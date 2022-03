Leipzig

Die Stadt Leipzig hat einen Löwen als Wappentier, doch manche Leute spotten, es sollte besser der Eisvogel sein. Der blau schillernde Vogel bekommt in Leipzig so viel Aufmerksamkeit wie kaum ein anderes Tier, wird penibel überwacht, behütet und dokumentiert. Der Mensch muss sich nach dem Eisvogel richten, zumindest zu bestimmten Zeiten im wichtigsten Brutgebiet, dem Floßgraben. Die Schutzmaßnahmen werden von den einen belächelt, von den anderen todernst verfolgt.

Warum gerade der Eisvogel?

Zu DDR-Zeiten waren die Flüsse stark verschmutzt. Der am Wasser lebende Vogel, der sich von kleinen Fischen und Insekten ernährt, fand keine Nahrung, verschwand aus dem Auwald und zog sich in Teichgebiete zurück. Seit die Gewässer wieder sauber sind, hat sich der Bestand auf niedrigem Niveau stabilisiert. Der europaweit geschützte Vogel lebt an Pleiße, Weißer Elster und im Floßgraben, wobei der Floßgraben mit seinen steilen Ufern die besten Bedingungen bietet. Ein Drittel aller Bruten finden im Floßgraben statt. Entlang des 2,5 Kilometer langen, schmalen, gewundenen Flusslaufs hat die Natur wieder die Oberhand gewonnen. Der Eisvogel gräbt tiefe Bruthöhlen in den sandig-lehmigen Uferbereich, in denen er sechs bis acht Eier ausbrütet – in einer guten Saison zwei- bis dreimal hintereinander.

Eisvogel-Weibchen am Brutplatz Floßgraben, Ende April 2021. Quelle: Erik Eckstein

Massentourismus und Naturschutz müssen sich arrangieren

Ungünstigerweise liegt das Eldorado des Eisvogels mitten in der beliebten Gewässerlandschaft im Leipziger Süden. Seit der Eröffnung der Schleusen Cospuden (2006) und Connewitz (2011) können sportliche Bootsfahrer von der Innenstadt bis zum Waldsee Lauer oder zum Cospudener See paddeln. Die Umweltverbände hatten massive Einwände dagegen. Als das Gewässer nutzbar gemacht wurde, drängten sie auf einen Ausgleich zwischen den Interessen von Mensch und Tier. Der Motorbootverkehr wurde generell verboten, muskelbetriebene Boote sind jedoch zugelassen. Wie das dem Eisvogel bekommt, wird seit 2013 in einem bundesweit einzigartigen Monitoring-Projekt überwacht und dokumentiert. Nicht zuletzt sichern sich die Ämter damit Beweise, dass es dem EU-Vogelschutzgebiet Leipziger Auwald gut geht, und wappnen sich gegen mögliche Klagen von Umweltschützern. Letztlich ist der blau-orange Vogel nur ein Symbol, ein Botschafter für das gesamte Ökosystem Auwald. Vom Schutz des Eisvogels profitieren viele andere Tierarten. 

Unweit von dieser umgestürzten Buche im Floßgraben (Foto links) gibt es einen Brutplatz des Eisvogels. Unübersehbare Schilder weisen auf die temporäre Sperrung des Areals hin. Quelle: Kerstin Decker

Monitoring mit Feldstecher

Das Monitoring in Leipzig und Umgebung liegt in den Händen der Sachverständigen Jens Kipping und Bert Meister. Der 57-jährige Jens Kipping aus Taucha ist speziell für den Floßgraben zuständig. Im Auftrag der Stadt Leipzig verbringt der Diplom-Ingenieur viele Stunden mit Feldstecher und Kamera in der Natur. Im zeitigen Frühjahr ist er oft ganz alleine am Floßgraben. Während in den Bäumen der Grauspecht trommelt, die Kohlmeise singt, der Kleiber trillert, der Kernbeißer sein „zick, zick, zieh“ ruft, beobachtet er die Brutplätze. Meist vom Ufer aus. Oft hockt er in einem kleinen Versteckzelt, manchmal setzt er sich selbst ins Paddelboot oder steigt mit Wathosen direkt in den Fluss.

Eisvögel passen sich den Störungen an

Kipping schaut und dokumentiert, wo und wie oft die Vogelpaare brüten, wann und wie oft sie ihre Jungen füttern, wann sie selbst fressen – und wie sie auf Störungen reagieren. Oft genug sieht der Naturexperte, dass der Eisvogel das Füttern seiner Jungen unterbricht, wenn der Floßgraben befahren wird. In den Pausenzeiten ohne Bootsverkehr holen die Elterntiere die Fütterung dann nach. Generell arrangieren sich die Vögel in gewissem Grad mit Störungen, und je weiter die Brutsaison fortgeschritten ist, desto toleranter werden sie. Das Gleiche lässt sich übrigens von Fischottern, Bibern oder Greifvögeln sagen, die 2021 erstmals mit überwacht wurden.

„Um den Eisvogel muss man sich mittlerweile keine Sorgen mehr machen“, sagt Jens Kipping. Ihm gehe es gut, auch wenn der Bestand durch den strengen Frost 2021 gerade dramatisch eingebrochen ist. Solche Schwankungen seien ganz normal. Über die Jahre konnte Kipping beobachten, dass sich die Natur am Floßgraben und im Auwald erholt. Tierarten wie der Biber oder die Libellenarten Saphierauge und Spitzenfleck sind zurückgekehrt. Sorgen macht sich der selbstständige Gutachter eher um den Eschenscheckenfalter oder den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, zwei Schmetterlingsarten des Auwalds, die kurz vorm Aussterben stehen. 

Zufluss vom Floßgraben zum Waldsee Lauer. Quelle: Andre Kempner

Das sind die Feinde des Eisvogels

Der größte Feind des Eisvogels ist strenger Frost. Danach folgen Störungen, die vom Menschen ausgehen: Lebhafter Bootstourismus, Partys und Campieren im Uferbereich, Spaziergänger mit und ohne Hund oder Angler direkt am Ufer. Der Eisvogel sucht das Weite und verschwindet tief im Wald, wenn Menschen sich auf zehn bis 15 Meter nähern. Um ihm zumindest während der Brutzeit Ruhe zu gönnen, gilt jedes Jahr vom 1. März bis 30. September die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig. Boote, die mit Muskelkraft betrieben werden, dürfen den Graben dann nur eingeschränkt befahren. Anfangs waren vier Stunden am Tag erlaubt, inzwischen sind es sieben Stunden: von 11 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Motorboote sind ganzjährig verboten. „Natürlich hat der Eisvogel keine Uhr“, sagt Karsten Peterlein, Vogelexperte beim Naturschutzbund Nabu. „Die Zeiten könnten auch anders gelegt werden. Wichtig ist nur, dass die Tiere morgens nach der Nacht ihren Hunger stillen können.“

Am Männertag herrscht der meiste Bootsverkehr

Der kurvenreiche Floßgraben zwischen Einmündung Pleiße und Waldbad Lauer ist ein Nadelöhr im Leipziger Gewässerverbund. An Wochentagen herrscht oft wenig Betrieb, mitunter kommen nur zehn bis zwanzig Boote am Tag. Am Wochenende bei schönem Wetter werden es 100 bis 200 Boote. Am meisten fürchten Naturschützer den Männertag mit 300 bis 400 Booten am Tag, verbunden mit Gegröle und Party-Ausstattung. Ganz allgemein lässt sich sagen: Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011 haben jedes Jahr mehr Boote die Schleusen Connewitz und Cospuden passiert, und damit mutmaßlich auch den Floßgraben.

Paddler am Männertag im Leipziger Elsterflutbett. Quelle: Andre Kempner

Ökolöwe würde Auwald-Ranger einsetzen

Längst nicht alle Menschen halten die Regelungen ein. Paddler verschätzen sich teilweise mit der Uhrzeit. „Wir weisen jeden Kunden darauf hin, der in Richtung Floßgraben unterwegs ist, und geben ihm auch was Schriftliches mit“, sagt Elisa Herold vom Bootsverleih Herold. Vor allem am Wochenende bei großem Andrang sei das schon zeitraubend. Die Öffnungszeiten des Floßgrabens stehen aber auch auf Stickern in den Booten und mittlerweile auch in den meisten Wasserwanderkarten. „Die meisten Leute tolerieren es, aber sie belächeln es eher“, erzählt die Tochter der Inhaberin. Oft bekommen die Bootsverleiher Bemerkungen zu hören wie „in der Zwischenzeit geht der Eisvogel einkaufen“ oder „er sitzt in der Bar zum Kaffeetrinken“.

Bei mehreren Kontrollen in jeder Saison werden Verstöße geahndet – finden keine Kontrollen statt, rutschen sie durch. „Manche Leute sagen, sie wissen nichts von der Allgemeinverfügung. Manche werden richtig pampig. Aber zu 80 Prozent sind die Leute einsichtig und bringen Verständnis dafür auf, dass der Mensch im Naturschutzgebiet zurücktreten muss“, sagt Jens Kipping. Viele erfahrene Paddler hätten sich längst auf die Sperrzeiten eingestellt. Der Ökolöwe schlägt vor, Auwald-Ranger einzustellen, die sowohl kontrollieren als auch informieren, damit mehr Bewusstsein für die Wertigkeit einer intakten Natur entsteht.

Von Kerstin Decker