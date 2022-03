Leipziger Auwald-Mord wird Fall für BGH: Verteidiger legt Revision ein 

Leipzig

Der Mord an einer jungen Frau im Leipziger Auwald wird ein Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Wie das Landgericht am Mittwoch auf LVZ-Anfrage mitteilte, hat die Verteidigung des Angeklagten Edris. Z. (32) fristgemäß Revision gegen das Urteil eingelegt. Der gebürtige Afghane war am 23. Februar wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das zuständige Schwurgericht hatte keine Zweifel, dass der in Leisnig und Döbeln aufgewachsene Edris Z. am 8. April 2020 gegen 11.25 Uhr in der Nähe des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße seine frühere Lebensgefährtin Myriam Z. (37) mit mehreren wuchtigen Hammerschlägen umgebracht hat, als sie mit ihrer zwei Monate alten Tochter spazieren war. Vom Gericht waren die Mordmerkmale der Heimtücke sowie niedrigen Beweggründe festgestellt und eine Tat im Affekt ausgeschlossen worden. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten lag nach Auffassung der Richter nicht vor.

Strafe für Gewaltschutzverfahren

Lediglich in einem Punkt war die Kammer von der Forderung der Staatsanwaltschaft abgewichen, die zudem für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert hatte. Damit wäre ausgeschlossen, dass der Verurteilte nach der Mindesthaftzeit von 15 Jahren auf Bewährung entlassen wird. Das Gericht sah dafür unter Verweis auf die Rechtsprechung des BGH jedoch keine Voraussetzungen.

Polizeieinsatz am Tatort im Leipziger Auwald. Quelle: André Kempner

Den Entschluss, Myriam Z. zu töten, habe Edris Z. getroffen, um sie dafür zu bestrafen, so das Gericht, dass sie es gewagt hatte, gegen ihn vorzugehen und ihre Rechte wahrzunehmen. Hintergrund der Tat sei ein von der Frau betriebenes Gewaltschutzverfahren. Nachdem sie und ihr Begleiter Abbas A. (25) am 20. August 2018 am Fockeberg massiv angegriffen worden seien, erwirkte Myriam Z. ein Annäherungsverbot. Edris Z. beließ es nicht dabei, sondern erstattete damals über seinen Anwalt Kevin Georg Rebentrost Anzeige gegen seine Ex wegen falscher Verdächtigung. Das Verfahren gegen die Frau wurde zwei Tage vor dem Mord im Auwald eingestellt. Für Gericht, Staatsanwaltschaft und auch Opfervertreter ist es nicht unwahrscheinlich, dass hier der unmittelbare Auslöser für die Bluttat zu suchen ist.

Kein Schlussstrich für Hinterbliebene

Verteidiger Rebentrost hatte in seinem insgesamt fast zehn Stunden währenden Plädoyer hingegen gesundheitliche Probleme seines Mandanten angeführt. Edris Z. sei zur Tatzeit wegen einer depressiven Störung und Panikattacken krankgeschrieben gewesen. Bei der Tat handele es sich nicht um einen Mord, sondern um Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Eine konkrete Sanktion hatten er und seine Kollegin Petra Costabel allerdings in das Ermessen des Gerichts gelegt.

Mit der Revision will Rebentrost nun erreichen, dass das Urteil zu lebenslanger Haft durch die höchste Instanz überprüft wird. Der BGH wird in dem Fall allerdings nicht noch einmal eine Beweisaufnahme zur Untersuchung der tatsächlichen Umstände des Falles durchführen, sondern lediglich das Urteil des Landgerichts auf Rechtsfehler überprüfen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Angehörigen des Mordopfers seien fassungslos, dass seitens des Verteidigers nun auch noch Revision eingelegt wurde, sagte Nebenklagevertreterin Ina Alexandra Tust gegenüber der LVZ. Das Urteil des Landgerichts habe eigentlich eine klare Richtung vorgegeben. So lange das Verfahren nichts rechtskräftig beendet ist, sei es für die Hinterbliebenen schwer, mit dem Geschehen abschließen zu können. Der Prozess gegen Edris Z. hatte am 7. Oktober 2020 begonnen.

Von Frank Döring