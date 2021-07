Leipzig

In Lena Mohrs Kurzgeschichten für Kinder gehört „anders sein“ einfach dazu. Mittels diverser Geschlechter, Rollen und Lebenssituationen will sie zur genderneutralen Erziehung beizutragen und setzt sich außerdem für Gleichberechtigung in der IT-Branche ein.

Frau Mohr, ihr Herzensthema ist „Female Empowerment“, insbesondere in der Digitalbranche. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?

Ich hab einen Bachelor in Informationsdesign gemacht. Wir mussten im Studiengang alle programmieren lernen. Da habe ich gemerkt, welche Mauern ich unbewusst im Kopf hatte. Ich habe mich so schwer damit getan, weil ich dachte, ich kann das bestimmt nicht. Im zweiten Semester war klar: Ich muss das jetzt lernen. Und irgendwann hat es klick gemacht. Ich habe gemerkt, das ist wirklich nicht so schwer.

Sie sind auch in vielen Frauennetzwerken aktiv.

Wenn ich starke, inspirierende Frauen sehe, dann macht mir das Mut. Dann sehe ich mich selbst und denke, das könnte ich auch erreichen.

Sie wollten das „beste Kinderbuch“ schreiben. Nun wurden daraus Kurzgeschichten. Wie kam es dazu?

Ein Bilderbuch zu schreiben und zu illustrieren hatte ich schon lange im Hinterkopf. Dann kam ich mitten in der Pandemie nach Leipzig und dachte, das probiere ich einfach mal. Es gab die Geschichte aber einfach nicht. Ich dachte immer daran, wie es ist, wenn das Buch fertig ist. Aber worum geht es in dem Buch? Ich hatte so hohe Ansprüche. Und dann habe ich einfach losgeschrieben. Daraus wurde dann eine regelmäßige Sache per E-Mail-Newsletter. Da kam die Idee auf: Wenn es die Geschichten schon per E-Mail gibt, und es eigentlich mal ein Buch werden sollte, wäre es cool, sie auch als Brief in der Hand zu halten. Im Bereich Diversity gab es sowas bisher nicht. Und das Medium Brief ist auch einfach total schön.

Mal geht es um sprechende Zahnbürsten, mal um eine Ritterin. Wie kommen Sie auf die Themen in den Kurzgeschichten?

Ich habe mit den Eltern Interviews geführt, also die Zielgruppe befragt. Was sind die Lieblingsfiguren? Welche Themen würdet ihr gerne besprechen?

Zur Person Lena Mohr kommt ursprünglich aus Braunschweig. Die 29-Jährige arbeitet als freiberufliche Webdesignerin und Autorin. Gemeinsam mit Freundinnen hat sie in Stuttgart den Verein „Ready to code“ gegründet, der sich für Gleichberechtigung in der IT-Branche einsetzt. Seit April 2020 lebt sie in Leipzig und schreibt und illustriert Kurzgeschichten für Kinder.

In den Geschichten integrieren Sie verschiedene Geschlechter und Lebenssituationen. Was ist ihr Ziel damit?

Dass man sich wiederfindet. Es ist wichtig, dass man Vorbilder hat. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte geschrieben, da wird am Ende in einem Nebensatz erwähnt, dass das Kind bei der Mutter wohnt und den Vater erst am Wochenende besucht. Eine Freundin hat mir gesagt, dass sie es sehr vermisst, dass getrennt lebende Eltern in Geschichten vorkommen und es nicht um die Trennung geht und wie schwierig das ist. Sondern, dass es einen gleich berechtigen Platz hat. Es ist nicht die Ausnahme, sondern genauso normal.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diversity steht also nicht im Vordergrund, aber ist Teil des Ganzen?

Wenn man immer nur sieht, dass Männer programmieren, sieht man sich selbst nicht in der Situation. Und das ist auf ganz vielen Ebenen so. Ich habe versucht, darauf zu achten, möglichst viele davon abzudecken. Nicht nur Geschlecht, Hautfarbe und kulturellen Hintergrund. Sondern zum Beispiel auch eine Person zu finden, die eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und eine Person, die nicht heterosexuell ist. Es muss eben nicht immer die klassische Bilderbuchfamilie sein.

Jungen tragen blau, Mädchen rosa – sollte man solche Geschlechtsstereotypen also komplett abschaffen?

Ich habe heute etwas Schönes dazu gelesen: Farben und Spielzeuge sind für alle da. Ich würde sagen, man könnte das abschaffen. Ich weiß, dass es auch Halt gibt, sich einer Gruppe zu zuordnen. Ich glaube aber, man sollte nicht schon bei Strampelanzügen anfangen, darauf zu achten, die richtige Farbe zu wählen.

Für die Sommerferien bietet Lena Mohr eine Briefgeschichte an. Sechs Wochen lang begleitet man die Figur „Kaya“ auf einer Zeitreise. Per Post erhalten die Leserinnen und Leser eine Kurzgeschichte sowie selbst gestaltete Postkarten. Mehr Infos gibt es unter www.lenas-geschichten.de.

Von Yvonne Schmidt