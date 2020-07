Leipzig

Eckiges mag Uwe Thomas. Sowohl beruflich als auch in seiner Freizeit. Als Geschäftsführer des Leipziger Unternehmens B+T Bauelemente – Fenster & Türen liegen ihm die meist rechteckigen Hausausstattungen selbstredend am Herzen. Als begeisterter Fußballfan von Chemie Leipzig sieht er das runde Leder am liebsten im Kasten – der gegnerischen Mannschaft versteht sich. Eigentore hingegen schlagen ihm in jedem Falle auf den Magen. „Wir sind schon hinterher, ordentliche Arbeit zu liefern“, erzählt Thomas. „Es ist wichtig auf exzellente Qualität zu achten, eben professionell aufgestellt zu sein bei allem rund um Fester und Türen, damit unsere Auftraggeber tolle Produkte von uns eingebaut bekommen“, bringt der Geschäftsmann die Firmenphilosophie auf den Punkt. „Sonst ist das, was wir tun, Betrug am Kunden“, sei seinerzeit ein Grundsatz seines Meisters gewesen, als er bei ihm seine Lehre als Bau- und Möbeltischler absolvierte. Das habe er sich zu Herzen genommen, und „so halte ich es eben bis heute“, betont der in Crimmitschau Geborene, der im Alter von sieben Jahren nach Leipzig zog, weil sein Vater hier als Chef des damaligen Metallurgiehandels arbeitete und die ständige Pendelei satt hatte. „Das war vor 53 Jahren. So gesehen bin ich wohl längst ein eingefleischter Messestädter“, erklärt der inzwischen fast 60-Jährige, der am Freitag großen Geburtstag feiert. .

2020 wird 7,5 Millionen Euro Umsatz erwartet

Und mit jenem hohen fachlichen Anspruch sind er und sein Chef-Kollege Enrico Blankenheim, der von Berufs wegen gelernter Feinmechaniker ist, in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als gut gefahren. Im Juli 1990 in Leipzig-Lindenau gegründet – also in diesem Monat steht die 30-Jahr-Feier an – entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich und sehr stabil. 1990 lag der Umsatz bei umgerechnet einer Million Euro. Zwei, drei Jahre später waren es etwa 2,5 Millionen. „Jetzt kommen wir im Schnitt auf fünf bis sechs Millionen Euro jährlich“, berichtet Thomas und fügt hinzu: „Dieses Jahr rechnen wir mit 7,5 Millionen Euro.“

Derzeit boome das Handwerk. Zeiten wie 2000/2003, als die Firmenchefs froh waren, aufgrund eines drastischen Nachfragerückgangs noch mit plus minus Null durchs Rennen gegangen zu sein, sind „zum Glück längst vorbei“. Im Unterschied etwa zur Reisebranche, dem Hotel- und Gaststättenwesen „haben wir unter Corona nicht groß gelitten. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Wir schreiben seit Jahren vernünftige Gewinne“, betont der frühere Fußballer der Kinder- und Jugendmannschaft von Chemie Leipzig, der von 2001 bis 2004 nebenberuflich und heißblütig Manager beim FC Sachsen war.

Auch auf diese sportlichen Erfahrungen gründen sich offensichtlich die geschäftlichen Erfolge. „Na klar, beim Kicken ist es doch: Ein Auf und Ab zu verkraften, Durchhaltevermögen zu entwickeln, sich nicht wegen jeder kleinen Sache aus der Bahn werfen lassen – das brauche ich im Beruf genauso.“ Und den Überblick zu bewahren, ist für Thomas mindestens ebenso wichtig. „Deshalb halten wir das derzeitige Niveau. Bei uns sind mit Subfirmen zusammen alles in allem etwa 20 Mitarbeiter beschäftigt. Dieses Niveau wollen wir halten.“ Wachsen um jeden Preis „ist keine Option. Für uns hat Priorität, nichts dem Zufall zu überlassen und möglichst alles im Griff zu haben.“

Kooperation mit Firma Höning in Jesewitz

Dazu trägt auch das langjährige gute Zusammenspiel der beiden Chefs bei, die sich schon seit den 1980er-Jahren kennen. Sie arbeiteten vor der Wende im Traditionsbetrieb Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel (LKG). Nach der Wiedervereinigung sei ihnen klar gewesen, dass sich ihre Firma auf Dauer keine 40 Betriebshandwerker mehr leisten kann. „Also haben wir peu à peu unsere berufliche Selbstständigkeit in Angriff genommen.“ Blankenheim sei für die technischen Details zuständig – „er macht das tippi-toppi“, Thomas selbst hingegen hat die Akquise und das Vertragliche auf seinem Tisch.

Zum Überblick-Behalten gehört für ihn nicht zuletzt, verlässliche Geschäftspartner „zu pflegen“. Seit Jahren beziehen sie nun schon die Kunststoff-Fenster und -Türen von der Firma Höning aus Jesewitz bei Eilenburg. Eine florierende Kooperation. Immerhin sind BT-Leistungen beim Umbau des Leipziger Technischen Rathauses zu finden. „In Berlin haben wir zehn Wohnhäuser ausgestattet.“ Derzeit werde das Hotel MaryAnn in Dresden mit goldfarbenen Fenstern bestückt. „Goldacryl heißt das Material in der Fachsprache.“ Zugange sind die BT-Experten vor allem in den Regionen in und um Leipzig, Berlin, Dresden, Chemnitz und Halle. „Aber auch in Wolfsburg haben wir schon unsere Spuren hinterlassen“, betont Thomas, dessen Frau Simone (50) „die Kommandozentrale im Betrieb leitet“, wie der Geschäftsführer ihre Dienste scherzhaft umschreibt. Sie herrsche sozusagen über Rechner und bewältige den ganzen Büro-Kram. „Und das ist nicht wenig“, sagt er mit einer gehörigen Portion Hochachtung.

100 000 Euro jährlich für Leipziger Sport

Diese gegenseitige Wertschätzung der Mitarbeiter untereinander, Unterstützung und Entgegenkommen anderen gegenüber, wenn es not tut – das ist nicht bloß so daher gesagt. Der Leipziger Fußballclub Chemie, die DHfK-Handballer und verschiedene karitative Projekte kriegen das regelmäßig zu spüren: Sie werden jedes Jahr alles in allem mit 100 000 Euro von B+T unterstützt. „Ihnen beizustehen, das liegt uns am Herzen“, gibt sich Thomas recht bescheiden. Immerhin ist eine sechsstellige Summe nicht von Pappe. Der Sport hat eben nach wie vor seine Wirkung auf den Geschäftsmann. Und das ist auch gut so.

Von Ulrich Langer