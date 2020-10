Leipzig

Dieser Stromer läuft und läuft. Seit sieben Jahren bauen die Mitarbeiter von BMW in Leipzig den i3 – das erste rein elektrisch angetriebene Großserienmodell der BMW Group. Und auch das erste Fahrzeug des Unternehmens mit einer Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).

Anders als bei anderen Autos schwächelt bei diesem nicht nach einigen Jahre der Absatz. Im Gegenteil: Die Verkaufszahlen stiegen sogar von Jahr zu Jahr. 2018 kletterte der i3 erstmals auf fast 35 000 Stück. Nach Corona-bedingter Delle rollte jetzt das 200 000. Modell in Leipzig vom Band. Das Fahrzeug wurde mit einer Lackierung in Fluid Black metallic an einen Kunden aus Sachsen ausgeliefert. Die Prämie für den Kauf von E-Mobilen hat die Nachfrage in diesem Jahr nach einmal ordentlich angeheizt.

BMW verpasste dem Leipziger einen größeren Akku

Der i3 ist mit den Jahren noch besser geworden. Um ihn fit für die Zukunft zu machen, hatte ihm BMW 2018 einen größeren Akku spendiert. Die Reichweite stieg dadurch auf 310 Kilometer. Der Ur-i 3 von 2013 kam nur auf 130 bis 160 Kilometer.

Obwohl andere Hersteller Fahrzeuge mit größerer Reichweite auf den Markt gebracht haben, ist man BMW weiterhin stolz auf den betagten Stromer. „Der i 3 bleibt von seiner Bauweise das innovativste Großserienfahrzeug der Welt“, hatte BMW-Chef Oliver Zipse immer wieder mit Verweis drauf betont, dass der i3 dank seiner Carbon-Karosserie rund 300 Kilo leichter ist als beispielsweise der VW-Konkurrent ID.3, der vor Kurzem in Zwickau an den Start gegangen ist und mit einer Akkuladung 550 Kilometer schafft..

Nächste E-Generation bekommt Stahlkarosse

Die nächste Generation von E-Autos kommt aber auch bei BMW im klassischen Stahlkleid daher. 2021 soll ein Viertel der in Europa verkauften BMW-Fahrzeuge einen elektrischen Antrieb haben, 2025 ein Drittel und 2030 schon die Hälfte. Bis 2023 will BMW 23 neue Modelle mit Elektroantrieb auf die Straße bringen, die Hälfte davon soll wie der i3 rein elektrisch fahren.

Wobei der i3 keinen Nachfolger haben wird. „Ikonen“, so Zipse, „ticken nach einer anderen Logik, die haben keine klassischen Nachfolger.“

