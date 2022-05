Leipzig

In China ist es besonders krass: Da wird der Bauarbeiter entdeckt, weil er ohne Helm arbeitet. Und die Passantin, die Müll wegwirft. Es gibt natürlich Punktabzug. So ein „Social Credit System“, das die digitale Entwicklung mit World Wide Web, Big Data oder künstlicher Intelligenz erst ermöglicht hat, gibt es in Deutschland zum Glück nicht. Doch auch hier gibt es viele Ängste, dass die Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern mit jedem Klick im Internet oder beim Einkaufen mit der Kreditkarte zunimmt. „#DeutschlandDigital“, die neue Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig in der Grimmaischen Straße 6, thematisiert die verschiedensten Facetten, wie die Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten einen radikalen Wandel in allen Lebensbereichen auslöst.

Projektleiter Prof. Hanno Sowade in der Ausstellung. Diese zeigt an verschiedenen Beispielen, wie die Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten einen radikalen Wandel in allen Lebensbereichen auslöst. Quelle: André Kempner

Vorreiter Estland für Dienstleistungen

Man staunt nicht schlecht, dass der weltweit erste, mit Binärcode arbeitende Digitalrechner ausgerechnet von einem deutschen Ingenieur gebaut worden ist. Das war 1941 der Erfinder Konrad Zuse mit seinem Zuse Z3. Mittlerweile hat Deutschland bei der Digitalisierung längst nicht mehr die Nase vorn. So gelten Daten zwar als „die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts“. Doch das Industrieland ist bei der Digitalisierung im EU-Vergleich höchstens im Mittelfeld – landet auf Platz 11. Spitzenreiter sind Dänemark, Finnland und Schweden. Das zeigt auch eine große Karte. „Um das zu verdeutlichen, reicht uns schon eine kleine Vitrine zum Vorreiter Estland. Bereits 2014 führte das kleine Land die e-Residency ein, die für alle Dienstleistungen nutzbar ist“, sagt Projektleiter Hanno Sowade. Hierzulande wurden die 5G-Mobilfunkfrequenzen 2019 von der Bundesnetzagentur versteigert. Doch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur kommt Deutschland nur schleppend voran, viele Landstriche sind noch auf alte Kabelverbindungen angewiesen.

Ängste vor der Überwachung werden in der Ausstellung " #DeutschlandDigital " im Zeitgeschichtliches Forum thematisiert. Quelle: André Kempner

Poly-Play aus der DDR lädt zum Spielen ein

Das ist aber nur ein Aspekt der Schau, die mit 400 Objekten, Fotos und interaktiven Stationen, veranschaulicht, wie stark die Digitalisierung bereits im Alltag verankert ist. „Es ist keine Ausstellung für Nerds und auch keine reine Technikausstellung“, betont Uta Bretschneider, die Direktorin des Forums. Neben Blicke auf die Anfänge der Digitalisierung gibt es auch welche auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Natürlich finden sich einige besondere Exponate: Dazu zählt der Poly-Play, der einzige Videospielautomat der DDR, der in den 1980-er Jahren in Ferienheimen und Klubhäusern verbreitet war.

Der Poly-Play: der einzige Videospielautomat der DDR. Von diesem gab es etwa 2000 Exemplare in Klubs und Ferienheimen. Besucherinnen und Besucher können ihn testen. Quelle: André Kempner

Roboter spricht den Segen

Die Kirche hat den digitalen Klingelbeutel erfunden. Wer möchte, kann den Segensroboter „BlessU2“ ausprobieren, der mit erhobenen Armen einen wählbaren Segen ausspricht und ihn auf Wunsch sogar ausdruckt. Oder sich ein lebensgroßes Modell des Cyborgs T-800 aus der „Terminator“-Reihe anschauen.

Ein lebensgroßes Modell des Cyborgs T-800 aus der „Terminator“-Reihe . Quelle: André Kempner

Dabei geht das Forum neue Wege: Eine Chipkarte öffnet den Besuchern viele kleine digitale Welten. Sie können Roboter programmieren oder eine Online-Petition starten. „Open Space“ bietet Gelegenheit, das eigene digitale Selbstverständnis zu reflektieren, und jeweils mittwochs und Sonnabend von 14 bis 17 Uhr mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Etwa zum Umgang mit Fake News und Hate Speech im Netz. Und die Schau geht der Frage nach, ob alles was technisch machbar auch ethisch vertretbar ist. Etwa am Beispiel von autonom fahrenden Autos sowie militärischer Nutzung von Drohnen.

Projektleiter Prof. Hanno Sowade undZGF-Chefin Uta Bretschneider am Astronautenassistent CIMON. Quelle: André Kempner

Die Ausstellung ist bis 9. Oktober Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, an den Wochenenden 10 bis 18 Uhr zu sehen, der Eintritt ist frei

Von Mathias Orbeck