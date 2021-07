Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Breitenfelder Straße: Zwischen Elsbeth- und Magdeburger Straße ist wegen Abwasserarbeiten von Montag bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Lindenthaler und Landsberger Straße.

Delitzscher Straße: Aufgrund einer Sondernutzung erfolgt in Höhe Wilhelm-Sammet-/ Wilhelminenstraße am Dienstag und Mittwoch eine Vollsperrung. Eine Umleitung in beide Richtungen ist über Theresien-/Wittenberger Straße ausgeschildert. Die Sperrung erfolgt nur in der Zeit von 20 bis 5 Uhr.

Gohliser Straße/Kirchplatz: Noch bis zum 12. Juli ist wegen Abwasserarbeiten zwischen der Lützow- und der Gohliser Straße in Höhe Kirchplatz voll gesperrt. In stadtwärtiger Richtung wird über Georg-Schumann-Straße, in landwärtiger Richtung über Nordplatz, Roscher- und Eutritzscher Straße umgeleitet. Der Radverkehr wird stadteinwärts über die Richter und Prellerstraße, in der Gegenrichtung über Ehrenstein- und Richterstraße geführt.

Koburger Straße: Zwischen Wildpark und Markkleeberg ist von Montag bis zum 23. Juli wegen der Wartung einer Fernwärmeleitung eine halbseitige Sperrung mit Wechsel-Ampel angekündigt. Zeitweise ist die Querung der Koburgerstraße für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Fernwärmeleitung nicht möglich.

Mölkauer Straße 4–6/Arthur-Polenz-Straße: Wegen Trinkwasserarbeiten wird die Fahrbahn in Richtung Norden (in Richtung Stötteritzer Landstraße) von Montag bis Freitag eingeengt.

Sommerfelder Straße: Straßenbauarbeiten führen hier von Montag bis zum 16. Juli zu einer Gehwegsperrung und einer Fahrbahneinengung in Fahrtrichtung Mölkau. Der Verkehr wird in beiden Richtungen mit Gelbmarkierung an der Baustelle vorbeigeführt.

Zeumerstraße: Eine halbseitige Sperrung erfordern von Montag bis Freitag geplante Abwasserarbeiten. Der Verkehr wird durch eine Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Naunhofer Straße: Zwischen Holzäuser und Augustinerstraße erfolgen von Montag bis zum 16. Juli zur Herstellung der Verkehrssicherheit Baumschnittarbeiten. Die notwendigen Fahrbahneinschränkungen sind als Wanderbaustelle ausgewiesen.

Schönbachstraße: Baumpflegearbeiten machen in Form einer Wanderbaustelle zwischen Naunhofer und Prager Straße von Mittwoch bis zum 21. Juli Fahrbahneinschränkungen nötig.

