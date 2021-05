Leipzig

Ihren 15. Geburtstag hatten sich Blindgänger aus Leipzig eigentlich anders vorgestellt: Ein Jubiläumskonzert gab es zwar, statt mit Freunden und Fans vor der Bühne musste der Auftritt allerdings auf digitalem Weg stattfinden – als Livestream aus dem Leipziger Bandhaus. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Metal-Band nicht mehr live vor Publikum gespielt. Der einzige Auftritt seitdem war die Release-Show ihres aktuellen Albums „Alles beginnt von vorn“ im Oktober 2020 – ebenfalls als Livestream. „Das ist aktuell eine gute Alternative, aber leider nicht dasselbe wie ein echter Live-Auftritt“, findet Sänger Richard Gamnitzer. „Wir sind eine Live-Band, uns fehlt einfach das Feedback vom Publikum, und das Gefühl der inneren Reinigung nach einem Konzert.“

Proben nur eingeschränkt möglich

So wie Blindgänger geht es vielen anderen Hobby-Bands in Leipzig: Auftritte und Proben sind für Laienmusikerinnen und -musiker nur im Rahmen der gesetzlichen Kontaktbeschränkungen erlaubt, das heißt je nach Haushaltsverhältnissen zu zweit oder maximal zu dritt. Viele Musikerinnen und Musiker haben sich notgedrungen an die Situation angepasst, erzählt Florian Friedrich, Projektkoordinator beim Verein Bandcommunity Leipzig. Der Verein betreibt das Bandhaus in der Saarländer Straße in Lindenau und bietet dort rund 45 Bands, Musikerinnen und Musikern Räume zum gemeinsamen Proben.

„Besonders Schlagzeuger kommen oft alleine hierher, weil sie zu Hause wegen der Lautstärke nicht üben können. Andere Bands kommen zu zweit oder lassen sich vor der Probe testen.“ Die Entscheidung darüber überlässt Friedrich den Bands selbst, jeder Mieter habe einen eigenen Schlüssel. „Ich weiß, dass die meisten sich verantwortlich verhalten. Ich bin selbst in einer Band, und wir haben das letzte Mal im November geprobt.“

Proben zu zweit und per Videokonferenz

Auch Blindgänger mussten ihren Bandalltag komplett umstellen. „Wir haben seit Oktober nicht mehr in voller Besetzung geprobt“, sagt Gamnitzer. Die fünf Bandmitglieder treffen sich notgedrungen per Videokonferenz, proben in Zweiergruppen oder schicken sich gegenseitig Songschnipsel zu. „Das ist ein starker Einschnitt für uns“, sagt Gamnitzer, „wir können natürlich viel besser Songs schreiben, wenn wir alle im selben Raum sind.“ Erst kurz vor dem Livestream-Konzert waren wieder gemeinsame Proben zur Vorbereitung möglich – der Auftritt galt nämlich als Berufsausübung. „Wir haben erst mal die Verstärker angeschaltet und getestet, ob sie nach einem halben Jahr überhaupt noch funktionieren“, sagt Gitarrist Matthias Taube. „Trotz allem war es ein tolles Gefühl, mal wieder unser Equipment einzuladen und zu einem echten Auftritt zu fahren.“

Trotz Corona Proberaummangel

Obwohl Proben seit gut einem halben Jahr nur noch sehr eingeschränkt möglich sind, bleiben Proberäume in Leipzig Mangelware. Als angehende Band einen Raum in der Stadt zu erwischen, ist seit Jahren mit langen Wartezeiten und einer gehörigen Portion Glück verbunden. „Bei uns sind immer noch alle Räume besetzt, und wir hatten im letzten Jahr trotz Corona wieder 70, 80 Anfragen“, sagt Florian Friedrich. Dass es durch die Corona-Pandemie mehr Kapazitäten gäbe, kann er nicht behaupten. „Es gibt immer noch viel zu wenige Proberäume in Leipzig, ganz unabhängig von Corona. Manche Bands fragen über Jahre hinweg immer wieder bei uns an, weil sie einfach nichts finden.“ Dass eine Band seit Beginn der Pandemie die Musik an den Nagel gehängt hätte, sei ihm bisher noch nicht untergekommen. „Ich kann praktisch an einer Hand abzählen, wie oft unsere Räume hier die Mieter wechseln.“

Von Robin Knies