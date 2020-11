Leipzig

Wenn Thomas Buchwald, 57, im Juni 2021 auf die Arbeit geht, wird er dabei mehr Geld verdienen. Das hat er, der im Leipziger Porschewerk arbeitet und dort IG Metall Betriebsrat ist, nun mit erstritten: 2200 Euro brutto gibt es für Leipziger Auto-Logistiker künftig, vorher waren es 2079 Euro brutto.

Außerdem steigt das Urlaubsgeld: von 20 Euro auf 25 Euro pro Urlaubstag. Die Erhöhungen betreffen 2600 Arbeiterinnen und Arbeiter aus Leipzigs Autobranche, etwa bei Porsche und BMW. Und sie sind deshalb so besonders, weil die Beschäftigten nicht bei den Autoherstellern selbst angestellt sind – sondern bei Subunternehmern. Genau wie der Leipziger Thomas Buchwald.

Anzeige

In seinen Zwanzigern, um die Wendejahre, gründete Buchwald eine Familie, bekam Kinder und fing als Maurer und Bauzeichner an. Er arbeitete viel in seiner Heimat, in der Umgebung. Aber immer häufiger musste seine Firma Aufträge im Ausland annehmen. In Italien mauerte er amerikanische Kasernen. Manchmal blieb er dafür fünf, sechs Wochen von zu Hause weg. „Wenn ich dann zur Familie kam, fühlte ich mich wie ein Gast“, sagt er.

„Ich nenne sie Lego-Autos“

Er wusste, so geht das nicht weiter. 2002 gab es in Deutschland fünf Millionen Arbeitslose – und Buchwald wäre fast einer von ihnen geworden. Aber dann kam Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 und der Leiharbeit. Buchwald heuerte bei einer Leiharbeitsfirma an, bei Schnellecke aus Wolfsburg, und jobbte sich nun durch Leipzig. Er arbeitete bei einem Glaser oder lieferte Pakete der gerade neu gegründeten DHL aus. „Einige Monate stand ich nachts in der Druckerei und faltete Werbeprospekte für Ihre Zeitung“, sagt Buchwald.

Er sah nun wieder seine Familie. Aber er schuftete, für wenig Geld. Bis die Autobranche ihn brauchte. In den Nullerjahren begannen Autohersteller bei Leiharbeitsfirmen, wie jener von Buchwald, nach JIT-Fahrern zu suchen. JIT, das ist kurz für „just in time“, also „genau rechtzeitig“. JIT-Fahrer fahren Teile, die an der Autofabrik angeliefert werden – Türen, Sitzpolster, Achsen, Schrauben – an die Stellen des Produktionsbands, an der sie gebraucht und verbaut werden.

Die Lkw, aus denen Buchwald im Leipziger Porschewerk in Radefeld täglich Teile hievt, kommen aus Rumänien, Ungarn und Tschechien. Am Band in Leipzig werden sie zu Porsche SUVs zusammengebaut, zu den Modellen Panamera und Macan, Neupreis rund 90.000 Euro. Buchwald, der seit Jahrzehnten VW fährt, sagt: „Ich nenne die nur noch Lego-Autos, aus so vielen Teilen bestehen die.“

„Die meisten von uns sind mal pleite gegangen“

Die meisten von Buchwalds Kollegen kommen aus der Arbeitslosigkeit oder prekären Jobs. „Bei uns arbeiten Fleischer, Bäcker oder insolvente Unternehmer“, sagt er. „Die meisten sind irgendwann einmal pleite gegangen.“

Während beispielsweise in Stuttgart auch die JIT-Fahrer Porsche-Angestellte sind, kämpft Buchwald als Betriebsrat relativ allein für bessere Löhne. „Wir müssen uns alles selbst erkämpfen“, sagt er. Was gerade in Ostdeutschland nicht immer leicht ist. „Als Gewerkschafter hat man hier nicht unbedingt einen guten Ruf“, sagt er. „Früher haben sich hier die Funktionäre das Geld zugeschoben – aber heute bekommt man ohne Gewerkschaft keine ordentlichen Löhne, siehe Amazon.“ Bei dem Online-Versand existiert bis heute kein Tarifvertrag.

Als Betriebsrat ist Buchwald kein Kampf zu klein. Am Freitag wird er wieder mit Vertretern von Porsche zusammensitzen, um über eine sächsische Besonderheit zu streiten – den Buß- und Bettag, den es nur hier gibt. „Das Unternehmen will, dass wir arbeiten, was ich auch verstehen kann“, sagt Buchwald. Er fordert, dass Porsche seinen Angestellten dafür den Beitrag draufschlägt, den die Arbeitnehmer durch den Feiertag an ihre Versicherung verlieren: 0,5 Prozent Lohn, also 150 Euro.

Von Josa Mania-Schlegel