ab März 2022 ausliefern.

Von Jens Rometsch