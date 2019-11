Leipziger Bauordnungsamt erweitert Service

Leipzig

Das Leipziger Amt für Bauordnung und Denkmalpflege hat seinen Service deutlich erweitert. Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) sowie Fachamtsleiterin Kathrin Rödiger stellten am Montag die neuen Angebote vor. Im Erdgeschoss vom Haus C des Technischen Rathauses, Prager Straße 118, hat die Behörde mehr Platz für die Beratung von Bauwilligen geschaffen. „Vor zwei Jahren hatten wir hier erstmals einen kleinen Raum eingerichtet. Doch der erwies sich angesichts des Booms in der Stadt schon bald als nicht ausreichend“, sagte Dubrau.

Mehr Platz und längere Öffnungszeiten

Nun gebe es ein größeres Servicebüro. Zugleich wurden die Öffnungszeiten um sechs Stunden pro Woche verlängert und ein dreistufiges Beratungssystem entwickelt. Letzteres solle Grundstückseigentümern oder deren Architekten einen schnelleren Überblick und letztlich kürzere Realisierungszeiten für ihre Vorhaben ermöglichen.

Viel Service ohne Voranmeldung

Um die Veränderungen sichtbar zu machen, erhielt die Servicestelle einen neuen Namen, ergänzte Rödiger. „Sie heißt nun einfach Bauberatung. Das ist leichter verständlich als der alte Name Technisches Bürgerbüro.“ Beratungsstufe 1 umfasse erste Informationen zu den Rechtszuständen eines Grundstücks (ob Kabel im Erdreich oder Abstandsflächen zu beachten sind), einen Überblick zum Genehmigungsverfahren sowie das Beschwerdemanagement. Diese Dienste können jederzeit auch ohne Voranmeldung genutzt werden – ebenso wie Einsichten in das Leipziger Bauaktenarchiv mit 200 000 Adressen. Bei den Akteneinsichten ist nur der Donnerstag-Nachmittag für Kundschaft reserviert, die sich vorab online einen Termin reserviert hat. Oft nutzten das auch auswärtige Bauherren.

Anträge sind oft unvollständig

In Stufe zwei gehe es vor allem um eine bessere Koordination von Beratungen durch die verschiedenen Ämter. In der dritten Stufe folge ein Austausch mit den jeweiligen Verfahrensmanagern oder Stadtbezirkskonservatoren des Amtes zum konkreten Vorhaben. Bei den jährlich über 2000 Bauanträgen und Voranfragen seien die Unterlagen leider oft unvollständig, erklärte Dubrau. „Daraus ergeben sich Verzögerungen, die durch gute Bauberatung vermieden werden können.“

Online-Erstauskunft zu Baulasten

Die Zunahme gesetzlicher Vorschriften und der Trend zu größeren Vorhaben, bei denen etwa Wohnungen und eine Kita in einem Ensemble vereint werden, stelle die 100 Mitarbeiter des Amtes vor wachsende Aufgaben. „Die meistern wir mit Hilfe der Digitalisierung“, sagte Rödiger. So gebe es seit Oktober eine Online-Erstauskunft, ob ein Grundstück baulastenfrei ist oder nicht.

Vier Tage pro Woche geöffnet

Geöffnet ist die neue „ Bauberatung“ am Montag von 9 bis 12 Uhr, am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Von Jens Rometsch