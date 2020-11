Leipzig

Seit zehn Jahren betreibt Ricardo Berger seinen Car-Service in der Plautstraße. Viele seiner Kunden kommen zwischen Oktober und Mitte Dezember zum Reifenwechsel. „Aber dieses Jahr durch Corona läuft alles ein bisschen anders“, erzählt er. Damit sich die Kunden nicht ansammeln, werden die Termine anders getaktet: „Normalerweise dauert ein Radwechsel bei uns zehn bis 20 Minuten, jetzt planen wir eine halbe Stunde ein.“ Darum verlängert sich auch die Wartezeit für einen Termin bis hin zu zwei Wochen. Vor Ort darf sich aus Hygienegründen maximal ein Hausstand im Büro aufhalten.

Auch im Zweimann-Betrieb Autopoint Connewitz in der Wolfgang-Heinze-Straße muss vorab ein Termin vereinbart werden, erzählt einer der beiden Kfz-Mechatroniker Kai-Uwe Uflacker. Die Hochphase in Sachen Reifenwechsel sei bei ihnen bereits vorbei. Die meisten Kunden kämen im Oktober, dann müsse man schon mal drei Wochen auf einen Termin warten.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Viele Autobesitzer warten bis zum Wintereinbruch

„Jetzt gerade kann man kurzfristiger, innerhalb einer Woche vorbeikommen. Bei Wintereinbruch ruft dann der Rest an“, lacht der 56-Jährige. Man sollte also nicht bis zum ersten Frost warten, um das halbjährliche Reifenzeremoniell hinter sich zu bringen.

„Aber es gibt auch eine Tendenz zu Allwetterreifen“, ergänzt er. Dies sei für viele Leipziger eine günstige Alternative zu einem neuen Satz Felgen und Reifen. Der einzige Aufwand, der dann noch betrieben werden muss, ist das gelegentliche Auswuchten.

Um einer Corona-Infektion vorzubeugen, werden übrigens Oberflächen wie Türgriffe, Schaltknüppel und Lenkrad regelmäßig desinfiziert. „Und so lange es noch geht, fahren wir die Autos mit offenen Fenstern in die Werkstatt. Den Tipp haben wir von der Dekra bekommen“, so der Kfz-Mechatroniker.

Samantha Heinze, 15 Jahre jung, ist Azubine im ersten Lehrjahr in der ATU-Werkstatt im Leipziger Zentrum-Südost. Sie packt mit an beim Reifenwechsel. Quelle: André Kempner

Bei ATU muss kein Kunde frieren

In der ATU-Filiale im Leipziger Zentrum-Südost, An den Tierkliniken, gibt es ähnliche Hygienemaßnahmen. Doch dort werden zeitgleich mehrere Kunden abgefertigt. Müssen diese bei Kälte auf dem Parkplatz auf ihr Auto warten? „Nein“, sagt Mitarbeiterin Conny Fuhrmann. Aufgrund der großen Verkaufsfläche können sich „bis zu 15 Personen im Shop aufhalten, das Personal mit eingeschlossen“.

Außerdem könne man bei ATU eine flexiblere Strategie bei der Terminvergabe umsetzen. „Die Kunden können ihr Fahrzeug einfach für einen Tag bei uns parken und wenn Luft ist, kümmern wir uns um den Reifenwechsel“, so Fuhrmann. Wer einen festen Termin möchte, müsse aber auch bei ATU ein paar Tage Wartezeit einplanen.

Wer handwerklich ein bisschen begabt ist, kann natürlich auch selbst die Reifen tauschen – in der eigenen Garage, am Bürgersteig oder in einer Selbsthilfewerkstatt.

Tipps und Trick beim Reifenwechsel vom ADAC Sachsen Thomas Kubin vom ADAC Sachsen hat einige Tipps zusammengestellt: Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Reifenwechsel, vielleicht schon Wochen vor dem ersten Frost? Die Saison für Winterreifen ist üblicherweise von Mitte Oktober bis Mitte April. Mit Mitte November ist es also höchste Zeit, auf Winterreifen umzurüsten. Denn auch wenn es in den letzten Tagen noch einigermaßen mild war, kann es nun jeden Tag passieren, dass man morgens von winterlichen Straßenverhältnissen, Minustemperaturen oder glatten Straßen überrascht wird. Ab dann darf nur mit wintertauglicher Bereifung gefahren werden. Ein Wechsel auf Winterbereifung noch vor dem ersten Schneefall ist auch dringend zu empfehlen, um Wartezeiten in der Werkstatt zu vermeiden. Erfahrungsgemäß gibt es großen Andrang in den Werkstätten, wenn dann tatsächlich der erste Wintereinbruch da ist. Sind Allwetterreifen in Leipzig eine sinnvolle Alternative? Die Entwicklung im Bereich der Allwetter- oder Ganzjahresreifen ist in den vergangenen Jahren sehr vorangeschritten. Zwar stellen Allwetterreifen immer einen Kompromiss dar, denn sie werden nicht die Leistung eines reinen Sommer- oder Winterreifens erreichen. Denn Allwetterreifen ähneln in ihren Eigenschaften zum Großteil den Winterreifen. Sie sind also für eine besonders sportliche Fahrweise nicht geeignet. Aber gerade für den städtischen Bereich, in tiefer gelegenen Regionen und für Wenigfahrer können sie durchaus eine Alternative sein. Wir sind im Lockdown. Was ist beim Besuch in der Autowerkstatt zu beachten? Hier sollte man sich einfach an die allgemeinen Hygiene-Richtlinien halten. Bei Fahrten mit fremden Personen sollte im Fahrzeug die Maske getragen werden. Auch ein kleines Desinfektionsmittel im Auto kann nicht schaden. So kann man im Zweifel doch mal schnell Lenkrad, Schaltknauf und so weiter desinfizieren. Haben Sie noch andere Tipps zum Thema Autoreifen und Reifenwechsel? Diejenigen, welche die Umrüstung auf Winterreifen selbst erledigen, sollten einige Dinge beachten. Eine Anleitung gibt es auf der ADAC-Homepage. Zu den Reifen ist Folgendes zu sagen: Winterreifen verlieren ihre Wintertauglichkeit nach circa sechs Jahren oder einer Profiltiefe von unter drei Millimetern, dann sollten sie erneuert werden. Beim Neukauf von Winterreifen sollte man sich an Reifentests orientieren. Übrigens müssen in Österreich Winterreifen mindestens vier Millimeter Profil haben. Das gilt auch für Allwetterreifen, wenn diese bei winterlichen Straßenverhältnissen genutzt werden.

Leipziger Kfz-Selbsthilfewerkstatt „Mach Dir’s Selbst“

Eine davon befindet sich in der Zschortauer Straße – die Kfz-Selbsthilfewerkstatt „Mach Dir’s Selbst“. Einer der Chefs erklärt, wie dort im Lockdown gearbeitet werden darf. Gleich mehrere Kunden könnten in der Halle an ihren Autos arbeiten, da es genug Abstand zwischen den Plätzen gebe. Desinfektionsmittel stünden bereit. „Auch die Werkzeuge werden nach der Benutzung desinfiziert, und wir tragen alle Mundschutz“, sagt er.

Wenn mehrere Kunden an einem Auto werkeln möchten, werde kontrolliert, ob sie aus einem Haushalt seien. Groß in Kontakt kämen die Mitarbeiter nicht mit den Besuchern, da sie selbst nicht an den Fahrzeugen Hand anlegen. „Wer zu uns kommt, muss ein Formular unterschreiben, in dem steht, dass er in der Lage ist, die Reparaturen selbst vorzunehmen“, heißt es in der Selbsthilfewerkstatt.

Von Pauline Szyltowski