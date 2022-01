Mit Duftstoffen locken Bäume Vögel und Insekten an, damit sie Schädlinge auf den Ästen wegfressen. In Baumkronen des Leipziger Auwalds haben Forscher diesen Abwehrmechanismus jetzt erstmals in einem natürlichen Lebensraum nachgewiesen. Die Entdeckung könnte helfen, Pestizide zu vermeiden.